Hatalmas nyomás alatt a magyar gyerekek: így élhetik túl a tanév eleji stresszt

Ha sokáig nem tartjuk a napi rutint, az előbb utóbb utolér minket. Így van ez a gyerekek életében is, akik természetesen élvezik a nyári szünetet, és a felborult napirendet, viszont a rendszertelen alvás, a sok játék és felborult napirend kihatással lehet az iskolakezdésre.

A gyerekekre jó hatással van az, ha van napirendjük, és ezt követhetik, ennek hiánya azonban hamar káoszhoz vezethet. Ahogy a nyári szünet végéhez érkezünk, úgy lesz gyermekünk egyre nyűgösebb, hisztisebb, de mi is tehetünk azért, hogy ezt a fajta nyűgösséget kikerüljük, és készen álljon a gyermek a sulikezdésre.

A Huffpostnak Dr. Candice Jones, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szóvívője elmondta, hogy nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek a nyári szünet alatt is rendesen egyen, időben feküdjön le aludni, pihenjen eleget - mivel ez már lényegesen csökkenti a gyermekek nyűgösségét szeptemberben.

A szóvívő arra is rávilágított, hogy a váltás mindenki számára nehéz, nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is, különösen ebben az évben, hiszen 18 hónap után sok gyermek most ül vissza az osztályterembe először, ami hatalmas kihagyást jelent, így fontos a türelem.

Ha gyermekünk épp egy hiszti kellős közepén tart, gyakorolhatjuk az aktív ignorálást is, amennyiben ez biztonságos. Ilyenkor fontos, hogy a szülő maradjon nyugodt, és várja ki, amíg a gyermeke megnyugszik.

Addig, amíg ez nem történik, ne könyörögjünk és ne alkudozzunk. Ha majd a gyermekünk picit megnyugodott, akkor vegyük figyelembe érzéseit, kérdezzük meg, hogy mi a baj. Fontos azonban, hogy amint a gyermek készen áll, úgy figyeljünk oda rá, és pozitívan álljunk hozzá.

Idősebb gyermekeknél beszélhetünk az érzéseinkről is a sulikezdést követően. Különböző kreatív módon bevonhatjuk gyermekünket ebbe a beszélgetésbe akkor is, ha ő maga nem szokta megosztani az érzéseit. Beszéljünk arról, hogy a barátai hogy érezhetik magukat az adott helyzetben, és hogy mi hogyan érezzük magunkat. Mindezek mellett pedig próbáljuk meg gyermekünket motiválni, hogy izgatottan várja a sulikezdést.

Legyünk jelen a gyermek életében, beszélgessünk vele, kérdezgessük

- tette hozzá a szakértő.

A szeptember a sulikezdésre való készülődésről szól, ami nehéz mindenkinek. Sokat segíthet a pozitív készülődésben, a zökkenő mentes szeptemberben az, ha a gyermekkel együtt vásároljuk meg a tanszereket, együtt alakítsuk ki a tanulósarkot. Azonban vásárlásnál figyeljünk oda a termékek minőségére, valamint az íróasztal, szék és lámpa minőségére is, hiszen hosszú távon ezek fogják gyermekeink egészségét megőrizni. Bútorvásárláskor figyeljünk oda, hiszen:

A gyerekekre jellemző egészségtelen, mozgásszegény életmódot csak tovább ronthatja egy-egy rosszul megválasztott bútor. A gyakran felnőttekre méretezett, olcsóbb étkező székekben görnyedve már fiatalon kialakulhatnak olyan helytelen testtartási szokások, amelyek később szinte biztos, hogy mozgásszervi problémákhoz vezetnek.

– írta korábban a Pénzcentrum megkeresésére az XXXLutz bútoráruház, hozzátéve, egyre gyakoribb a fiatalabb korosztálynál az állandósult hátfájás, amely a korábbi évtizedekben jobbára csak negyven éves kor felett jelentkezett.