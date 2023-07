Itt a magyarok új kedvence: filléres finomságokat készíthetsz belőle, mutatjuk, hogyan

Az egres akár a saját kertünkben is megtalálható, és számos remek nyári frissítőt készíthetünk belőle. Lássuk a fontosabb tudnivalókat!

Az egres (Ribes uva-crispa) egy, a ribiszkefélék családjába tartozó nyári bogyósgyümölcs, érési ideje június végétől július végéig tart, természetesen az időjárás függvényében - írja cikkében a HelloVidék. Mivel egy igazi, nyárközépi idénygyümölcsről van szó, jó, ha tudjuk róla, hogy csak limitált ideig kapható a boltokban, piacokon, így érdemes kihasználni a szezont és annyit enni, illetve befőzni belőle, amennyit csak tudunk. Az egres Magyarországon, habár visszaszorulóban van, hegyvidékes tájainkon vadon is előfordul, azonban leggyakrabban a háztáji kert hasznos, egyben dekoratív cserjéjeként találkozhatunk vele.

Ha valaki a háztáji egrestermesztés gondolatával szemez, van egy jó hírünk, ugyanis az egres köztudottan nem tartozik az igényes növények közé (ahogy a fentiekben is írtuk, akár vadon is megterem). Az egres ültetéséhez keressünk félárnyékos (tipikusan gyümölcsfák közé ültetik), jó vízellátottságú, savanyú kémhatású és tápanyagokban gazdag talajt (ültetés előtt javítsuk fel a talaját), ahol kb. 60 cm mély gödörbe érdemes beásnunk az egresbokrot (fás változat is létezik); egy kevés istállótrágyát is megköszön, a visszatemetés után pedig öntözzük meg alaposan.