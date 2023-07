Néhány nap, és véget érhet a kedvezményes rezsiszámítás Magyarországon: ezzel sokan nem számoltak

A tavaly nyáron bejelentett kedevezményes rezsiszámíás július 31-ig érvényes. Egyelőre viszont nem tudni, fog-e változtatni a jelenlegi tarifákon a kormány.

Mint ismeretes, egy éve derültek ki az új rezsiszabályozás részletei. Ekkor tudtuk meg, hogy az átlag alatti fogyasztásra marad a rezsicsökkentett ár (gáznál 102 forint/köbméter, áramnál 36 forint/KWh), felette viszont „lakossági piaci árat” kell fizetni, ami gáznál több mint a hétszeresét (augusztus-szeptemberre 747 forint/köbméter, októbertől 767 forint/köbméter díjat), áramnál pedig a kétszerését (70,1 forint/ KWh) jelenti a megszokott költségnek.

A probléma viszont az, hogy ezeket a kedvezményes rezsiárakat 2022 augusztus elsejétől, 2023. július 31-ig hirdették meg. Ez a határidő viszont alig több mint 1 hét múlva esedékes, és még most sem tudni, hogy a lejárati dátum után mi fog történni – emlékeztet a 24.hu. A lap felkereste az MVM-et, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, és az Energiaügyi Minisztériumtól is de választ egyelőre nem kaptak.

Viszont megkérdezték az Erste olaj- és gázpiaci elemzőjét, Pletser Tamást, a világpiaci ármozgások alapján lehet-e számítani arra, hogy a kormány megint hozzányúl a rezsihez, azon belül is a gázárhoz, ahogy tette tavaly augusztustól. A szakértői számításai alapján pedig lenne tere a kormányzati gázárcsökkentésnek. Pletser azonban úgy számolt, nem fognak a mostani árakhoz hozzányúlni a kormányzati döntéshozók. Ennek több oka is van, de az egyik, hogy tavaly nagyon magas áron vásárolt Magyarország gázt, ez pedig még venne van a rendszerben, a költségeket pedig valahogy vissza kell hozni, és most a világpiaci árak jóval kedvezőbbek.