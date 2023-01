Egyre többen vesznek ilyen házat Magyarországon: sokkal olcsóbb, mint egy átlagos otthon

Székely Csilla lakberendező és bútorfestő, népi iparművész a HelloVidéknek mesélt arról, mitől is lesz egy magyar parasztház autentikus, és mit ne tegyünk vele semmiképp, ha meg akarjuk őrizni a belőle áradó harmóniát, valamint megtartanánk a magyar népi építészetre jellemző eredetiségét.

Egyre többen keresnek parasztházakat, és számos jó arányokkal rendelkező ingatlant kínálnak is vidéken, többnyire sokkal olcsóbban, mint egy városi lakást. Sokan vásárolnak is ilyen házat, de végül nem tudják, hogyan rendezzék be azt, hogy megőrizze valódi parasztház mivoltát az épület, miután felújították.

A hagyományok, a formák, a motívumok mindig hatással voltak ránk. A régi világban az emberek létrehozták a sajátjukat. A Kárpát-medencében csodálatosak ezek a motívumok, van mihez nyúlni, gazdag örökségünk van. A szimbolika értelmezése is lényeges, hiszen régen szimbólumokban beszélgettek az emberek – virágnyelven – amiket manapság már nem értünk, és nem is használunk igazán. A népmesékben és a közmondásokban érhetjük utol ezt a rejtett szimbolikát manapság. Például ha valaki “elvetette a sulykot”, akkor túlment a megengedett határon. A jelentéssel még többnyire tisztában vagyunk, de az eredetét a mondásnak már nem ismerjük. A díszített sulykot a fiú adta a lánynak ajándékba, de ha nem tetszett az apukának vagy a lánynak a jelölt, eldobta a sulykot: innen ered a mondás - mondta el a lapnak.