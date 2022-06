Erre figyeljünk, ha idén a lakásfelújítás lesz a nyaralásunk

A nyár több okból is a lakásfelújítások időszaka, amelynek során nem csak építészetileg, hanem a bútorzatot tekintve is átalakítjuk az otthonunkat. Utóbbiakat tekintve nem csak a divatok változnak, hanem az élethelyzetek is: a home office térnyerésével érdemes figyelembe venni, hogy a mostani választásunk hosszú évekre meghatározza a mindennapjainkat, akár munkáról, akár szabadidőről van szó.

Ha a nyárra gondolunk, biztosan sok minden eszünkbe jut a lakásfelújításon kívül, pedig a strandolás, a fesztiválok, az utazások és a közös, bográcsos programok mellett bizony nagyon sokaknak az otthonuk újbóli kialakításáról szólnak ezek a hónapok.

A nyári időzítés nem véletlen: ebben az időszakban a munkáltatók is jobban fel vannak készülve a hosszabb szabadságokra, amelyet sokan a munkák idejére tartogatnak. Ezen felül praktikus okai is vannak a nyári felújításoknak: ilyen időben a nyílászárók cseréje is könnyebb, hiszen néhány órára könnyebb mellőzni az ajtókat, ablakokat, valamint a melegben könnyebben szárad a festék, a lakk és a fugázás, valamint a különféle ragasztások is.

Mérföldkövek az életben

A felújítások oka nagyon gyakran valamilyen élethelyzet változása. Természetesen szerepet játszik benne az állagmegóvás is, de általában olyan apropói vannak, mint a költözés, a gyerekek születése, a várható iskolakezdés, és más, mérföldkőnek számító lépés. Ennek eredményeképp nem csupán építészeti beavatkozások kerülnek ilyenkor sorra, hanem új bútorok beszerzése is.

A bútorok megvásárlásánál érdemes szem előtt tartani azt, hogy akkor járunk jól, ha jól átgondoltan, racionális érvek mentén és higgadtan döntünk. Az elsőre jónak tűnő, pillanatnyilag megkapó bútorok helyett olyat válasszunk, amely minőségében és kialakításában is megfelel az igényeinknek.

Ne feledjük: a megvásárolt bútorokkal évekig, akár egy-két évtizedig is együtt kell élnünk, és a mostani választásunk meghatározza, hogy milyen lesz ez a hosszútávú viszony tárgy és ember között.

Összezárva a bútorral

Márpedig a bútor manapság szorosabb, közelebbi „élettársi” kapcsolatot jelent, mint valaha. A koronavírus járvány és a nyomában érkező társadalmi változások óriási mértékben alakították át a mindennapjainkat is. Ezek olyan tartós változások, amelyeket érdemes a felújítás és a lakás újbóli berendezése kapcsán figyelembe venni, mert pillanatnyilag úgy néz ki, hogy az új trendek nem csupán múló divatot, hanem új normalitást is jelentenek.

Míg korábban általános volt az irodai, munkahelyi jelenlét, mára tömegesen fordul elő a home office.

Hazánkban is százezrek dolgoznak már részben vagy akár teljes egészében otthonról. Ezért amikor berendezzük az otthonunkat, arra is gondolnunk kell, hogy az legalább a hét bizonyos napjain a munkahelyünk is. Mindez azt jelenti, hogy a saját és a család lelki békéje, valamint a főnökünk elégedettsége érdekében ki kell alakítanunk egy olyan helyet, ahol háborítatlanul tudunk dolgozni.

Munkához más kell, mint tévézéshez

Tapasztalt home office harcosok mind be tudnak számolni arról, hogy csak az első időkben tűnik jó ötletnek a kanapéra huppanva az ölünkbe vett laptoppal dolgozni. Az első blikkre irigylésre méltó helyzetben nagyon gyorsan jelentkezik a hátfájás, a nyak- vagy akár fejfájás, az adott esetben rossz megvilágításból adódó szemfáradtság.

Ezek már néhány év alatt tartós egészségügyi problémákká alakulhatnak, a kanapén félig ülve, félig heverészve végzett munka magában foglalja a tartós ízületi- és hátfájdalmakat és látásromlást.

„Míg korábban az íróasztalra és székre gyakran nem fordítottunk kellő figyelmet, a home office korszakában az ergonomikus, kényelmes, és az anatómiai adottságokat is figyelembe vevő asztal és szék kiválasztása kulcsfontosságú.

Fontos az otthoni munkaasztal kialakításánál a megfelelő megvilágítás is: a kellő hatékonyságú, ideális esetben változtatható erejű, sőt, színű megvilágítás rengeteget számít az otthoni munkavégzés komfortjában

– írta megkeresésünkre az XXXLutz bútoráruház.

Aki gyenge, rosszul kiválasztott lámpa mellett dolgozott már késő éjszakáig, az tudja, hogy könnyezés, égő szemek, sőt, masszív fejfájás is lehet az eredménye a nemtörődömségnek, amely hosszabb távon tartós, visszafordíthatatlan szemromláshoz is vezethet.

Természetesen mondani sem kell, hogy ugyanez érvényes a gyerekek által használt íróasztalokra is.

A szeptembertől iskolába készülő gyerekek számtalan órát fognak ülni az asztaloknál tanulva és a házi feladatot készítve. Korántsem mindegy, hogy ezt milyen széken ülve, milyen megvilágítás mellett teszik.

Újra központ lett a konyha

Az elmúlt évek változásai és a több otthon töltött idő miatt a korábbiaknál még nagyobb szerepet kapott az életünkben a konyha is

– hívta fel a figyelmet az XXXLutz. Az otthoni munkával sokaknak valóban együtt jár az otthoni főzés is, amely egyébként jó döntés, hiszen mind az egészségünket, mind pedig a pénztárcánkat jobban kíméli, mint az állandó ételrendelés.

Akár este, akár lopva, ebédszünetben ütünk össze valamit a hétköznapokban, fontos, hogy kényelmes, praktikus és minden szempontból kézre álló legyen a konyhában minden.

„Napjaink trendje, hogy a konyhában nő az igény a nagyobb munkalapokra, kisebb konyhákban pedig népszerű megoldás például a kihúzható munkalap. Érdemes gondolni arra, hogy jusson megfelelő hely a gyakran használt konyhai kisgépeknek, praktikus legyen az edények elhelyezése, és itt is kulcsfontosságú a megfelelő, a szemet kímélő, de egyben hatékony megvilágítás is” – fogalmazott a bútoráruház.

Természetesen minden lakás, minden élethelyzet más és más, jellemző tehát, hogy a korábbi korok egyenbútorai helyett ma már sokan keresik az egyedi megoldásokat.

A bútorszaküzlet szakértői és tervező programjai ebben is tudnak segíteni – érdemes tehát pontos méretekkel és néhány fotóval indulni bútorvásárlásra.

Nem mindegy az árfekvés sem

Korántsem mindegy persze az sem, hogy a teljes lakásfelújítás milyen összegeket emészt fel. Habár a támogatási programnak köszönhetően manapság sok család tud élni az állami visszatérítés lehetőségével, általánosan jellemző, hogy az építőanyagok, a különféle berendezések jelentősen megdrágultak a korábbi évekhez képest. Nehezíti a problémát az is, hogy az építőipari szakemberek, kőművesek, víz- és villanyszerelők, festők munkadíjai is kifejezett mértékben nőttek az elmúlt időszakban.

Szerencsére a bútorok esetében ilyen kirívó drágulás nem tapasztalható a piacon, sőt, kedvező lehetőségek is adódnak.

Áruházainkban június 24-től 27-ig minden ülőgarnitúrára és nappali bútorra 15 százalék kedvezményt adunk, és más termékeink is kedvező áron, jó minőségben és értő szaktanácsadás mellett érhetők el

