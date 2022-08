Figyelem, itt vannak a pótfelvételi ponthatárok: ennyi kellett a legnépszerűbb szakokra

Nyilvánosságra hozták a 2022-es pótfelvételi ponthatárait, itt nézhetitek meg, hány ponttal lehetett bekerülni a legnépszerűbb alapszakokra.

Az idei pótfelvételire augusztus 5-ig lehetett jelentkezni. Azok adhatták be a felvételi lapjukat, akik idén egy szakra sem kerültek be, vagy nem is jelentkeztek a 2022-es felsőoktatási felvételire.

A pótfelvételin már csak egy intézmény egy képzését lehetett megjelölni. A kínálat jóval kisebb volt, mint az általános felvételin, az intézmények ugyanis a megmaradt férőhelyeiket hirdették meg, viszont bőven lehetett találni állami ösztöndíjas szakokat is. Ilyen képzéseket 35 egyetem és főiskola hirdetett, míg önköltséges szakokat 47 intézmény.

A tíz legnépszerűbb alapszak és néhány ponthatár:

Gazdálkodási és menedzsment (költségtérítéses)

BGE: 338

DUE: 370

NYE: 356

Kereskedelem és marketing (költségtérítéses)

BGE: 286

DE: 388

OE: 370

pszichológia (költségtérítéses)

KRE: 441 (magyar nyelven)

PTE: 432 (angol nyelven)

mérnökinformatikus (állami)

DE: 341

DUE:289

ME: 312

ápolás és betegellátás (állami)

SE: 296 (szülésznő)

DE: 358 (ápoló - Nyíregyháza)

SZTE: 324 (ápoló)

nemzetközi gazdálkodás (költségtérítéses)

BGE: 300

ELTE: 364

PE: 386

pénzügy és számvitel (költségtérítéses)

BGE: 380

SOE: 430

PTE: 355

kommunikáció- és médiatudomány (költségtérítéses)

ELTE: 452

DE: 318

PE: 338

programtervező informatikus (állami)

ELTE (Szombathely): 365

EKKE: 339

DE: 382

gazdaságinformatikus (állami)

EKKE: 320

DE: 320

DUE: 307