Mi folyik az ingatlanpiacon? 1,5 millió forintot is elkérnek négyzetméterenként ebben a kerületben

A várakozásokkal ellentétben az idei évben sem állt meg az ingatlanárak emelkedése a főváros III. kerületében. Az otthonteremtésre fordított összeg kerületi átlaga csaknem 76 millió forintra nőtt, az idei adatok alapján Óbuda-Békásmegyer kerületi négyzetméterárai pedig 2021-hez képest 20%-os eltérést mutatnak. Az idei első negyedévben eladott új lakások átlagos négyzetméterára közel másfél millió forint volt, ami 2021 azonos időszakához képest 50%-os növekedést jelent.

Óbuda-Békásmegyer a főváros egészét tekintve a harmadik, a budai oldalon pedig a legnagyobb területű kerület. Lakosságszáma a 2022-es adatok szerint meghaladta a 124 ezret, ezzel a második legnépesebb kerület Budapesten.

„Kiemelkedő lakosságszáma ellenére a fővárosi kerületek közötti érdeklődést vizsgáló felmérés alapján mindössze a középmezőnyben helyezkedik el a III. kerület. 2021 év elején az ötödik legkeresettebb lokáció volt, azonban 2022 során többnyire a 9-11. helyen végzett csupán, leszámítva 2022 decemberét, amikor az eddigi legmagasabb, 14,4%-os arányban jelölték meg preferált területként a kerületet, ezzel hatodikként végzett a sorban.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A kerületben értékesített ingatlanok között a legnagyobb arányban (42%) a házgyári lakások szerepeltek. 12%-kal több rezsivédett panellakás cserélt gazdát tavaly, mint 2021-ben. Az ingatlanközvetítő 2022-es adatai alapján a Bécsi úti lakótelepi lakásokért 850, a békásmegyeri panelekért pedig 705 ezer forintos átlagos négyzetméterárat fizettek a vevők. A fővárosi lakótelepek között a legnagyobb áremelkedést (54%) a Bécsi úti tranzakciók mutatták 2021-hez képest tavaly.

A panellakásokhoz hasonló mértékben, az eladások 38%-ban szerződtek az ügyfelek III. kerületi, használt téglalakásokra 2022-ben, amelyeknek átlagos ára meghaladta az 1,1 millió forintot négyzetméterenként, ami egy év alatt 27%-os áremelkedést jelent.

A rezsicsökkentés eltörlésének hatása ebben a kerületben is érzékelhető, hiszen óbudai családi házra csekélyebb, 11%-os arányban szerződtek tavaly a vevők. Az újépítésű otthonok iránti kereslet azonban nem apadt, ehhez mérten a fejlesztők is igyekeznek kielégíteni a vevői igényeket, ugyanis a 2023 első negyedévében meghirdetett projektek lakásainak száma a kerületben meghaladta az 1500-at, ezzel az újépítésű ingatlanok kínálatát tekintve az ötödik leggazdagabb kerület lett Angyalföld, Újbuda, Ferencváros és Józsefváros után. A keresletnek megfelelően a négyzetméterárak is emelkedtek, az újépítésű négyzetméterárakat vizsgálva a fővárosi kerületek között a III. kerület a középmezőnyben helyezkedik el. A 2023 első negyedévében értékesített újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára meghaladta az 1,4 millió forintot, ami 2021 azonos időszakához képest 50%-os növekedést jelent, az eddigi adatok szerint a vevők új lakásra átlagosan 110 millió forint körüli összeget költöttek idén.

A kerület adta lehetőségeknek köszönhetően a jelenlegi fejlesztések között vannak központi lokációban elhelyezkedő ingatlanok, illetve a csendesebb, zöldebb környezetet keresők is megtalálhatják az igényeiknek megfelelő új otthont. Az érdeklődők kifejezetten keresik a saját kertrésszel vagy nagy terasszal rendelkező lakásokat. Jó példa erre akár saját használatra, akár befektetésként a csillaghegyi Forest Hill lakópark, ahol a 40 négyzetméteres stúdiólakásoktól egészen a 100 négyzetméteres panorámás luxuslakásig tudnak válogatni a vevők.

A kerületben számottevő, 20%-os volt 2022 során a befektetési célú vásárlások aránya, emellett azonban a tranzakciók 24%-ban a nagyobb ingatlanba költözés adta a vevők motivációját. Jelentős, 13%-os volt az első lakásukra szerződő fiatalok aránya is Óbudán

