Még mindig rengeteg diák tanulna egészségügyi karokon: magas ponthatárok, sokszoros túljelentkezés

Összesen 2358 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetem 2022/2023-as tanévére a felsőoktatási ponthatárok július 21-i kihirdetésekor, közülük 2247-en államilag támogatott formában kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. Az orvos- és egészségtudomány iránt továbbra is nagy az érdeklődés, a Semmelweis több karára is sokszoros volt a túljelentkezés. Ezen a területen jellemzően idén is az intézmény képzésein alakultak a legmagasabban a pontszámok - közölte az egyetem.

„Általánosságban elmondható, hogy az orvos- és egészségtudományi területen a Semmelweis Egyetem képzésein a legmagasabb a bejutási küszöb” – fogalmazott dr. Hermann Péter, hozzátéve: idén az intézmény hat karára összesen 2358 hallgató nyert felvételt, kötülük 2247-en államilag támogatott, ösztöndíjas formában. A Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte: az intézménynek sikerült kapacitásait szinte teljes egészében kihasználni.

„Örülünk, hogy az egyetem valamennyi képzése iránt nagyon nagy az érdeklődés. Ez nem csak azt jelenti, hogy több hallgatót tudunk fogadni, de azt is, hogy nagyon jó kvalitású felvételizők kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben, hiszen a magas pontszámok miatt csak a legjobbak juthattak be képzéseinkre” – emelte ki.

Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) állami ösztöndíjas képzésére idén 441 ponttól lehetett bekerülni, amely a tavalyihoz képest 4 pontos emelkedésnek számít. Államilag támogatott formában 433, míg az önköltséges képzésen 6 hallgató kezdheti meg tanulmányait, azaz összesen 439 hallgató nyert idén felvételt. „A kar iránt ezúttal is rendkívül nagy volt az érdeklődés, összesen 1800-nál is többen jelentkeztek hozzánk. A felvételt nyertek száma is magasabb mint tavaly, örülünk, hogy ilyen nívós hallgatók szeretnének nálunk tanulni” – mutatott rá dr. Ács Nándor egyetemi tanár, az ÁOK általános dékánhelyettese, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) idén 15 alap-, és 4 mesterképzést indít, ezekre összesen 1387 hallgató nyert felvételt, 96-an önköltséges formában. Ez emelkedésnek számít a tavalyi 1335 hallgatóhoz képest. „A legnépszerűbb szakirányokon továbbra is a Semmelweis Egyetemre a legnehezebb bejutni, hiszen ezeken a felvételi pontszám jóval magasabb, mint a többi hazai egyetemen. Ezek közé tartozik a gyógytornász, a dietetikus, illetve az orvosi diagnosztikai analitikus képzésünk optometrista szakiránya. Elégedettek vagyunk, hiszen míg országosan csökkent a jelentkezők száma, a nálunk a felvételt nyerteké nagyjából a tavalyi szintnek megfelelően alakult idén is” – mutatott rá dr. Vingender István habilitált főiskolai tanár, az ETK oktatási dékánhelyettese.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) a 2022. évi általános felvételi eljárás keretében egy alapképzést és három mesterképzést, valamint egyetemi felvételi eljárás keretében további öt szakirányú továbbképzést indít a következő szemeszterben. Az Egészségügyi szervező alapszak digitális egészségügyi szervező specializációjára 282 pontban lett meghatározva a felvételi ponthatár, azonban a jelentkezők döntő többsége a ponthatárt jelentősen meghaladó eredménnyel jutott be a képzésre.

A képzés korábban egészségügyi ügyvitelszervező néven folyt, ez azonban mára elavulttá vált. A képzés tartalmával összhangban az elnevezés digitális egészségügyi szervezőre változott, ami a jövőben várhatóan tovább javítja majd a képzés dinamikáját

– húzta alá dr. Szócska Miklós egyetemi tanár, az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója, az EKK dékánja.

Népszerűek a mesterszakok is

A kar mesterképzéseire kétszeres volt a túljelentkezés. Az Egészségügyi menedzser mesterképzés nappali és levelező munkarendben is elindul szeptembertől, előbbire 78 pont volt a ponthatár és 34 főt vettek fel, utóbbira 86 pont az idei bejutási küszöb és 48 fő nyert felvételt.

A Szociális munka mesterképzés ponthatára 86, míg az Interdiszciplináris családtudományi mesterképzésé 81 pont volt, mindkettőt 20-20 fővel tervezik szeptembertől elindítani. A kar valamennyi képzésén a fennmaradó helyre pótfelvételit hirdet majd. „Az idei számok közel azonosak a tavalyival, a pótfelvételivel pedig várhatóan tovább növekednek majd. A nappali munkarendű Egészségügyi menedzser mesterképzésünk és az Interdiszciplináris családtudományi mesterképzésünk idén indul másodjára, néhány programunk piaci bevezetése most is zajlik, míg a digitális egészségügyi szervező specializáció a névváltoztatás miatt jelenleg is átbrandingelés alatt áll” – fogalmazott dr. Szócska Miklós.

A Fogorvostudományi Karon (FOK) idén először lehetett két szakra is jelentkezni: a fogorvosképzés mellett szeptembertől elindul a Digitális fogászati tervezés szak.

Ezt a 180 kredites, 6 féléves, levelező formában zajló képzést a Semmelweis Egyetem a kecskeméti Neumann János Egyetemmel közösen indítja. Ide 19 hallgató nyert felvételt, közülük ketten önköltséges formában fognak tanulni. A fogorvosképzés ponthatára a tavalyihoz képest két pontot emelkedett, így idén 428 pont kellett a bejutáshoz. Összesen 124 hallgató nyert felvételt, nyolccal több, mint tavaly, külön öröm, hogy a ponthatár emelkedése mellett történhetett ez meg. Közülük ketten önköltséges formában kezdhetik meg tanulmányaikat.

“A fogorvosképzésünkre idén is a szokásos, körülbelül hétszeres a túljelentkezés, és ez azért is jó hír, mert úgy tűnik, hogy vannak olyan szakok, ahol csökkent a továbbtanulásra jelentkezők száma. Rendkívül örülünk az új alapképzésünk elindulásának is, amely egy hiánypótló, korszerű ismereteket átadó szak. Az újrafelvételizők továbbra is problémát jelentenek számunkra – szerencsére a keretszám növelésével sikerült kompenzálni ezt a nehézséget” – emelte ki dr. Bartha Károly egyetemi docens, a FOK dékánhelyettese.

A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) államilag támogatott gyógyszerész alapképzésére a tavalyi 380 után idén 362 pont volt a ponthatár. Erre 191-en nyertek felvételt, míg 1 hallgató önköltséges formában kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. „Az átlagpontszám ennél jóval kedvezőbb, hiszen 408 körül alakul, amely azt bizonyítja, hogy a jelentkezők előképzettsége megfelelő. A gyógyszerészek között rendkívül nagy a létszámhiány a gyógyszerellátásban, ezért határozták meg a bejutási küszöböt alacsonyabban. A GYTK-n jelentős kapacitásbővítés történt, hiszen 25-tel több hallgatót tudtunk felvenni ebben az évben. Bízunk benne, hogy a frissen felvettek a kurrikulumreform után képzésünkön hasznos ismereteket sajátítanak majd el és továbbra is megmarad a kar presztízse és tekintélye” – emelte ki dr. Antal István egyetemi tanár, a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, a GYTK dékánja.

A Pető András Kar konduktor alapképzésének ponthatára idén 300 volt, amely kevesebb, mint a tavalyi, az ide jelentkezők átlagpontszáma azonban múlt évhez képest 372-re emelkedett. Ez alapján 70 hallgató kezdheti meg képzését államilag támogatott formában szeptemberben. „A kapacitásunkban maradtak még szabad helyek, ezért pótfelvételit hirdettünk. Alapvetően elégedettek vagyunk az idei felvételivel, továbbra is az a célunk, hogy minél több hallgatót érjünk el, és minél magasabb legyen a hozzánk jelentkezők pontszáma” – fogalmazott dr. Matos László, a PAK oktatási dékánhelyettese.