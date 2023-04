Lesújtó adatotok: egyre több magyart kényszerít lopásta a magas infláció

A megugró kiskereskedelmi árakkal párhuzamosan nőtt Magyarországon is a bolti lopáspk száma, mivel a bérek nem tudják követni a magas árakat - számol be a HelloVidék.hu

A rendőrség országosan 2022. I–XII. hónapban 8410 szabálysértési előkészítő eljárást indított, míg az előző év azonos időszakában 6772-t, amely 24,2 %-os emelkedést jelent. A legtöbb ilyen irányú jogsértést – az egyes eltulajdonított termékek alapján országosan 2022-ben és az előző év azonos időszakában a hiper- és a szupermarketekben, egyéb vagyonőrt foglalkoztató üzletben követték el.

A szakemberek szerint a tapasztalatok alapján a jogsértések elkövetésétől visszatartó erővel bír egy láthatóan elhelyezett kamera, illetve figyelmeztető felirat, tábla, továbbá biztonsági őrök jelenléte is, de természetesen a komplex biztonsági rendszerek kiépítésétől várható a legjobb hatás. A hatékonyságot növelheti az elektronikus áruvédelmi rendszer és a folyamatos kamerás megfigyelés. A kamerákat egyrészt minél feltűnőbb helyre indokolt elhelyezni, másrészt rejtetten, hogy ott is figyeljenek, ahol erre az elkövetők nem is számítanak - hívta fel a figyelmet az ORFK.