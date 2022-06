Egymilliós viskóból varázsoltak csodás otthont: tényleg megéri belevágni?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Magyarországon jelenleg is rengetegen laknak lakóingatlannak nem minősített kisebb épületben (melléképület, gazdasági épület, borpince, üdülő), amelyet maguk építettek vagy újítottak fel. Nevezhetjük őket miniházaknak is, hiszen hazánkban is egyre népszerűbbek az ilyen alternatív lakhatási formák, a gurulós vontatható házak (tiny house), konténerházak vagy mobilházak mellett. A HelloVidék Herendi-Molnár Zsuzsannával, a Miniházakért Magyarországon Civil Társaság egyik alapítójával beszélgetett, akiknek a legfőbb célja, hogy a lakhatásra alkalmas (bár kisebb) épületek lakóingatlanná avanzsáljanak - legyenek akár külterületen vagy zártkertben-, ezáltal pályázati pénzt kaphassanak például szigetelésre, nyílászáró cserére vagy napelemes rendszerre és lakóik végre állandó lakcímként jegyeztethessék be őket. Mindezt úgy, hogy ezen övezetek ne váljanak a spekulánsok célpontjává.

Zsuzsanna története, ahogy a Hellovidéknek elmesélte, közel 30 évvel ezelőtt kezdődött, még Budapesten, és hosszú út vezetett odáig, amíg saját miniházuknak nekiállhattak a Káli-medencében. Már az első lakása is egy 27 nm-es vízivárosi minigarzon volt, ahova egyedülálló anyukaként a kisfiával költözött, aztán: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nagyon jól éreztem magam benne, bár kicsit furcsa volt a szüleim nagy lakása után, de egyszerűen minden megvolt benne. Már akkor felmerült bennem, hogy miért akarnak az emberek nagy házban lakni. Utána úgy hozta a sors, hogy a második férjemmel építkezésbe kezdtünk, és ezalatt az anyósomék nyaralójában laktunk, egy tipikus retro, utólag leszigetelt kis faházban, amelynek 9 nm volt az alapterülete. Átjártunk anyósomékhoz a fürdőszobát használni, illetve volt egy kerti vécénk. Fiatalon és bohón úgy terveztük, hogy 3 hónap alatt felépítjük a házat, ez természetesen nem sikerült, két évig laktunk ebben a házikóban. Nem voltunk erre felkészülve, de nagyon jó buli volt, nem hiányoztak a bedobozolt cuccaink. Sokat voltunk a kertben, illetve napközben általában dolgoztunk. Amikor beköltöztünk a nagy házba, hirtelen nem találtuk a helyünket, nem is tudtuk úgy berendezni, mert elszoktunk a nagy terektől. Amikor 2000-es évek elején Pest megyei agglomerációba költöztek, a település egy része még üdülőövezetnek számított. Ott tapasztalta meg először, hogy vannak friss nyugdíjasok, akik a lakásukat vagy eladták, vagy átadták a fiataloknak, és korábbi nyaralójukba költöztek ki. Lakást vennél? Nézz körül a Pénzcentrum kalkulátorában! Ha valaki miniházat akar építeni, Zsuzsanna szerint kár négyzetméter-árral számolni, mert valószínűleg nagyon meg fog lepődni az illető. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Relatív magas lesz az alapterületre vetített ár, hiszen egy miniházba is kell fürdőszoba, konyha, esetleg egyedi beépített szekrények. Szükség van ugyanúgy gépészetre, villanyszerelésre és ennek a kiépítése majdnem ugyanannyiba kerül, mint egy kétszer akkora házban. Viszont, ami nagyon nem mindegy, az a későbbi fenntarthatósága! További részletek a cikkben!

