Leesik az állad: ennyiért jár Olaszországban egyetemre a magyar influenszer, Whisper Ton

Milliókat fizetett Milánó híres divategyetemének Whisper Ton, a népszerű TikTok-influenszer, hogy részt vehessen egy 1 hónapos képzésen. A közösségi média sztárja elégedett az intézménnyel, hiszen elmondása szerint a divatvilág legnagyobb szakembereitől tanulhat. Mindeközben itthon folyamatosan nő azoknak a diákoknak a száma, akik valamelyik külföldi felsőoktatási intézményben kötnek ki.

Milánó híres divategyetemére, az Istituto Marangonon tanul hazánk egyik híres influenszere, Whisper Ton. A celeb a TikTokon jelentette be mindezt, ahol egyúttal egy átlagos napjáról szóló videót is megosztott. Elmondása szerint az intézmény 1 hónapos fashion short course képzésen vesz részt, amit hihetetlenül izgalmasnak tart, hiszen a divatvilág legnagyobb embereitől tanulhat egy rendkívül sokszínű társaságban.

Az egyetem honlapjáról kiderül, hogy a világ több nagyvárosában is jelen lévő intézmény többféle képzéssel várja a jelentkezőket, kínálatában megtalálhatók a divat, design és művészeti képzések is. Ezek az időtartamukat tekintve rendkívül változatosak, így a több évestől egészen a csak egyetlen szemeszteren át tartó oktatásra is várják a jelentkezéseket. A képzés díja is ennek megfelelően változik az egyetemen, Whisper Ton például feltételezhetően 4100 eurót, tehát nagyjából 1,5 millió forintot fizethetett a kurzusáért.

Ugyanezen a szakon persze a 3 évig tartó oktatás ára azért ennél jóval borsosabb, és az egyetem különbséget tesz az európai és más földrészről érkező hallgatók között is. Azaz az öreg kontinensről származóknak 20 500 eurót (7,9 millió forint) kell fizetniük három év alatt a képzésükért, míg az egyéb földrészekről származóknak összesen 24 750 eurót (9,6 millió forintba) kell kicsengetniük. Az egyetlen dolog, ami közös a két csoportban, hogy a felvételi díjuk egyaránt 4000 euróba, azaz átszámítva több mint 1,5 millió forintba kerül.

Korábban megírtuk: bár a középiskolások zöme továbbra is hazai felsőoktatási intézménybe igyekszik, évről évre folyamatosan nő a külföldön teljes képzésben tanuló magyar diákok száma. A 2021/2022-es tanévben például 16 225 volt ez a létszám, ami 21 százalékkal haladja meg az öt évvel korábbi 13 461-es értéket. Tavalyi cikkünkből kiderült az is, hogy abban a kérdésben, hogy a jövőben hol szeretnének majd munkát vállalni, a középiskolások már jóval nagyobb mobilitási hajlandóságot mutattak: 37 százaléknyian külföldi munkát terveznek, 35 százalékuk maradna mindenképpen belföldön, és 28 százaléknyian még nem tudják, merre orientálódnának. A külföldi munkavállalást tervezők 56 százalékban a jobb megélhetést, további 24 százalékban a több munkalehetőséget említették annak fő előnyeként.