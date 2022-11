Elképesztő, mennyi kóbor háziállatot lőttek ki a vadászok idén

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A vadgazdálkodás szerves része a vadászat, a hobbivadászaton túl nagyon fontos szerepet töltenek be a vadászok a szektor egyensúlyának a fenntartásában, a dúvadak okozta mezőgazdasági kárenyhítésben is, de feladatuk az inváziós állatfajok terjeszkedésének a megakadályozása, ahogy a járványok megfékezése is. Ehhez pedig olykor a kitett és elkóborolt, egykori háziállatok kilövése is hozzátartozik - írja a HelloVidék.

A dúvadak terítékéből a róka a legjelentősebb, az előző idényben 88696 példányt ejtettek el. Talán megrökönyödünk rajta, de a többi dúvadhoz hasonló mértékű károkat okozó kóbor kutyák és kóbor macskák is ebbe a kategóriába tartoznak, kutyából 2185-öt, míg macskából 4186 példányt lőttek ki a 2020/21-es szezonban, az idei vadászszezon adatai szerint viszont idén nem lőttek ki kutyát és macskát, de ez az adat jövő év elejéig még pontosulhat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az viszont tény, hogy a kilőtt kóbor kutya és macskaállomány az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, míg 1984-ben 46306 kutyát és 53541 macskát lőttek ki, addig a 2022-es évről még nincs adat. Összes dúvadból 1984-ben 135892 példányt, míg 2021-ben 122500 példányt lőttek ki a vadászok - számol be a lap. Így alakult a 2021/2022-es vadászati szezon A 2021/2022. vadászati évben összesen 71717 db trófeát bíráltak el. A trófeabírálaton belül a vadfajok részarányai a korábbi évekhez képest számottevően nem változtak. Az őzagancsok 60,8%-kal, a gímszarvas agancsok 25,8%-kal, a vadkan agyarak 4,7%-kal, a dámlapátok 6,7%-kal, a mufloncsigák 2,0%-kal részesedtek az összes elbírált trófeából. A külföldiek által zsákmányolt trófeák száma az előző évihez képest jelentősen növekedett (21074 db, +59,87%), azonban még így is elmarad a 2020 előtti arányoktól. Az 1990-es évtől 2020 kivételével 30% feletti volt a külföldi elejtések aránya. A hazai vadászok által lőtt trófeás vad száma az előző évinél alacsonyabb volt (50643 db, –6,22%). A vadállományt alapvetően 3 kategóriába sorolják be a vadászok: nagyvadak - dám- és gímszarvas, őz, muflon, vaddisznó - , apróvadak (mezei nyúl, fácán, fogoly) és dúvadak. Ez utóbbiak azok a vadfajok, amelyek a vadgazdálkodás célját szolgáló vadat (hasznos vad) károsítják és pusztítják, mint a róka, aranysakál, szürke varjú. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

Címlapkép: Getty Images

