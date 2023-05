Fillérekért veszik a magyar ingatlanokat ezek a külföldiek: mit tudhatnak, amit mi nem?

A pandémia végével visszatértek Magyarországra a turisták is, amivel párhuzamosan egyre több külföldi kezdett magyar ingatlanok után nézelődni. De vajon megmaradt a fővárosi befektetési kedv?

A 2020-as év szükségszerű átrendeződése után minden szezon úgy kezdődik, hogy az érintettek lélegzetvisszafojtva várják, miként alakul az adott évben a turizmus. Szerencsére fokozatosan ismét visszatért az utazási kedv, így Budapest belvárosában már most is nagyon sok turistával találkozhatunk. De hogy vajon lakásvásárlási szándékkal mennyien érkeznek? Megmaradt-e a kedv a budapesti belvárosi befektetések iránt? A belváros ingatlanok specialistája így összegzi a tapasztalatait.

„Mi is látjuk, hogy elvileg nagyobb a mozgás a Belvárosban és környékén, de azért azt állapíthatjuk meg, hogy a téli hónapokban nem érkeztek jelentősebb számban külföldi befektetők ingatlanvásárlási szándékkal” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője.

Annak, hogy igazából nem tapasztalható nagyobb ugrás a külföldi keresletben, annak egyik oka geopolitikai is lehet, hiszen a jelenlegi, nagyon is gyorsan változó környezetben sokan értékelhetik bizonytalannak a más országban történő befektetéseket

– tette hozzá-

A befektetők jelenlétének hiányát azonban az is előidézheti, hogy az AirBnB szállásoknál nem tért vissza a korábbi érdeklődés és foglaltság. Egyéb külföldi célpontok viszont időközben vonzóvá váltak, így a budapesti befektetésnek alternatívájaként más is szóba jöhet ebben az időszakban.

Egyébként akárhogyan is alakul a budapesti turizmus, az AirBnB célra használható lakások iránt továbbra is folyamatosan van érdeklődés. Ami mindenképpen változásként könyvelhető el, hogy a rövidtávú lakáskiadás szabályai folyamatosan módosulnak egyes területeken, és így hiába van érdeklődés, ez gyakran keresztbehúzza a számításokat és megtorpedózza az ügyletek megvalósulását. A Central Home tapasztalata szerint, a már majdnem, de végül mégsem létrejött tranzakciók fele azért hiúsult meg, mert az adott társasház nem hagyta jóvá az engedély kiadását.

– szögezi le Ben-Ezra Orran.

A szakértő elmondása szerint nagyon változó területenként is az AirBnB lakások foglaltsága, így a befektetők is alaposan meggondolják, hogy mit érdemes megvásárolniuk, mivel tudnak hosszabb távra tervezni. Jelenleg az érdeklődők leginkább az ismert, igazán forgalmas utcák szomszédságában keresnek ingatlanokat, de leginkább csak 1 hálószobás kislakásokat, vagy pedig több kislakásra szétbontható, nagyobb alapterületű lakásokat. A belvárosi területen továbbra is a vietnami, kínai és az izraeli vevőcsoportok jelenléte erős.