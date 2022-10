Így készítsd fel a kerted a téli időszakra: 5+1 tipp szakértőktől, hogy jól induljon a tavasz

Itt van az ősz, és a tavaszi ültetést, majd a nyári betakarítást követően csábító lehet, hogy bezárjuk a kertkaput és hagyjuk, hogy a természet a maga útján haladjon a hidegebb időjárás közeledtével. De biztos, hogy jó ötlet ez? A válasz attól függ, mennyire szeretnénk, hogy a tavasz újbóli beköszöntével könnyebb legyen a dolgunk.

Pár most végrehajtott gondos lépés rengeteg fáradságot takaríthat meg. Az Euronics kertészeti szakértői összegyűjtöttek néhány fontos lépést, amivel megkönnyíthetjük a kertünk "téli álmát".

1. A talaj megtisztítása, táplálása

A veteményeskertet vagy a magaságyást érdemes a tél előtt kigyomlálni, a termés betakarítása után az elfonnyadt zöldségeket, gyümölcsöket eltávolítani a talajról, majd felásni a jobb vízelvezetés érdekében.

Az is fontos, hogy az invazív gyomnövényeket, amelyek a vegetációs időszak alatt megtelepedtek ne tegyük a komposztba, álljunk ellen a késztetésnek. A gyomok teljes eltávolítása az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy ezek később újra kihajtsanak.

Az őszi időszakhoz a virágos- vagy veteményeskert trágyázása, vagy komposzttal való dúsítása is hozzátartozik. Ezt a fenti munkálatok után tegyük meg. Ezekhez a munkákhoz egy gereblye mindenképpen jól jön. Ha komposztálni is szeretnénk, az Euronics szakértői a komposztáló láda mellett egy komposztaprító beszerzését is javasolják.

2. Az évelők visszavágása

Mielőtt a talaj megfagyna, a hidegebb időben is rendszeresen locsoljuk az évelő növényeket, hogy a nedvesség télen is elraktározódjon. A lágyszárú növényeinket szinte a földig, 5-10 centire vágjuk vissza, ez megakadályozza, hogy a téli zord, szeles időjárás kárt tegyen a növény gyökerében. A fásszárúakat, cserjéket, fákat is ilyenkor kell visszametszeni, ezek esetében a sárguló lelógó ágakat, elhalt levélzetet, törzsből eredő sarjakat távolítsuk el. A gyümölcsfák metszése különösen fontos, ez hozzájárulhat a következő évi nagyobb terméshozamhoz. Ügyeljünk arra, hogy megfelelő ágvágó eszközt használjuk ehhez a művelethez. Ha van egy ágaprítónk, a levágott növényrészeket érdemes átküldeni rajta, mert így kiváló komposztalapanyagot nyerhetünk.

A talaj menti fagyok beköszöntével alakítsunk ki mulcs- és komposztgátat az érzékeny, de fagytűrő növények szárai körül, így védve azokat.

3. A növények átteleltetése

A tavaszi hagymákat is ki kell ültetni, mielőtt a tél beköszönt. A hóvirágoktól kezdve a krókuszokon át a nárciszokig számos növény a jól trágyázott, vízelvezető talajt kedveli, ezért ássunk be megfelelő tápszert az ültetés során, hogy az lassan felszabaduljon és hosszú ideig táplálja a hagymákat.

A hagymás, gumós növényeket a megfelelő távolságra és mélységre ültessük el. Célszerű megtervezni a virágoskertet és alakzatban ledugni a hagymákat, így tavasszal nem csak mi, de a szomszédok is gyönyörködhetnek a színes virágpompában. Cserépbe ültetve, rendszeres gondozás mellett, az otthonunkban meleg és napos helyet biztosítva neki, a karácsonyi ünnepekre vagy az év elejére virágzó növényünk lehet.

Nem csak a virágzó hagymákat, de a dughagymát és a fokhagymát is elvethetjük most, így már a tavasz legelején friss termést takaríthatunk be.

Vannak ugyanakkor olyan évelő hagymák, mint például a dáliák vagy a kálák, amelyek a hideg éghajlaton nem élik túl a telet. Ezeket a hagymafajtákat óvatosan távolítsuk el a földből, és tároljuk biztonságos, sötét, száraz helyen, majd a jó idő beköszöntével ültessük vissza őket a földbe.

A dézsás növényeket, amelyek nem bírják a hideget – tipikusan ilyen a leander – vigyük világos, fagymentes helyre. Fagyvédelem szempontjából, és az időjárás függvényében tegyük fadeszkára a nem fagytűrő növényeinket vagy tekerjük takaróba a virágcserepet. 2-3 hetente ne felejtsük meglocsolni őket.

4. A kerti eszközök megtisztítása

Bár a legtöbb kertész tudja, hogy a szerszámokat egész évben érdemes tisztán tartani, az aktív kertészkedés idején nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Az ősz remek alkalom arra, hogy némi figyelmet fordítsunk az eszközeinkre.

A slagból figyelmesen távolítsuk el a vizet, mert a tél során a fagytól károsodhat. A szerszámokat gondosan mossuk le, alaposan távolítsuk el a szennyeződéseket. Ha rozsda van rajtuk, smirglivel vagy drótkefével távolítsuk el azt. A kapát és a lapátot egy egyszerű ráspollyal megélezhetjük, hogy ezzel tavasszal már ne kelljen foglalkoznunk. A metszőollóhoz ugyanerre a célra jól használható egy élezőkő, a fűnyíró kését viszont érdemes szakemberhez vinni. Ha mindezzel megvagyunk, az eszközök felületét kenjük be gépolajjal.

5. Legyen télen is állatbarát a kert

A kert élővilágában számos hasznos állatot is találunk, akiknek sokat segíthetünk a hideg idő átvészelésében. Az elhullott növényrészekből, száraz levelekből rakott halmok búvóhelyül szolgálhatnak a hasznos rovaroknak az áttelelésük során. Nézzük meg, hogy a tavalyi madáretetők még használhatók-e, vagy szerezzünk be újakat, és töltsük is fel őket. A tavasz beköszöntéig gondoskodjunk az eledelről. Tegyünk ki sünlakot, hogy ezek az állatkák is kényelmesen átteleljenek a kertünkben.

+1 Ideje átgondolni, mi vált be

A nehezén túl vagyunk, így itt az ideje, hogy egy pillanatra elgondolkodjunk azon, hogyan telt ez a szezon. Voltak fajták, amelyek különösen jól vagy rosszul termettek? Érdemes számba venni mindent, és a következő szezonig tartó időt arra használni, hogy a lehetséges megoldások után kutassunk, vagy megértsük, hol tehetnénk jövőre többet a növényeinkért.

A telet arra is érdemes felhasználni, hogy megtervezzük a tavaszi kertet, és ütemezést készítsünk arról, hogy mit, mikor és hova ültessünk. Így elegendő idő lesz a vetőmagok és a kertészeti eszközök, gépek beszerzésére.