Drasztikus fordulat az ingatlanpiacon: egyre többen keresnek lakást ezeken a településeken

A tavalyi év azonos időszakához képest három százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma idén júniusban, de a két évvel ezelőtti szinthez képest ez még mindig majdnem negyvenszázalékos elmaradás – árulta el az InfoRádiónak Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

Balogh László arról beszélt, hogy a kereslet mellett a kínálat is meglódult, és már jóval több ingatlan kerül a piacra, mint egy évvel ezelőtt. Az ingatlanszakértő azonban hozzátette, hogy az eladó lakások és házak iránti érdeklődés felülmúlja a megemelkedett kínálatot is. Felméréseikből az derült ki, hogy a lehetséges vevők száma már három százalékkal több, mint tavaly ilyenkor, bár ez még így is majdnem negyven százalékkal kevesebb, mint amennyi 2021 júniusában volt.

A szakértő úgy látja, hogy az ingatlanpiac mostanra stabilizálódott. Bár a korábbinál alacsonyabb a forgalom, de legalább nem kell a kereslet újbóli csökkenésére számítani. A kereslet legjobban Budapesten és a Balaton környékén élénkült. A fővárosban kilenc százalékkal többen kerestek eladó ingatlant, míg Somogy és Veszprém vármegyékben 4-5 százalékkal nőtt az érdeklődők száma. De még ennél is jelentősebb keresletélénkülést tapasztaltak Fejér megyében, ahol majdnem tíz százalékkal többen kerestek eladó lakásokat, házakat, mint tavaly júniusban.