Ezt sokan elrontják ventilátor-, klímavásárláskor: ha rosszul választasz, nem lesz hűvösebb

A nyári szezon beköszöntével megugrik az érdeklődés a léghűtéssel kapcsolatos termékek iránt. A split klímákat még a hőség előtt telepítik, a léghűtők, ventilátorok iránti kereslet pedig jellemzően a tartós melegben, kánikulában nő meg jelentősen. Viszont nem mindegy, hogyan választunk akár egy egyszerű ventillátort is: ez függ a helyiségtől, lakás fekvésétől, légtértől, és még több tényezőtől.

Hámori Erika, a Praktiker kategória menedzsere segít abban, hogy a családi házak, lakások helyiségeibe milyen szempontok alapján érdemes választani.

Ha ki lehet jelölni a lakás egy pontját, ahova klíma dukál, akkor az a nappali lesz. Már csak azért is, mert ha klímázunk, akkor érdemes olyan helyre tenni az egységet, ahonnan hűthető az egész lakás – ez a központi tér pedig a nappali. Az egyik legtöbbet felmerülő kérdésre egyértelmű választ kapunk a szakértőtől:

Ne a lakás alapterületét mérjük, hanem a légköbmétert! Egy kisebb – 50-60 négyzetméteres – lakásban 2,6-3,5 kilowattos klíma meg tudja oldani a teljes hűtést. Fontos megjegyezni továbbá, hogy mivel a hideg levegő lefelé mozog, mobilklíma esetében legalább 180 fokos oszcillációval számoljunk, ellenkező esetben csak közvetlenül magunkat fújnánk a száraz, hideg levegővel, amiből könnyen megfázás lehet.

Hálószobák hűtése

Akik nem szeretik az „éles hideget”, esetleg érzékenyek a klímára, azoknak jó megoldás lehet a léghűtő. Használatával könnyen elkerülhető a meghűlés, ami valljuk be, egy egész estén át működő klíma esetében megtörténhet. Gyerekeknél, időseknél inkább ezt ajánljuk, mivel a léghűtő kíméletessége a természetes megoldásban rejlik: jeges folyadék, jégakku segítségével hűl le a levegő, amit a ventilátor végül kifúj magából.

Léghűtés a gyerekszobában

A gyerekszobára halmozottan igaz, ami a hálószobára. A száraz, hideg levegő észrevétlenül válhat ártalmassá, ezt a helyzetet pedig egy átlagos teljesítményű klíma is már hamar elő tudja idézni – pláne egy kis alapterületű gyerekszobában. Ilyen helyre tehát léghűtőt javasolnak, ha viszont kevésbé radikális megoldást keresünk, akkor egy mennyezetre szerelt ventilátor lehet a tökéletes megoldás, ami bár nem fog jelentős hőmérséklet csökkenést eredményezni, de a kis örökmozgó hőérzetén számottevően javíthat.

Élhető tetőtér a kánikulában

Az élhető tetőtér egyik fontos komponense a szigetelés: egy rosszul szigetelt tetőtér egyik napról a másikra át tud forrósodni, amin aztán csak nagy teljesítményű léghűtő vagy klíma tud segíteni. Ha viszont megoldott a szigetelés kérdése, akkor minden további nélkül használhatunk asztali vagy álló ventilátort is. Egy sarokba állított ventilátor akár stílusos kiegészítője is lehet egy jól berendezett tetőtérnek. Manapság a szokásos fekete vagy fehér helyett a kicsit extravagánsabb, krómozott, retró kivitelű állóventilátorok élik nagy reneszánszukat – osztotta meg Hámori Erika a legfrissebb trendeket.

Mire kell figyelni az üzemben tartás, tisztítás és javítás során?

Fontos tudni, hogy a klímák működése során folyamatos a páralecsapódás, amely táptalaja lehet a különféle gombák, vírusok és baktériumok megtelepedésének. A nem megfelelően fertőtlenített és karbantartott készülék káros hatással lehet az egészségünkre: allergiát és felső légúti megbetegedéseket okozhatnak, ezért a készülék első használata előtt, minden évben a klímatisztítást szakemberrel el kell végeztetni.

Elsősorban egészségünk megőrzése, másrészt az eszköz élettartamának meghosszabbítása miatt célszerű a klímatisztításáról évente kétszer is gondoskodni.

Először az első használat előtt tavasszal, másodjára ősszel, amikor hűtésre már nem használjuk. Amennyiben fűtésre is használjuk a készüléket, szezon után is gondoskodjunk róla, a mobilklímák alkatrészeit pedig klímatisztító spray-jel tudjuk kezelésbe venni. A komolyabb klímaberendezések esetében mindig célszerű szakemberhez fordulni.

Hogyan lehetünk fenntarthatóbbak?

Érdemes tudni, hogy az ún. on-off klíma akkor kapcsol ki, amikor elérte a kívánt hőfokot és ismét bekapcsol, ha elkezd felmelegedni a helyiség – ez a modell a rövidebb időtartamú használatra ajánlott. Ezzel szemben a barkácsáruház termékkínálatában is megtalálható inverteres klímák alacsony teljesítményen, de folyamatosan működnek, aminek köszönhetően nincs hőingadozás és energiatakarékos. Az inverteres split klíma ott ajánlott, ahol egész nap megy a hűtés. Természetesen az ökológiai szempontokat is érdemes figyelembe venni:

Több klíma már mobilapplikációval is elérhető. Mielőtt hazaérnénk egyszerűen be tudjuk kapcsolni az applikáción keresztül, így nem hűti feleslegesen egész nap a lakást. Ha pedig valakinek napeleme van, akkor a téli időszakban akár a klímával való fűtésre is átválthat

- magyarázza Hámori Erika. Jó hír a lakásukat felújítóknak, hogy az inverteres split klíma készülékeket és a beszerelését is el lehet számolni az Otthonfelújítási támogatás keretében.