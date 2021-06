Ilyen iskolákba járatja kedvenceit a magyar elit: mit kapnak a pénzükért?

Minden harmadik magyar háztartásban él legelább egy kutya. A szocializációban segítenek a kutyaiskolák, ahol elősegítik, hogy a kutya és gazdája között harmonikus legyen a kapcsolat. Ez azonban nem olcsó mulatság. Mutatjuk az árakat.

Az Európai Állateledel Ipari Szövetség (FEDIAF), legutóbbi, 2019-es statisztikája szerint az Európai Unió 85 millió háztartásában van legalább egy háziállat, ezek 25%-a kutya. Az Európai Unióban 68,5 millió kutya él, ebből, 2,05 millió Magyarországon.

A szervezet, valamint a Statista becslése szerint a hazai háztartások 35 százalékéban él legalább egy kutya, mely arány meghaladja az európai uniós átlagot. Az urbanizációs folyamatok következményeként a kutyák társállati funkciót töltenek be, családtagként élnek velünk. Ezért fontos, hogy jól szocializáltak legyenek.

A szocializációban segítenek a kutyaiskolák, ahol elősegítik, hogy a kutya és gazdája, „ember családja”, valamint a kutya és a környezete között harmonikus legyen a kapcsolat. A kutyaiskolák valójában nem csak a kutyát, hanem a gazdit is tanítják, nevelik. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül, ha iskolába jár a kutya és a gazda!

A kutyaiskolákba csak érvényes veszettség elleni oltással rendelkező blökiket fogadnak.

A kutyaiskolákba való beiratkozáskor be kell mutatni az érvényes oltási könyvet (veszettség, kombinált oltás). A szolgáltatók ajánlják a fertőző betegségek elleni oltások, a kennelköhögés elleni védőoltás beadatását és a kullancs-bolha elleni védekezést is.

Veszettség elleni oltások 2021. május 12-étől a NÉBIH megszüntette a kutyák veszettség elleni évente esedékes ismétlő oltásának beadatására – a járványvédelmi intézkedések miatt - tavaly márciusban elrendelt türelmi időt. Így a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos kort betöltött ebet 30 napon belül, az első oltást követően hat hónapon belül, majd ezt követően évenként veszettség ellen beoltatni.

Mikortól érdemes, illetve lehet kezdeni a kutyasulit?

Mindig könnyebb egy fiatal egyedet (és gazdáját) a közös életre szocializálni, mint egy nehezen kezelhető eb viselkedését korrigálni, a kutya és az ember, valamint a kutya és fajtársai, a kutya és környezete kapcsolatát javítani. A kutyakiképzővel segített szocializációt így már - a féregtelenítéseket és az oltásokat követően – a három - öt hónapos kölyöknél el lehet kezdeni a kutyaóvodában. A kutyaoviba általában 6-7 hónapos korig fogadják a kölyköket. A kutyaiskolába felső korhatár nélkül járhatnak a kutyák.

Milyen hosszúak a képzések?

A képzések hossza függ a képzés céljától, tematikájától, annak intenzitásától, a kutya fajtájától, egyéni tulajdonságaitól, habitusától, szocializáltságától, attól, hogy mennyi mindent kell korrigálni a kutya (és gazdája) viselkedésében, attól, hogy mennyire traumatizált a kutya (pl. mentett állatoknál). De, akár már három – négy hét alatt jelentős változás érhető el. A kutyaiskolák alapkiképzései általában hét – nyolchetesek, heti két alkalmas ütemezésben.

Mit tanul a gazda?

A kutya és gazdája közösen tanulnak. Elsődleges cél a bizalmi kapcsolat kialakítása. A kutyakiképző egyben, elsősorban a kutya kétlábú társát tanítja, hiszen ő a kutya szocializációjának, kiképzési eredményei hosszútávú rögzítésének kulcsszereplője. A képzés során az iskolák hozzájárulhatnak az állatvédelmi, állatjóléti tudás átadásához is az etológiai ismeretek, nevelési jótanácsok, állattartási feladatok, a kutyával való kapcsolat kiépítése és fenntartása eszközeinek megismertetésével.

Mit tanul a kutya?

A kutyaoviban megtörténik a környezeti ingerekhez való szoktatás (kerékpár, motor, fűnyíró, furcsa tárgyak-hangok, kutyakozmetikai eszközök), az idegen emberekkel való találkozás, az otthoni együttélési szabályok kialakítása. A kutyasuliban a kutyus megtanulja a gazdával való együttműködést, a gazdi mellett való sétát, a pórázon való közlekedést, az instrukciók betartását, mint például a hívásra való hallgatást, helyben maradást, állást, ülést, fekvést és különböző ügyességi gyakorlatokat. Ezeket a tudásokat követően történhet a különböző környezetben (pl.: városi környezet, erdei, vízparti – természeti környezet, más állatok mellett, stb.) való viselkedés tanítása, a korábban megtanultak megerősítése, a készségek fejlesztése.

Hol történik a kiképzés?

A képzések helyszíne elsősorban a kutyaiskola. Vannak azonban olyan kutyaiskolák és kutyakiképzők, akik házhoz is mennek, a gazdi lakhelyén is vállalják a kutya kiképzését, a még közösségbe nem vihető kutyakölyök nevelésében való tanácsadást. Sőt van olyan szolgáltató is, - aki a leendő gazdi(k) körülményeinek, jellemzőinek, céljainak figyelembevételével - már a fajta vagy a kölyök alomból való kiválasztását is segíti.

Kivel történik a képzés, nevelés?

A gyakoribb az, hogy a kutyakiképző csoportfoglalkozás keretében együtt foglalkozik a kutyákkal és a gazdákkal. Válaszhatunk egyéni foglalkozást is, amikor a kutyaiskola oktatója csak velünk (gazda és kutya) foglalkozik. De vannak olyan kiképzők, akik a gazdi távollétében a kutyanapköziben, vagy kutyapanzióban foglalkoznak célirányosan a kutyával. Illetve vannak bentlakásos szolgáltatások is, ahol a néhány hetes képzés, nevelés után kapja kézhez a gazdi kiegyensúlyozott, engedelmesebb kedvencét.

A szolgáltatások árai

Egyes képzők már a kiskutya családba érkezése előtt segítséget nyújtanak.: van például ún. kölyökteszt, kölyök érkezése előtti tanácsadás, vagy épp oltási program vége előtti otthoni tanácsadás is. A árak is rendkívül sokszínűek. Budapesten például a kölyökkutya kiválasztásában segítő kölyök teszt díja 15000 Ft + kiszállási költség; míg a Pest megyei Gödöllőn is hasonló árszabásra számíthatunk. Ezzel szemben vidéken némileg olcsóbbak az árak.

Debrecenben például a fajtaválasztás segítése vagy az alomból való választás díja 10000 Ft/alkalom. Telefonos konzultációval 7000 Ft/alkalom. Míg a kölyökkori szocializációról szóló workshop, melyet még a kölyök érkezése előtt célszerű elvégezni 10000 Ft. Az oltási program vége előtti otthoni foglalkozás a kölyökkel és tanácsadás szintén 10000 Ft/alkalom.

Kutyaovi, kutyasuli - árak

Budapesten a Tükör módszerrel működő kutyaovik ára helyszíntől függően 2.000 és 2.500 Ft alkalmanként.

Budapesten és Zalaegerszegen elérhető, a három- öt hónapos kutyáknak és gazdáinak szóló - a Korom Gábor nevéhez fűződő, szerzői oltalom alatt álló - a világ első speciális kölyökprogramja, melynek díja 190.000 Ft (tíz alkalmas, heti egyszeri 2-2,5 órás tanfolyam, kutyaovival, pénzvisszafizetési garanciával, két vizsgával).

Budapesten, a II. kerületben az ovi díja előzetes regisztrációval egy alkalom 3.000 Ft, regisztráció nélkül 4.500 Ft. 5 alkalmas bérlet 12.500 Ft, 10 alkalmas bérlet 20.000 Ft, 20 alkalmas bérlet 37.000 Ft. Hat alkalmas képzés ára 38.000 Ft. Az öt hetes, intenzív haladó tanfolyam (melybe az 5x2 hétvégi foglalkozás mellett 4 egyéni foglalkozás is beletartozik) díja 75.000 Ft. Engedelmes és őrző-védő képzés 3.500 Ft. A tanfolyamok ára öt alkalomnál 15.000 Ft, tíz alkalomnál 30.000 Ft.

Budapest III. kerületében a szombat és vasárnap egy-egy órás, tehát heti kétórás kutyaovi foglalkozás havi díja 15.000 Ft. Kőbányán a négyalkalmas bérlet 11.000 Ft + 6.000 Ft az éves tagsági díj.

Budapesten, a XI. kerületben a heti két alkalmas kölyök tanfolyam (2 hónap, összesen 16 alkalom) - melyen a csoportlétszám öt kutya - díja 55.000 Ft. A két hónapig tartó (16 alkalom) kis létszámú (5 fős csoportok) alaptanfolyam díja szintén 55.000 Ft, míg a komplex (k99-vizsgarendszerben Engedelmes 1 és Ügyességi 1) vizsgával megkezdhető középfokú tanfolyam ára 40.000 Ft.

A 60 perces viselkedésterápia, a magán alapképzés és a nyolc – tizenkét hetes kölykök gazdáit megcélzó kölyökfelkészítő foglalkozások ára az iskola területén 7.000 Ft, míg háznál 10.000 Ft. A komplex vizsgára történő felkészítés óránként 6.500 Ft.

Budapesten, a X. kerületben csoportos kutyaovi és kutyaiskola ára, melyekhez folyamatosan lehet csatlakozni 19.000 Ft / 1hó / 16 óra, 45.000Ft / 3hó / 48 óra. Az örökbefogadott, mentett kutyák gazdáinak és nyugdíjas gazdák részére a kedvezményes díjak 15.000 Ft / 1hó /16 óra, 39.000 Ft / 3hó / 48 óra. Egyéni kutyaiskolai foglalkozás ára 5.000 Ft / 1 óra.

A harmincöt napig tartó bentlakásos kutyaiskola ára 180.000 Ft az étkezés díjával együtt. Amennyiben a gazdi biztosítja az ételt, akkor 165.000 Ft. Speciális étrendet igénylő, hipoallergén orvosi gyógytápokat a gazdinak kell biztosítania. Az iskola ajánlása szerint a tanuló ebet hétvégékre vagy hétközben egy – két napra ajánlott haza vinni. És hét – tíz alkalmas közös, gazdival történő gyakorlás is szükséges. A napközis kutyaiskola ára étkezés nélkül 150.000 Ft. A naponta háromórás kutyaiskola program (engedelmesség tanítása, játék, kirándulás) ára Budapesten oda- és vissza házhozszállítással 25.000 Ft. Családonként két kutya esetén 35.000 Ft.

Budapest XV. kerületében a négyhetes alapozó kutyaovi 40.000 Ft (két online viselkedéstan előadás + beiratkozás + 7 gyakorlati alkalom), ismétlőknek 20.000 Ft. A z alapozó kutyaovi után, ebünk nyolchónapos koráig járhatunk a nagycsoportos kutyaoviba, melynek díja 3.000 Ft / alkalom, vagy a tíz alkalmas bérlet ára 25.000 Ft. A kezdőtanfolyamon szintén 40.000 Ft-ért vehetünk részt, ha repetázunk, az 20.000 Ft. A középhaladó, a haladó és a klubfoglalkozások ára 25.000 Ft /10 alkalmas bérlet vagy 3.000 Ft/alkalom.

A budapesti XVII. kerületben a három hónapos kortól elérhető szocializációs tréning ingyenes. A kutyaiskolában az egyórás kutya nevelés tanácsadás 8000 Ft-ba kerül. A háznál végzett 1,5 órás szaktanácsadás díja 10.000 Ft + kiszállás. Az alkalmanként egy órás kutyaóvoda díja 2.500 Ft. A kezdő és haladó csoportok képzési díja szintén 2.500 Ft alkalmanként.

A négy hetes intenzív bentlakásos kutyakiképzési során a kutya alapengedelmességet sajátít el. A képzés irányára 140.000 Ft + táplálék. A négy hetes kiképzés meghosszabbításakor a díj időarányosan növekszik. A napközis kutyakiképzés díja 5000 Ft / nap. Míg a választott kiképzővel való magánóra a kutyaiskola területén 8000 Ft / 60 perces alkalom, háznál pedig 7000 Ft / óra + kiszállási díj. Az őrző – védő kiképzés háznál 8000 Ft / alkalom + kiszállási díj.

Budapesten és Szigetszentmiklóson a kutyakiképzés ügyfélnél egy kutya esetében 5.500 Ft, két kutya esetében 8.500 Ft, három kutya esetében 11.500 Ft.

Budán, Szentendrén és Szigetszentmiklóson a kutyakiképzés a kutyaiskolában egy kutya esetében 4.500, két kutya esetében 6.500, három kutya esetében 8.500 Ft. Viselkedési zavarok kezelése 5.000 Ft a kutyaiskolában, és 5.500 Ft a gazdánál. Szakmai tanácsadás az ügyfélnél 5.500 Ft (ha nem követi megrendelés).

Budakeszin az engedelmességi és az őrző- védő képzések ára 10 alkalmas bérlet estén 13.000 Ft (3 hónapon belül használható fel), 5 alkalmas bérlet vásárlásakor 7500 Ft (3 hónapon belül használható fel). Az alkalmi díj 1700 Ft.

Budakalászon a kutyaovi havi díja 15.000.-Ft (heti két alkalom, alkalmanként 1 óra időtartammal). A heti két alkalmas 6 hetes alapszintű tanfolyam díja 50.000 Ft

Debrecenben a fajta kiválasztási segítséget, a telefonos és személyes konzultációt, a kölyök tesztet, a kölyök tükör programot felölelő három hónapos komplett program ára 70.000 Ft.

A debreceni tükör képzés ára (négy elméleti és nyolc gyakorlati óra, összesen 12 alkalom) mind az alapfokú, mind a középfokú, mind a felsőfokú tanfolyam esetében 50.000 Ft. Menhelyről befogadott, örökbefogadási papírokkal rendelkező kutyák esetében 15 %-os kedvezményt biztosítanak, míg a családon belüli második kutya 30 %-os kedvezményt kap. Az egyéni viselkedés terápia óránként 8.000 Ft.

Törökbálinton a tizenhat alkalmas alapszintű és középszintű tanfolyam is 50.000 Ft, az ismétlőknek 25.000 Ft. A kutyaovi 1.500 Ft. A tíz alkalmas bérlet 12.000 Ft. A klub ára 2.000 Ft, a tíz alkalmas bérlet 18.000 Ft.

Érden a kutya óvoda alkalmanként 1.000 Ft, bérlet (öt alkalom) 4.500 Ft. Igazoltan menhelyről befogadott kutyák esetében 50 százalék kedvezményt adnak. Az alapozó képzés ára 50.00 Ft. A 13 + 1 alkalmas középfokú tanfolyam díja 45.000 Ft. Az egyéni oktatás díja a kutyaiskolában 6.000 Ft / alkalom, más helyszínen 6.500 Ft / alkalom

Sződligetnél a csoportos alap engedelmességi, a kölyök, a felnőtt tanfolyamok nyolc alkalmas bérletének ára 33.000 Ft. Az egyéni pótló óra ára 3.300 Ft, a csoportos pótló óra ára 2.000 Ft. Az egyéni tanfolyamokra a tíz alkalomra szóló bérlet 60.000 Ft, a 8 alkalmas bérlet 48.000 Ft, egy óra 7.000 Ft. A haladó engedelmességi tanfolyam díja 8 alkalomra összesen 32.000 Ft. A Kölyök klub díja 2.000 Ft /1 óra / alkalom, a bérlet (5 alkalom) 8.000 Ft, vagy bérlet (10 alkalom) 15.000 Ft. A csoportos tanfolyamok ára (5 alkalom) / 20.000 Ft (Laza póráz tanfolyam, kutya-gyerek kapcsolatépítő tanfolyam). Egyéni oktatással 5 alkalmas bérlet 30.000 Ft.

Gödöllőn a kutyaiskolában ingyenes a szocializációs foglalkozás. Az egy órás kutyaóvodai foglalkozások díja alkalmanként 2500 Ft, csakúgy, mint a kezdő csoport díja. A felnőtt- haladó csoport foglalkozás időtartalma 1,5 óra, melynek ára alkalmanként 2500 Ft. Gödöllőn az alap bentlakásos képzés ára 140.000 Ft + kutyatáp /4 hét, a prémium csomag díja 210.000 Ft + kutyatáp /6 hét. A három hétig tartó képzés ára 105.000 Ft + étkezés.

Székesfehérváron az egyéni foglalkozások árai: BH/obedience/rally obedience képzés 2.000 Ft/alkalom, vagy 4 alkalmas bérlet ára 7.000 Ft. IGP: 3000 Ft / alkalom. Csak őrző-védő képzés 2000 Ft/ alkalom. A csoportos engedelmes képzés 2000 Ft/alkalom, vagy havonta 12.000 Ft.

Miskolcon a kölyökkutya tanfolyam (1 elméleti + 11 gyakorlati óra) díja 50.000 Ft. Az alapfokú tanfolyam (1 temperamentum teszt +1 elméleti + 7 gyakorlati óra) ára 35.000 Ft.

Nyíregyházán a kutyaovi 24.000 Ft / 6 alkalom.

Ürömön a kutyaovi 2.500 Ft / alkalom, 20.000 Ft a 10 alkalmas bérlet. Az alapozó, a kezdő és a haladó órák díja 4.000 Ft, míg 35.000 Ft a 10 alkalmas bérlet. A nyomkövetés, valamint az őrző-védő órák ára 3.000 Ft, a bérlet (tíz alkalom) 25.000 Ft. Az egyéni órák díja az iskolában 5.000 Ft / alkalom (negyvenöt perc -1 óra), míg a blöki otthonában 5.000 Ft + utazási költség / alkalom. A honlap tájékoztatása szerint az egy hónapos bentlakásos képzés ára, ahol a kutya nem megy haza és csak két hét után látogatható napi 5.500 Ft, harminc nappal számolva 165.000 Ft.

Pécsett az ovi - kölyök családi kutya kurzus költsége 7.900 Ft / hó, az alap - növendék családi kutya kurzus ára 32.900 Ft/ 6 hét, a haladó családi kutya kurzus 32.900 Ft / 6 hét. Az egyéni képzés 25.900 Ft / 4 alkalom. A terápiás- és segítő kutya képzése 3.000 Ft alkalmanként. Klub - közösségi foglalkozás díja 9.900 Ft / félév. A menhelyi kutyák 10 %-os, az ismétlő kutyák 50 %-os, míg a család 2. kutyája 30 %-os kedvezményt kap.

Sopronban az ovi ára 35.000 Ft / 5+1 egyéni alkalom. Az alapfokú tanfolyam díja 60.000 Ft / 12 alkalom (4 elméleti online + 8 gyakorlati óra). Egy foglalkozás 1,5 óra. A középfokú tanfolyam ára szintén 60.000 Ft. Az egyéni órák költsége: 10 alkalom előre fizetéssel, 80.000 Ft (8000 Ft/alkalom), 5 alkalom előre fizetéssel 45.000 Ft (9000 Ft/alkalom).

Tanakajdon az egyéni foglalkozás a kutyaiskolában 8.000 Ft / alkalom. Kiképzés háznál 10.000 Ft / alkalom + kiszállási díj (100 Ft/km). A bentlakásos kiképzés, szerződéskötéssel, garanciavállalással, (5-6 hét alatt általános engedelmességi szint elérése) igény esetén vizsgával 200.000 Ft/kutya. Az ár az eledel költségét nem tartalmazza. A vizsga díja, a vizsga helyszínétől függően további 40.000 – 50.000 Ft.

Milyen sportfoglalkozásokkal kedveskedhetünk kutyánknak? És ezek mennyibe kerülnek?

Budapesten az egyik iskolában az agility alkalmanként 2.500 Ft, míg a másikban 3.300 Ft. A második kerületben az agility díja egy alkalomra 3.000 Ft, öt alkalmas bérlet 12.500 Ft, tíz alkalmas bérlet 20.000 Ft, míg a háromhetes (heti két óra) agility alapozó tanfolyam ára 38.000 Ft. Gödöllőn a 75 perces agility foglalkozás díja 2.500 Ft.

Budapesten a frizbi, valamint a flyball egy kutyával 3.000Ft / alkalom, két kutyával 4.500 Ft / alkalom, három kutyával 6.000 Ft / alkalom. A flyball esetén van havi bérlet is, melynek ára 15.000 Ft. Az obedience 3.000 Ft / alkalom.

Budán a maintrailing előkészítő kurzus 30.000 Ft. Egy alkalom 3.500 Ft, öt alkalom 15.000 Ft, 10 alkalom 28.000 Ft.

Sződligetnél a SUP túra ára 8.000 Ft / max. 2 óra /alkalom. A puller – frizbi egyéni edzés ára (30.000 Ft / 5 alkalom).

Pécsett a kutya triatlon ára 12.900 Ft/ 4 alkalom.

Online oktatás

A karantén alatt, aki akarta, és volt rá forrása halmozhatta az online tanulási élményeket. Az elszántak a gyerekkel való tanulás mellett vagy - iskolás gyerek hiányában - helyett a kutyájukkal is részt vehettek az online oktatásban.

A foglalkozásokról felvétel készült, melyet aztán kielemeztek az oktatók, így segítve a gazdik és kutyájuk fejlődését.

A négyhetes klikkeres online tanfolyam, valamint az öthetes online mentorral kísért treibball tanfolyam 26.000 Ft. A tanfolyamok további két hétig még elérhetőek a képzésben résztvevők számára. A kilenc hétig elérhető, hathetes önkontroll tanfolyam díja 38.000 Ft, az ismétlői díj 10.000 Ft.