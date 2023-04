Most éri meg klímát szereltetni? Ennyit spórolhat, aki 2023-ban belevág

10-15 százalék közötti árcsökkenés kezd realizálódni a klímapiacon Magyarországon, az így kialakuló új árszint pedig kedvező esetben akár egész évben is kitarthat majd. A forint erősödése, a konténerdíjak visszaesése, az infláció, egyes kormányzati támogatások megszűnése és ezáltal a kereslet szűkülése együttesen vezetett oda, hogy februárban elkezdtek lefelé korrigálni a légkondicionálók árai szakértők szerint. A legnépszerűbb magyarországi klímamodell közel 50 ezer forinttal kerül kevesebbe, mint tavaly év végén.

2022 második felében 20 százalék körüli áremelkedés volt tapasztalható a teljes klímapiacon, de a drágulás nemcsak hogy megállt az év elején, de már egy markáns csökkenés is érzékelhető. A legnagyobb árösszehasonlító portálokon februárban már elkezdtek hajlani a grafikonok, és az előrejelzések szerint ez a tendencia az elkövetkező hónapokban is folytatódhat.

Tóma János, a Gree klímák kereskedelmi igazgatója arról beszélt, a klímapiacon zajló erőteljes árkorrekciónak összetett okai vannak. „Az árak változásában erőteljes szerepet játszik a forint dollárhoz viszonyított árfolyama. Ha hároméves távlatban nézzük, akkor 300 forintról indultunk, most 350 környékén állunk, de tavaly volt egy nagyon erős kiugrás, amikor a 440-es szintet is elértük. Az import termékek esetében értelemszerűen mindenkinek ehhez kellett igazítania az árakat, de most, hogy erősödött a magyar fizetőeszköz, ez visszafelé is érvényes” – magyarázta a szakember.

Olcsóbbak a konténerek, alacsonyabb a kereslet

A Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója szerint az árakat jelentősen befolyásoló tényező a szállítás is. Elmondta, hogy a piac számos nehézséggel szembesült az elmúlt három évben: a növekvő szállítási díjak kedvezőtlenné tették a Kínából származó áruk behozatalát; a kereslet csökkenése és a Covid-korlátozások problémákat okoztak a stabil termelési kör és a kereskedelem terén egyaránt. Most, hogy Kína 2022 végén ismét megnyitotta kapuit, az ellátási láncok kezdenek újra felépülni, de továbbra is hiány van a munkaerőből és a vásárlók megrendeléseiből. Mindezek a tengeri fuvardíjak csökkenéséhez vezettek egészen a Covid előtti időkben látott szintekig. Mint mondta, a koronavírus-járványt követően 10 és 16 ezer dollár között mozogtak a konténerdíjak, de jelen pillanatban már csak 4 ezer dollár körül vannak. Ez szintén nem mondható olcsónak, de a covid előtti állapotot tükrözi.

Mivel a konténerekben mindig ugyanannyi eszköz fér, egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora díjat kell szétosztani közöttük. A pandémia idején csak ez a faktor 20-30 százalékos emelkedést indukált, amit most részben maga mögött hagyhat a piac

– jelezte. Tóma János beszélt arról is, hogy a kormányzati otthonfelújítási támogatás hatalmas löketet adott a klímás szegmensnek, de a kedvezmény megszűnésével érezhetően visszaestek a beruházások is. Ezt fokozza az infláció is, hiszen a magasabb megélhetési költségek miatt energetikai korszerűsítésre kevesebb pénze marad az embereknek. Mindezek miatt 2023 első negyedévében a kereslet csökkent, visszaállt a támogatás előtti szintre, és ez szintén előrevetítette az árak esését is.

Több tízezer forintos visszaesésről van szó

„Bő egy hónappal ezelőtt a kisebb klímagyártók és forgalmazók kezdték el faragni az árakat, de áprilisban már a piacvezető Gree légkondicináló is közel 15 százalékos árcsökkentést jelentett be" – mutatott rá. A szakértő szerint jelenlegi tudás alapján tartósan alacsonyabban maradhatnak az árak és akár egész évben ki is tarthatnak. Ez a forgatókönyv viszont borulhat abban az esetben, ha a forintárfolyam elszáll, a szállítási díjak emelkedni kezdenek, vagy bejön egy olyan támogatási forma, ami meglöki a keresletet. „Rendkívüli esemény nélkül viszont berendezkedhet a lakosság arra, hogy olcsóbban juthat hozzá klímákhoz 2023-ban” – zárta gondolatait Tóma János.