Így töltik a magyarok a karácsonyt: még mindig nem eléggé fontos a tudatosság

10-ből 9 magyar öltözteti ünnepi díszbe otthonát, a karácsonyfát állítók közel fele választ élő fenyőt, a dekorálók 79 százaléka választ LED-es, alacsony fogyasztású égőt a dekorációhoz, derült ki az E.On Hungária Csoport legfrissebb kutatásából, amely azt is vizsgálta, hogy mennyire szempont a fenntarthatóság az idei karácsonykor.

Az eredmények alapján 10-ből 9 magyar a házat is feldíszíti, a karácsonyfát állítók közel fele élő fenyővel ünnepel, díszítésnél pedig fontos az energiahatékonyság, az ünnepi fényekhez a dekorálók 79 százaléka választ LED-es, alacsonyfogyasztású égősort. A magyarok háromnegyedénél az ajándék kiválasztásakor is fontos szempont, hogy hasznos legyen, a szülők kétharmada pedig arra törekszik, hogy a gyermekét is megtanítsa arra, hogy hasznos ajándékoz kérjen.

A menüsorban is megjelenik a takarékosság, tudatosság, ugyanis a megkérdezettek 13 százalékánál a kukába kerül a felesleges karácsonyi étel, 36 százalékuknál a fagyasztóba. Bár abban megoszlanak a vélemények, ki-mennyire szereti a karácsonyi készülődést és az ezzel járó vásárlásokat, tízből nyolc ember tervez idén karácsonyi ajándékot venni vagy készíteni, átlagosan hat főnek, összesen 40 ezer forintért.

Mi kerül a fa alá?

A felmérés eredménye szerint a megkérdezettek háromnegyedének kiemelten fontos, hogy hasznos ajándékkal lepje meg szeretteit, és a szülők közel kétharmada törekszik rá, hogy gyermekét arra tanítsa, olyan ajándékot kérjen, amit tényleg nagyon szeretne, és használni is fog. Az effajta tudatosságnak az anyagi szempontok mellett az lehet a másik oka, hogy tízből heten gondolják úgy, hogy az emberek rengeteg olyan dolgot vásárolnak karácsonykor, amire igazából nincs is szükségük.

A kutatás eredményei alapján ajándékvásárláskor a környezetvédelem, mint szempont háttérbe szorul. Bár a csomagolóanyagokat, főképp az ajándéktasakokat az ajándékozók többsége igyekszik újrahasználni, arra már kevésbé figyelünk, hogy az újrahasznosított papírból legyen, esetleg alternatív csomagolást alkalmazzunk. Pedig a válaszok alapján a magyarok több mint egyharmada számára örömet okoz, ha a kapott ajándék csomagolásán, vagy magán az ajándékon látszik, hogy a környezet védelmére is gondolt az ajándékozó.

Fenntartható megoldásként viszont egyre népszerűbb az újrahasznosítás egy másik formája: a válaszadók 30 százaléka olyan ajándékot is tervez idén, amire neki már nincs szüksége, de jó állapotú és tudja, hogy más örülne neki.

Jellemzően a szűkebb családnak, közeli barátoknak tervezünk idén ajándékozást, a 18-65 éves lakosság közel ötöde pedig gondol jótékonykodásra is a karácsonyi ünnepek idején, és a rászorulóknak is ajándékoz.

Ahogy az ajándékozás, úgy otthonunk ünnepi díszítése is együtt jár a karácsonnyal. A felmérésre adott válaszok alapján tízből kilenc ember dekorál, a legnépszerűbb természetesen a karácsonyfa; csaknem minden második válaszadó élő karácsonyfát állít. Míg a lakosság 60 százaléka úgy vélekedik, hogy az emberek többsége túlzásba esik a karácsonyi dekoráció vásárlása során és egyáltalán nem figyel a környezettudatosságra, a válaszokból az is kiderül, hogy a magyarok 90 százaléka legalább 2-3 éve ugyanazokat a díszeket használja, és több mint a fele saját maga is készít ünnepi dekorációt. A megkérdezettek harmada próbál olyan díszeket használni, melyek természetes, környezetbarát alapanyagokból készültek, és szintén harmaduk kerüli a műanyag díszeket. A dekorálók 79 százaléka arra is figyel, hogy a használt égősorok energiahatékonyak legyenek: elsősorban LED-es, alacsony fogyasztású izzókat vásárol.

Mennyit költünk az ünnepi menüre?

A kutatás alapján idén is szűkebb családi körben ünneplünk, átlagosan 5 főt tervezünk otthonunkban vendégül látni karácsonykor, a megkérdezettek fele az ételek mennyiségét nem a vendégek számához szabja: az ünnepi asztalra sokkal több és többféle étel kerül, mint általában. A lakosság kétharmadánál nem telhet el karácsony sütés-főzés nélkül, és a klasszikus ételek mellett a megkérdezettek 36 százalékánál különleges ételek is helyet kapnak az asztalon.

Átlagosan 27 ezer forintot tervezünk költeni étel-italra az ünnepek alatt.

A magyarok csaknem fele figyel arra, hogy amiből lehet, nagyobb kiszerelésű terméket válasszon a több kisebb helyett, és a megkérdezettek 37 százaléka igyekszik hazai, szezonális alapanyagokat használni a menühöz. Bár a válaszok alapján az étkezések során 10-ből 4 ember figyel a mértékletességre, és próbál nem túlzásokba esni, még így is sok étel marad meg karácsony után. A válaszolók több mint harmada a megmaradt ételeket lefagyasztja későbbre, de a megkérdezettek 13 százalékánál sajnos a kukába kerül a felesleges karácsonyi étel.