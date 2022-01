700 ezres kezdőfizetéssel várják ezeket a magyar fiatalokat: ez a papíros kell az álombérhez

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) végzett diákok akár havi közel 700 ezer forintos bruttó kezdő jövedelemmel is számolhatnak.

A Műegyetemen elérhető képzések, a tanulmányokon túli szakmai fejlődési lehetőségek, a nyelvtanulási és az ösztöndíjprogramok is megismerhetők a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon január 13. és 15. között. A továbbtanulás iránt érdeklődők számára a műegyetemi végzettséggel várható karrierkezdésről tájékoztatást ad a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) legutóbbi felmérése, amelyben a 2011/12. és a 2017/18. tanévek között abszolutóriumot szerzettek munkaerőpiaci helyzetét vizsgálták a szakemberek.

Magas kezdő bérezés

A Diplomán Túl című kutatásból kiderül, hogy a Műegyetemen végzettek minden területen gyorsan el tudnak helyezkedni és az átlagosnál jóval magasabb jövedelemmel kezdik pályájukat. Az intézmény fő profilját adó műszaki képzési területen a mesterképzésben végzettek az országos átlagot meghaladó jövedelmet érnek el: pályakezdőként átlagosan 522 600 forint, míg 8-9 évvel a végzés után már 792 000 forint bruttó jövedelemmel számolhatnak - írja közleményében a BME.

Az egyes mesterszakok között lehetnek különbségek: például a csúcstartó energetikai mérnöki mesterszakon 8-9 évvel a végzés után egymillió forintot meghaladó a havi átlagjövedelem, de a nagy népszerűségnek örvendő, magasabb létszámmal induló gépészmérnöki, vegyészmérnöki, és műszaki menedzser szakokon is meghaladja a jövedelem a bruttó 700 ezer forintot.

Diákjaink versenyképes tudásának egyik indikátora a fizetésük, amely műszaki területen akár a havi bruttó egymillió forintot is elérheti

- mondta el Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese. A speciális IT tudást igénylő szektorban becslések szerint mintegy 44 ezer szakember hiányzik, amely a duplájára nőtt az elmúlt hat esztendőben. A digitális transzformációnak is köszönhetően ez a szám vélhetően tovább emelkedik majd, amely magával hozza a szektor óriási munkaerő-felvevőképességét a hazai egyetemeken végzett fiatalok körében.

Az informatikai képzési területen csúcstartó a Műegyetem a mérnökinformatikus mesterszakon 8-9 éve végzettek 1 millió forintot meghaladó havi jövedelmével és itt a pályakezdők 740 ezer forintos havi jövedelme is kiemelkedő a többi felsőoktatási intézményben végzettekéhez képest.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Műegyetem dékánja: Ezt én becsapásnak, butításnak hívom "Egy 18 évesnek azt mondani, hogy gyere, és egy tanfolyam után informatikus lesz belőled, nos ezt én butításnak hívom, és becsapásnak tartom. (...) Amikor boncolgatjuk ezeket a munkaköröket, hamar rájövünk, hogy hol van helye a megalapozott egyetemi diplomának, és hol van a gyorstalpalónak" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja. A szakemberrel többek között beszélgettünk az egyetem által az országban elsőként indított BProf képzésről; az egyetemek és a kódoló iskolák közötti alapvető különbségekről; a programozói szakma fel nem hígulásáról; egyes programozói munkahelyek veszélyeztetettségéről a szoftveres kódgenerálás miatt; de arról is, hogy mi a legnagyobb gyengesége a legtöbb, egyetemről frissen kikerülő szakembernek.

Egy hónapon belül elhelyezkednek

A Műegyetem a gazdaságtudományi képzés terén is büszkélkedhet. Az alapképzési diploma kézhezvétele után átlagosan kb. 1 hónappal sikerült munkát találnia a végzett hallgatóknak. A havi bruttó 405 ezres jövedelem így is több mint az országos átlag ezen a szakterületen. A BME a bölcsészettudományi mesterképzésben is vezető pozícióban van és a többi felsőoktatási intézményhez képest a Műegyetemen végzett mesterszakos hallgatók hamarabb el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon.

A BME-n megszerzett tudás egész életpályát alapoz meg, hiszen a diákok megtanulják a szakterületük változásait, trendjeit követni így sikeresek maradhatnak karrierjük során. “Frissdiplomásaink igencsak keresettek, tapasztalatuk és rálátásuk egy-egy szakterületre messze kiemelkedő, így nem is kell sokat várniuk az első állás betöltésére, amelyre gyakran egy hónapon belül sor kerül” - tette hozzá a rektorhelyettes.

Személyre szabott megoldások

Bihari Péter hangsúlyozta, hogy a BME mentorálással, felkészítő tárgyakkal segíti az elsőévesek egyetemi pályakezdését, így támogatva beilleszkedésüket és tanulmányi sikerességüket, valamint, hozzásegítve őket a diploma gyors megszerzéséhez. Ennek érdekében a Műegyetem Human & Social Data Science Lab-ja (HSDSLab) adattudományi kutatásokat indított többek között olyan oktatáspolitikai szempontból releváns kérdéskörben, mint a hallgatói lemorzsolódás. A HSDSLab munkája révén előre jelezhetővé válnak a hallgatók szempontjából kritikus tanulmányi területek, így lehetőség nyílik a célzott és személyre szabott beavatkozásra az érintett diákok körében, például megfelelő felzárkóztató kurzusok ajánlásával.