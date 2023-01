Itt az egész éves kártevőnaptár: mutatjuk, mikor milyen rovarok támadnak a magyar otthonokban

Minden időszaknak, sőt hónapnak megvannak a maga kártevői. Éppen ezért a védekezés kérdése nem szezonális, hanem egész éves tevékenységet jelent. Amennyiben hatékonyan és célzottan akarjuk végezni, ahhoz a nulladik lépésként elengedhetetlen a megfelelő információ, tudás beszerzése - írja a megfoglak.hu. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy aktuálisan mi ellen kell védekezni, akkor már komoly előnyre tehetünk szert a kártevőkkel szemben.

Tervezz előre a kártevőnaptárral!

A felkészülésben hatalmas segítséget jelent a kártevőnaptár, amely megmutatja, melyik rovar vagy rágcsáló ellen mikor javasolt a leginkább védekezni. A naptárban szürkével jelölt, megjelenés előtti időszak a legalkalmasabb a megelőzésre: ilyenkor érdemes a védekezéshez szükséges dolgokat megvásárolni, illetve egy-két csapda kihelyezésével ellenőrizni, hogy jelen vannak-e már a kártevők. Hiszen a legjobb védekezés a megelőzés!

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az enyhe őszi-téli időszak kihat a kártevők életciklusára és megjelenésére is. A rovarok közül sokan télen “eltűnnek”, és csak tavasszal élednek fel. Viszont ők nem naptárból tájékozódnak az új évszak beköszöntéről, hanem a hőmérsékletből. Ha elmaradnak a fagyok és melegszik az időjárás, azt úgy veszik, hogy véget ért a téli szünet, kezdődhetnek a dolgos hétköznapok. Erre remek példa a hangyák megjelenése otthonainkban - az elmúlt években ugyanis megfigyelhető volt, hogy a kora tavaszi időpontok helyett már február környékén is találkozhattunk velük.

Forrás: megfoglak.hu

Nem csak a rovarokkal, hanem az emlősökkel szemben is érdemes már most megkezdeni a védekezést. Például a nyestek, vakondok, patkányok ellen alkalmazható már célzott védekezés, permetek, sprayk, golyók, stb.