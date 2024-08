Nyakunkon az iskolakezdés: sok család óriási gondban van, megoldhatatlan feladat áll előttük

Közeledik a szeptemberi iskolakezdés, és ilyenkor sok család az életkori sajátosságoknak megfelelően átalakítja, frissíti a gyerekszobát. Az alábbiakban szakértők segítségével áttekintjük, hogyan varázsolhatjuk olyan trendi kuckóvá ezt a helyiséget, ahol a praktikus, hosszú távon tartós és kreatív megoldások, valamint a gyerek egyéniségét tükröző dekoráció harmonikusan egészítik ki egymást.

Először is mérlegelnünk kell, mennyi időnk és mekkora keretünk van a gyerekszoba átalakítására – emlékeztetnek rá a Praktiker szakértői. Nem mindenki engedheti meg magának a teljeskörű felújítást, ők elsősorban tanulósarok kialakításával, a szoba átrendezésével, dekorációval tudnak készülni a tanévre. Aki viszont be tudja vállalni a nagyobb munkálatokat, annak először érdemes a padlóval kezdenie, majd következhetnek a falak, bútorok, lakberendezési kiegészítők.

Strapabíró megoldások padlóra

A padlóburkolat cseréjét az indokolhatja, hogy a korábbi borítás a használatban megkopott, a régi padlószőnyeg elvékonyodott, és ezért kevésbé bírja a terhelést, amit például egy irodai szék tologatása okoz. Hámori Erika, a Praktiker hideg- és melegburkolatokért felelős szakértője szerint melegburkolat esetén is megéri tartós és strapabíró megoldásban gondolkodni.

Népszerű burkolat a laminált padló, ami kedvező áron, több színben, mintával is kapható. A kopásállóság érdekében gondolkodjunk legalább 8 mm-es vastagságban, emellett a 24 órás vízállóság is javasolt. A vinyl padló is jól bírja a terhelést, a székhúzogatást, praktikus, könnyen tisztítható. UV-rétege miatt a napfény kevésbé károsítja, mint a hagyományos PVC-t, ezen felül csúszásgátló és antibakteriális felülete miatt kifejezetten előnyös gyerekszobában. A felsorolt melegburkolatokat akár saját magunk is könnyen lerakhatjuk, egyesekhez ragasztás sem szükséges, egyszerűen összepattinthatók, és akár az előző burkolatra is telepíthetők. A megfelelő burkolat kiválasztásához, valamint a burkolat helyes lerakásához tájékozódjunk barkácsáruházban, kérjünk tanácsot szakértő eladótól.

Bármelyik burkolóanyag is kerül a padlóra, trendi a természetes hatás, így egy világosabb, vagy középbarna árnyalatú, fahatású burkolat lehet az egyik befutó - a világosabb felület egyébként a térérzetet is növeli. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a gyerekek szeretik a színeket: a vidám hangulatot úgy is megteremhetjük, ha a szoba egy szegletét színes polifoam vagy más típusú szőnyeggel borítjuk, előbbi előnye, hogy kényelmesen lehet rajta játszani és heverészni.

Menő színek a falon

Ha festés vagy tapétázás mellett döntünk, érdemes olyan színt választani, ami nagy felületen is jól mutat, évekig bírja a strapát, passzol a padlóhoz és a bútorokhoz. Árvai Péter, a Praktiker festékekért felelős szakértője szerint a festés előnye, hogy egyszerűbb változtatni a színt és modern, letisztult a végeredmény. A tapétát és a festést kombinálhatjuk is, egy-egy falrészlet kiemelésére alkalmas egyedi stílust, textúrát adva a szobának. Garantált a siker, ha gyermekünket is bevonjuk a tervezésbe, és együtt találjuk ki, milyen legyen az új stílus – javasolja a szakértő, aki arra is bátorít, hogy legyünk kreatívak, kombináljunk több színt. A semleges fehér vagy szürke helyett trendibb és modern, friss megjelenést kölcsönöz valamilyen pasztellszín, az olíva-, a lágyabb menta, a világosabb zöld, a sötétebb narancs, illetve az úgynevezett nude árnyalat vagy a púderes hatású rózsaszín. Játékosabb a hatás, ha kisebb felületen becsempészünk egy-egy mintát. Egyes kutatások szerint a piros és a kék jó hatással van a gondolkodásra és a kreativitásra, persze ezeket a színeket is javasolt mértékkel, kisebb részleteken használni. Ugyanígy belophatunk egy-egy olyan élénk színt a szobába, amit az iskolára készülő kis lakó szeret, a mérték ebben az esetben is lényeges, ha hosszú távban gondolkodunk és harmóniára törekszünk.

Beltéri falfestékek közül közkedvelt a diszperziós festék: előnye, hogy színtartó, kopásálló, akár penészgátló összetevőt is tartalmazhat, és nem ártalmas a környezetünkre, egészségünkre. Színminta alapján bármikor újra kikeverhető a választott szín. Aki tapétával dobja fel a szobát, annak ma már szinte végtelen a választási lehetősége, több típussal (papír, fűrészporos, vlies, hab és fotótapéta), rengeteg színnel és mintával, így geometrikus, dzsungel és 3D mintával is találkozhatnak a vásárlók. Ebben az esetben is tartsuk azonban szem előtt, hogy az új dizájn több évre szól majd, ne legyen zavaró az új szín és minta. Mindkét megoldásnál fontos szempont a tisztíthatóság és a biztonság.

Kényelmes, ergonomikus és praktikus: bútorok a tanuláshoz

Tanulósarok kialakítására abban az esetben is szükség lesz, ha csak minimális változtatásban gondolkodhatunk. Ennek egyik legfontosabb eleme az íróasztal, amelyet Juhász Beáta, a Praktiker bútorokért és világításért felelős szakértője szerint két szempont figyelembevételével érdemes kiválasztani:

Legyen elég nagy a munkafelület, hogy elférjenek a könyvek, füzetek vagy a laptop, és az asztali lámpa.

Illetve az asztalnak legyen annyi fiókos, polcos tárolója, amelyek szinte elnyelik a holmikat.

A másik alapbútor a szék, amelynél elengedhetetlen az állítható magasság és az állítható karfa. Szintén fontos, hogy a támla ne legyen túl magas, így a hát felső része szabadon mozoghat, ergonomikusan követve a test vonalát, megtámasztva a derekat, az ülőrész pedig ne legyen túl puha – hívja fel a figyelmet a szakértő. Az egészség és a tanulás szempontjából lényegesek a fényviszonyok, ezért, ha tehetjük, az asztalt és széket lehetőleg ablakhoz közel helyezzük el. Ugyanakkor ne közvetlenül fűtőtesthez, a nyílászáró alá, mert nehéz lesz kinyitni az ablakot, a fűtőtest melegíti a bútort, ráadásul a külvilág elvonhatja a gyerek figyelmét a tanulástól. A megvilágítást nem csak asztali lámpával, hanem polcra erősíthető, hajlítható kis LED-lámpával segíthetjük, ami a helyet sem foglalja az asztalon. Feldobja a szobát és a tanulás közben kényelmesen lehet szünetet tartani egy vagány babzsákon, amelyre a gyerekek örömmel vetik rá magukat.

Jópofa kiegészítők, hangulatos világítás

A színek mellett lakberendezési tárgyakkal, világítással, dekorációval tudjuk ötletessé varázsolni és a gyerek egyéniségére szabni a szobát. Fontos, hogy a tanulás ne vigye el a fókuszt a játékról, kreativitásról, inkább a kettő egészítse ki egymást. Erre például alkalmas a parafatábla, amire rajzokat is lehet ragasztani, vagy az, ha táblafestékkel kenjük le a fal egyik részét, amin a gyerek önfeledten rajzolhat, és az írást is gyakorolhatja. A mennyezeti világításhoz érdemes meleg fehér vagy semleges fehér fényt árasztó LED izzót választani (800 – 1600 lumen) – javasolja Juhász Beáta, a Praktiker szakértője. A lámpát különböző formájú, mintájú búrával dobhatjuk fel, amit később cserélhetünk, ha változik az ízlés. Kellemesebb hangulatvilágítást teremthetünk egy állítható fényerősségű állólámpával, ami könnyen áthelyezhető a kívánt sarokba, vagy egy LED fényfüzérrel, amit például szabad falfelületre is függeszthetünk. Melegséget és játékos atmoszférát adhat a szobának egy ötletes szőnyeg, több színnel, vicces mintával, és ugyanígy a sötétítőfüggöny, ezeket mindenképp gyermekünkkel együtt válasszuk ki – tanácsolja a szakértő. Lakástextíliákkal szintén kuckósabbá tehetjük a környezetet, többek között színes párnahuzatokkal vagy például egy függönnyel az ágy körül. Végezetül a szobanövényekről se feledkezzünk meg, amelyek közelebb hozzák a természetet, barátságosabbá teszik a helyiséget.