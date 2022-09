Durva, mit tett a drágulás: rengeteg magyar felújítási tervei kerülhetnek veszélybe

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) és a MANAP Iparági Egyesület álláspontja szerint a RRF-6.2.1-es, 100%-os támogatású napelemes pályázattal elnyert támogatások maximum összegét az eredeti bruttó 485 645 Ft/kWp-ről bruttó 600 000 Ft/kWp-re szükséges emelni. Ha marad az eredeti összeg, több mint 43 ezer nyertes pályázónál kerülhet veszélybe a kivitelezés, hiszen a pályázat kiírása óta jelentős áremelkedés ment végbe a fotovoltaikus eszközök piacán éppúgy, mint a szállítmányozásban (üzemanyagár), a bérköltségekben (KATA eltörlése), ráadásul időközben a forint is veszített értékéből a vezető devizákkal szemben.

Az MNNSZ és a MANAP több mint 350 tagvállalata mindent megtesz, hogy az RRF-6.2.1-es „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” pályázat valóban működőképes lehessen és minden nyertes pályázó rendszere kiépüljön.

Ettől a szándéktól függetlenül azonban az elmúlt egy évben gyökeresen megváltozott a helyzet, így a 2021 novemberében kihirdetett keretszámok tarthatatlanokká váltak. Ennek több oka is van. Először is a forint árfolyama jelentősen romlott az amerikai dollárhoz és az euróhoz viszonyítva, továbbá meredeken nőttek a kivitelezők költségei a kata adózási rendszer szabályainak megváltoztatásával. Ugyancsak a kivitelezők vállalási pozícióját rontja az általános infláció elszabadulása, az üzemanyagárak emelkedése, az ukrajnai háború hatása, valamint a Covid-járvány újabb és újabb hullámai miatti költségnövekedés.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségeket (áfával növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt) 485 645 forint/kWp-ben (az adott panel vagy rendszer elméleti csúcsteljesítménye) maximálta a kiíró. A jelentősen megváltozott piaci és ágazati környezetben az MNNSZ és a MANAP bruttó 600 000 forint/kWp támogatási felső korlátot javasol.

A szövetségek a tagvállalataiktól beszerzett információ alapján arra is kénytelen felhívni a figyelmet, hogy változatlan támogatási keretösszeg mellett az előszerződések ellehetetlenülnek. A kivitelezők már most is „menekülnek”, amiben szerepet játszik, hogy a már megvalósult rendszereket sem tudják elszámolni az Elektronikus Pályázó, Tájékoztató és Kommunikációs felületen, és sem szóban, sem írásban nem kapnak megnyugtató választ, hogy ennek mi az oka. Különös aggodalomra ad okot a kivitelezők körében, hogy bizonytalan a pályázat finanszírozási hátterét biztosító EU-források folyósítása a lehetséges megvonások miatt.

Az MNNSZ és a MANAP tagvállalatai a hatalmas piaci igény kielégítésére fejlesztésébe fogtak, beruházási és likviditási hiteleket vettek fel, bővítették a munkatársi gárdájukat és modernizálták eszközeiket, ezen felül az összességében körülbelül 90 milliárd forint összegű 43 600 győztesnek nyilvánított pályázat napelemes rendszereinek elemeit a cégek egy része már letelepítette és finanszírozza, ami a magyar KKV-k számára komoly terhet jelent ugyanakkor elszámolnia egyik kivitelezőnek sem sikerült a mai napig!

Emlékezetes, hogy a 2010-es panelprogram kifizetései is elhúzódtak 2015-ig, számos céget taszítva csődbe. Ezért az MNNSZ tagvállalatai egyértelmű garanciát kérnek a pályázat kiírójától, hogy költségeik kifizetését elismeri és érvényesíthetővé teszi, hozzájárul, hogy a telepítés költségeire a kivitelező előleget kérhessen, továbbá garantálja, hogy a teljesítések átvétele és a végszámla kifizetése a kiírás/szerződés szerinti időben megtörténik - írja a szervezet közleménye.