13 megyében bőgnek fel a gépek: ne ijedj meg, csak a vérszívókat irtják

A héten a Szigetközben, Komárom térségében, a Csepel-szigeten, továbbá a Duna déli szakaszán, Baja és Mohács környékén irtják a szúnyogokat.

Az elmúlt hetekben a Tisza és a Duna mentén folyamatos volt a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés. Repülőről folyadékot vagy granulátumot szórtak ki a szakemberek, máshol pedig gépkocsira szerelt nagynyomású permetezőkkel, vagy csónakokról juttatták ki a fehérjetartalmú biológiai készítményt a szúnyoglárvák élőhelyeire. Ez az eljárás kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A héten folytatódik a biológiai védekezés, a lárvák ellen a Szigetközben, Komárom térségében, a Csepel-szigeten, továbbá a Duna déli szakaszán, Baja és Mohács környékén lépnek fel ilyen módszerrel.

A biológiai módszerrel nem érhető el minden szúnyogtenyészőhely, az elmúlt napok esőzései és az azt követő felmelegedés hatására több helyen is nagyobb számban megjelentek a vérszívó rovarok. A következő napokban a biológiai lárvagyérítés mellett ezért indokolttá vált a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezés is. A legnagyobb területen a Tisza mentén, Csongrád-Csanád megyében, Szolnok környékén és a Tisza-tónál kell beavatkozni. Mivel egyes Duna menti területeken is erősödik a szúnyogártalom, a Csepel-szigeten és környékén szintén lesznek kezelések.

A csípőszúnyogok számára nem csak a folyópartok és a tavak növényekkel borított szegélyei jelentenek ideális élőhelyet. Számos fajuk emberközeli életmódot folytat, ház körüli edényekben, virágcserepekben, kerti tárgyakban összegyűlt vízben, árkokban fejlődik ki, meleg időben akár egy hét alatt. Ezért is fontos a lakókörnyezetünkben felszámolni a szúnyogok számára kedvező élőhelyeket, tenyészőhelyeket. A kerti edényekben lévő állóvizeket öntsük ki vagy fedjük le, illetve hetente többször cseréljük.