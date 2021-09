Egyre nőnek az iskolák költségei: nehéz kigazdálkodni a tisztítószerek, kézfertőtlenítők árát

A koronavírus-járvány után is érvényben maradtak az emelt szintű higiéniai előírások a hazai iskolákban. Ennek értelmében fokozott figyelmet fordítanak a rendszeres és alapos fertőtlenítésre az intézményekben, ami kiterjed bútorok, eszközök, így többek közt padok, asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, korlátok, kapcsolók, mosdók, WC lehúzók, ülőkék, sporteszközök, informatikai felszerelések napi szintű, illetve osztály- és csoportváltások utáni letisztítására.

Emellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján minden köznevelési intézményben időszakonként alapos fertőtlenítő nagytakarítást is el kell végezni, ami magába foglalja a padló és felülettisztításon túl a klímaberendezések megtisztítását; a felesleges, használaton kívüli tárgyak elszállítását; az ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok és egyéb bútorok vegyszeres baktériummentesítését; a padló- és játszószőnyegek, illetve egyéb textíliák sterilizálását; a radiátorok, csövek lemosását; az ablakok, üvegfelületek és a szemétgyűjtők tisztítását; képek, tablók, világítótestek portalanítását és nem utolsósorban a rovar- és rágcsálóirtást.

A baktériummentesítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzése azonban megnövekedett terhet ró az intézményekre, ami miatt az egy főre eső éves tisztítószer költségeik immár elérik az átlag 2000-2500 forintot. Érthető, hogy az iskolák minden segítségnek örülnek, amelyek ezen a téren a kiadásaikat csökkentik.

A korábbi években nagy sikerrel megvalósított Iskolamosdó Felújítási Program támogatója, a Domestos az elsők között állt be most is az iskolák mögé, hogy támogassa őket a biztonságos, higiénikus és egészséges környezet megteremtésében. Ennek érdekében a márkaképviselet 2021-ben széleskörű programot hirdetett a Klebelsberg Központtal egyetértésben, mely kifejezetten azt célozta, hogy az oktatási intézmények nagy mennyiségben juthassanak hozzá minőségi tisztítószerekhez.

A vásárlók dönthettek, hogy mely intézmények kapják a tisztítószereket. Az online szavazáson a száz legtöbb voksot kapó oktatási intézmény között osztották szét a 24 millió forint összértékű, fertőtlenítőszerekből, tisztítókendőkből, takarítószerekből álló termékcsomagokat, amelyek tanévkezdésre mindenhová el is jutottak. Az országos program természetesen tovább folytatódik, így aki most kimaradt belőle, annak is lesz újra lehetősége pályázni.