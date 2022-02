Ezekben a megyékben már keményen büntetnek: csúnya csekket kaphatnak a figyelemtlen háztulajok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Február 18-tól tűzgyújtási tilalom lépett életbe több megyében is. Aki nem vigyáz az egy kisebb vagyont is kifizethet a felelőtlen viselkedése miatt. Mutatjuk, hogy hol mire kell odafigyelni, hogy ne üssük meg véletlen a bokánkat, vagy okozzunk erdőtüzet akaratlanul is.

Pénteken, február 18-án tűzgyújtási tilalom lépett életbe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun és Csongongrád-Csanád megyében. A fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azoknak a 200 méteres körzetében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ide kell érteni a térképen pirossal jelölt területeken a tűzrakó helyeket is. Aki pedig megszegi ezeket súlyos pénzbüntetésre számíthat, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Figyelnie kell annak is, aki kertes házban él Az időjárás felmelegedésével egyre többen állnak neki a kerti munkáknak, azok azonban, akik a rég megszokott módszer szerint elégetik az összeszedett avart csúnyán pórul járhatnak. A Parlament még 2020 nyarán döntött arról, hogy 2021 január 1-től az egész ország területén tilos lett volna avart égetni, viszont ezt a veszélyhelyzet többszörös meghosszabbítása felül írta és a kormány az önkormányzatok kezébe adta az erről való szabályozásnak a jogosultságát. Azok, akik figyelmen kívül hagyják az esetleges tilalmat csúnyán pórul járhatnak, ugyanis nem csak komoly büntetőeljárást vonhat maga után a rendelet megszegése, de komoly, akár milliós összeg is lehet a történet vége. A veszély pedig jelentős: ha nem figyelünk oda a száraz aljnövényzeten és avaron könnyen és gyorsan terjed a tűz. Forrás: katasztrófavédelem Emellett pedig a tiltás egyik fő oka az, hogy a kerti és zöldhulladék égetése során rengeteg egészségre káros anyag kerül a levegőbe. Ezáltal pedig az avarégetés jelentősen rontja a levegőminőséget: 100 kg avar elégetése során annyi veszélyes anyag kerül a levegőbe, amennyi egy közepes méretű település egész légterét a határérték felett beszennyezheti. Az esti égetés sem javít ezen a helyzeten, sőt szélcsend esetén órákig megrekedhetnek a szennyező anyagok a házak között, ami könnyedén kitarthat akár reggelig, és persze a nyílászárók résein is jelentős mennyiségű füst tud a lakásokba jutni. Nem éri meg kockáztatni Kertben égetni tehát a veszélyhelyzet végéig, ha az önkormányzat úgy határoz még lehetséges. Viszont az, aki áthágná ezeket a szabályokat hatalmas büntetésekre is számíthat. A törvény szerint ugyanis az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. A bírság pedig nem kevés, hiszen 10, illetve 20 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeget is elérheti. A bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. Azt viszont fontos itt kiemelni, hogy a bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. Grillezni, bográcsozni is tilos a kertben? A saját kertben felállított tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők: nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz - víz, homok - készenlétben tartásáról;

az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt. Égetés helyett komposztálás Bár nem elégetni a fenti okokból kifolyólag nem éri meg a kerti hulladékot, de akkor felmerül a kérdés, hogy mi is lehet a megoldás, ha ezt, az alapvetően éveken keresztül bevált módszert többé nem alkalmazhatjuk. A válasz pedig egyszerű, és igencsak kézenfekvő: komposztálás. Hatalmas előnye, hogy a háztartásokban vagy jelen esetben a kertben keletkezett szerves hulladék nagy része hasznosan kerül felhasználásra. Nem utolsó sorban pedig olcsón juttatunk tápanyagot a növényeink és a kertünk számára. Ugyanis segítségével javíthatjuk a talaj szerkezetét, valamint a víz- és hőháztartását.



