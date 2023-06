Mesés nyaralót vehetsz fillérekért ezeken a vidékeken: 2 millió alatt is van ajánlat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha külterületen pincét-présházat, hétvégi nyaralót veszünk, állami támogatásokról ne is álmodjunk, viszont, ha van egy kis megtakarításunk, meseszép panorámájú birtokokhoz juthatunk, akár pár millió forintért is. A HelloVidék megnézte: mennyiért lehet most, a nyári főszezon előtt vidéken nyaralóknak is beillő ingatlanokat vásárolni. Olyan birtokokat kerestek, amelyeken szilárd falazatú építmény is található, gondolva arra, hogyha valaki lakáscéllal vagy víkendházként szeretné használni - ne kelljen teljesen újat építenie. Bár, tegyük hozzá - a válogatásunkban szereplő birtokok jó része akár borászkodásra is alkalmas, nem kell feltétlenül csak víkendházakban gondolkodni…

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK