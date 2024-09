Nem mindegy, kinek utalsz: ez a magyar nyugdíjas örökre megtanulta, milliókkal húzták le a csalók

Több mint 2 millió forintjába került egy ajkai nyugdíjasnak, hogy meggondolatlanul vágott bele egy mesés hozamot ígérő befektetésbe - közölte a police.hu.

A sértett internetes böngészés közben talált rá egy hirdetésre, amelyben a mesterséges intelligencia segítségével ígértek mesés hozamú befektetési lehetőséget. Regisztrált a megadott adatokkal, majd hamarosan csörgött is telefonja. Egy készséges ügyintéző elmondta, hogy először is 37 500 forintot kell regisztrációs díjként átutalni, ezután kezdődhet az igazán nagy üzlet. Az idős férfi el is utalta a kért összeget, majd ugyancsak telefonon keresztül kezdték győzködni, hogy egy nagyobb összeget is utaljon át.

A rábeszélés hatására a sértett közel 2 millió forintot el is utalt a megadott számlára. Ezután azonban rájött, hogy pénze csalókhoz került, bankszámláját letiltatta, és feljelentést tett a rendőrségen.

A sértett az online hirdetésre jelentkezve nem ismerte fel annak a kockázatát, hogy befektetést csak megbízható és megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóknál szabad elhelyezni. Az online térben bárki adhat fel hirdetést, annak valóságtartalmát senki sem ellenőrzi. A csalók a meggyőzéshez mindig mesés, legális befektetésekkel elérhetetlen mértékű hozamot ígérnek, amit nyilvánvalóan nem tudnak teljesíteni.

Kezelje mindig fenntartásokkal a túl vonzó ajánlatokat az online térben! Befektetés esetén mindig ismert, megbízható szolgáltatót válasszon! - tanácsolja a rendőrség.