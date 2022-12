Mi folyik a lakáspiacon? Elképesztő adatok jöttek, nem fogsz hinni a szemednek

November óta ugyanannyi érdeklődés érkezik eladó és kiadó lakásokra Budapesten. Ez jól tükrözi a megváltozott lakáspiac viszonyait, mert ilyenre 2022 előtt nem volt még példa. Pár éve a kiadó fővárosi társasházi lakások iránt még jóval kisebb volt a kereslet az eladó lakásokhoz képest. 2020 novemberében 30-40 százalék, 2021 novemberében pedig 45-50 százalék volt a kiadó és eladó lakásokra érkező érdeklődések különbsége. Ez idén őszre teljesen kiegyenlítődött. Pedig az eladó lakások kínálata többszöröse a kiadókénak Budapesten: több mint 30 ezer használt lakás várt gazdára idén novemberben, miközben a bérelhető lakások száma alig haladta meg a 7 ezret. Nagyon úgy látszik tehát, hogy a fővárosi albérletek iránti kereslet utolérte az eladó lakásokét.

Bár a kereslet szempontjából korábban masszív fölényben voltak az eladó lakások a kiadókhoz képest, 2022 novemberétől megváltozott a helyzet - áll az ingatlan.com legújabb elemzésében, amely a budapesti eladó és kiadó társasházi lakások iránti keresletet és kínálatot vizsgálta.

Egál a budapesti piacon

November eleje óta lényegében azonos volt a budapesti társasházakban lévő eladó és kiadó lakások iránti keresle, amire még nemigen volt eddig példa.

Ez új jelenségnek tekinthető ebben az időszakban. Már idén nyáron is meghaladta a bérelhető lakásokra érkező érdeklődések száma az eladó lakások keresletét országos viszonylatban, ami korábban nem fordult még elő. Erre viszont részben magyarázatot adott az albérletszezon intenzitása. Arra viszont utoljára a koronavírus-járvány idején volt példa, hogy a kiadó és eladó lakások iránti érdeklődések fej-fej mellett haladjanak egymáshoz képest. Fontos megjegyezni azonban, hogy egyelőre nem országos trendről van szó, csak a budapesti társasházi lakásokra igaz. A budapesti lakáspiac viszont sok esetben előre jelzi az országos folyamatokat

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

Mi áll a háttérben?

A cég adatai idén november négy hetében 2-4 százalékos különbség volt csak a kiadó és eladó budapesti társasházi lakások között. Ez annak ellenére történt, hogy az eladó lakások kínálata többszöröse a kiadókénak: a budapesti vevők 31 250 lakásból válogathattak, míg a fővárosi albérletet keresők viszont 7150-ből. A változás méretét jelzi, hogy a mostani fej fej melletti eredménnyel szemben 2020 novemberében a bérlőre váró lakások iránt 30-40 százalékkal, 2021 novemberében pedig 45-50 százalékkal volt alacsonyabb a kereslet az eladó lakásokhoz képest.

A jelenség mögött egyértelműen a vevők kivárása áll. A mostani bizonytalan gazdasági környezet, a lakáshitelek magas kamata miatt még azok is letettek egy időre a lakásvásárlásról, akiknek muszáj költözniük, közülük sokan bérléssel hidalják át azt az időszakot. Ráadásul az év végén hagyományosan is kisebb az eladó lakások iránti érdeklődések száma. Az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós ez a helyzet. Arra szintén a következő időszak ad majd választ, hogy a különböző országrészekben, például az egyetemvárosokban is megjelenik-e a folyamat

- tette hozzá Balogh László.