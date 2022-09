Sosem lesz itt gáz! (x)

Még soha nem volt olyan nagy hatással a lakáspiacra egy kormányzati bejelentés, mint a rezsicsökkentés szabályainak módosítása, amitől egy csapásra brutálisan felértékelődtek az olcsón fenntartható, alacsony rezsi költségű ingatlanok. Szerződéskötés előtt vevő és bérlő esetében egyaránt első számú kérdéssé vált a várható rezsi összege.

Irányt váltott a kereslet az új energiaáraktól

Hatalmas helyzeti előnybe kerültek a piacon a zöldlakások, a fenntartható, valóban megújuló technológia alkalmazásával épülő otthonok. A kiszemelt ingatlan energetikai tanúsítványában szereplő adatok nemrég még csak a részletes tárgyalás végén kerültek terítékre egy klasszikus lakásvásárlásnál, a vevők többsége leginkább a lakás vételára alapján döntött. Mindig is számított persze a fűtéshez-hűtéshez, világításhoz, főzéshez és egyebekhez szükséges energia ára, de olyan helyzetet a modern társadalmakban senki sem tapasztalt, hogy az is kérdéses lehet, lesz-e elég gáz. Ez a helyzet alapjaiban alakítja át mindazt, amit a fenntartható ingatlanokról valaha is gondoltunk.

Nem kérdés többé, hogy mire érdemes költeni. Tűzifára, gázra, olajra, áramra vagy inkább olyan műszaki megoldásokra, amelyek minimális energiával, folyamatosan elérhető, illetve újratermelődő forrásból biztosítják az ingatlanok üzemeltetését.

Marketingfogás vagy igazi vízválasztó?

Miközben több lakásépítő cég fékezett és kivár az emelkedő költségek és munkaerőhiány miatt, van, amelyik tudja, biztosra mehet, mert a vevők előremenekülnek majd a jelenlegi energiakrízis elől. Nincs hatékonyabb megoldás a lakhatással kapcsolatos kiadások minimalizálására, mint a fenntartható módon üzemelő lakás. A nagy tapasztalatú belga ingatlanfejlesztő cég, az Atenor nem aprózza el, egy kívül-belül zöld, 900 lakásos városnegyed megvalósításába kezdett a XI. kerületi Kánai-tónál. A Lake11 Home&Park lakásai kivétel nélkül a 100 százalékban geotermikus energiát használó talajszondás hőszivattyús rendszerre kapcsolódnak, szén-dioxid kibocsájtásuk ténylegesen nulla. A gépészet nem minden, az épületek megtervezésénél ugyanis a szokásos külső dryvit befejezés helyett teljes burkolatot kapó igényes homlokzatok mellett a külső árnyékoló rendszer kiépítésére is gondoltak, ami például a hűtés költségeit minimalizálja.

Minden energiát megragadnak

A talajszondás geotermikus rendszer mind a fűtési-, mind a hűtési- energiát korszerű-, hőszivattyús rendszerrel termeli meg, magas energia átalakítási hatásfokkal, a kimeríthetetlen megújuló energiákat hasznosítva. Mindeközben a környezetére a legkevesebb káros hatást gyakorolja, hiszen nincs zaj- és levegőszennyezés.

A 150 méter mélységben lefúrt talajszondák télen hűtik, nyáron fűtik a talajt, közben regenerálják a talajrétegeket. A geotermikus hőszivattyús rendszerrel biztosítható az épületek „AA” energetikai osztályba sorolása. Ehhez a megújuló energia részarányának minimum 25 százaléknak kell lennie, ami a Lake11 Home&Park tervezett épületeinél lényegesen több, cirka 80 százalék lesz.

Zero waste előnyök

Az Atenor beruházásban készülő lakásokban a fűtés, illetve a hűtés egy közös csővezeték-rendszeren keresztül valósul meg, helyiségenkénti szabályozással. A vasbeton födémbe integrált felület fűtő-hűtő rendszer a többi elérhető hasonló rendszernél nagyobb fajlagos teljesítménnyel rendelkezik, a vasbeton tömeg aktiválásának köszönhetően a legnagyobb a hőtároló képessége is.

A speciális megoldásnak köszönhetően felszabadulnak, szabadon bútorozhatók és fúrhatók a válaszfalak és a külső falak, hiszen a fűtésre/hűtésre szolgáló rendszer a födémben fut.

A hőszivattyús rendszerrel kombinálva az alacsony hőmérsékletű fűtővíz és a magas hőmérsékletű hűtővíz kis hőveszteséggel szállítható.

A gépészet nem minden, a Lake11 Home&Park épületeire tervezett külső árnyékoló rendszer és a 3 rétegű üvegek miatt a helyiségekbe bejutó nyári külső napsugárzási energia minimálisra csökkenthető, így a lakások a hűtési költségei minimalizálhatók. Télen viszont a szoláris energia az árnyékolók felhúzásával visszanyerhető, ami csökkenti a fűtési költségeket.

Találkozzunk a Lakáskiállításon szeptember 23-25 között.

(x)