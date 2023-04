Parasztházakból a luxusba: bárki otthonában megtaálhatóak ezek a kincsek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Székely Csilla férje révén ismerkedett meg a Toroczkó magyar motívumaival, népi stílusjegyeivel, amikbe olyannyira beleszeretett, hogy ma már ilyen bútorokat tervez és készít. A Hello Vidék most annak járt utána, hogy hogyan tudjuk ma használni ezeket a bútorokat, és hogyan illeszthetjük be a mindennapokban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK