Mi folyik a magyar felsőoktatásban? Egyre kevesebb diák él ezzel a lehetőséggel

Súlyos visszatartó erő fogja vissza a magyar diákokat, alig valaki megy külföldi csereprogramra.

2021-ben mintegy nyolcezer magyar diák vett részt az Európai Unió által támogatott Erasmus+ programban - ezt mondta a Népszavának Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. Kitért arra is, hogy a covid is megtépázta természetesen a programot, de a 290 ezer hazai hallgatóból ez a szám így is elég kevés.

Csehországban páldául, ahol a lakosság és a felsőoktatásban tanulók száma is szinte megegyezik, 20 ezer fölött volt ez a szám, vagyis nem állunk jól mobilitás terén. Eszterhai Marcell arról beszélt, hogy több olyan tényező is van a magyar felsőoktatásban, amely elveheti a hallgatók kedvét a külföldön tanulástól.

Nálunk az egyik legnagyobb visszatartó erő a kreditelismerési rendszer: a magyar egyetemeken a külföldön elvégzett kurzusok után járó kreditek átlagosan 69 százalékát nem ismerik el, ami azt jelenti, hogy aki jelentkezik egy féléves Erasmus programra valamelyik külföldi egyetemre, az itthoni tanulmányaiban jó eséllyel csúszni fog fél évet, de az is lehet, hogy egy teljes évet

- mondta a diákszövetség elnöke a lapnak.