Figyelem! 1,5 hónapig nem jön nyugdíj: itt vannak a friss nyugdíj utalás 2022 időpontok

A novemberi nyugdíjemelés, - korrekció és nyugdíjprémium már megérkezett a magyar idősekhez, amely nagy segítség lehet az ünnepek előtti időszakban. Azonban nagyon kell most figyelni, hogy jól osszák be a pénzt, hiszen - az eddigi években megszokott menetrend szerint - már december első napjaiban érkezik a következő havi juttatás, utána viszont nem egy, hanem másfél hónapot kell várni a következőig.

Ahogy minden évben, 2022-ben is előbb érkezik a decemberi nyugdíjutalás, -kézbesítés, már a hónap első napjaiban. A következő, januári nyugdíj azonban már a szokásos időben jön, így akár másfél hónap is eltelhet két juttatás között. Így nagy kihívást jelenthet a pénz beosztása év végéhez közeledve, főként ilyen infláció mellett és a megemelkedett rezsiköltségek hatására. Ezért érdemes most különösen ügyelni a pénz beosztására.

A nyugdíj utalás általánosságban mindig a hónap 12. napjához legközelebb eső első munkanapjára esik, az utalás a Magyar Államkincstártól (MÁK) érkezik. Minden nyugdíjas számára választható a nyugdíj kifizetése postai úton, illetve bankszámlára utalás formájában is. Amennyiben a nyugdíjat 2022-ben utalással kéri az érintett, akkor a nyugellátás összegének jóváírása egy napot vesz igénybe, de a postai nyugdíj kifizetés sem tart sokkal tovább – utóbbi dátumokat egyszerűen ellenőrizhetjük a postai nyugdíj kifizetési naptárban.

Mikor érkezik a decemberi nyugdíj utalás 2022-ben?

Az utalási naptár szerint hivatalosan december 2-án, pénteken történnek meg az utalások, a postai kifizetés pedig mindenki számára egyedi dátummal érkezik. Ennek a postai nyugdíj kifizetési naptárban lehet utánanézni.

Mikor érkezik a januári nyugdíj utalás 2023-ban?

A 2023. januári nyugdíj, ha minden az eddigi ütem szerint zajlik, várhatóan január 12-én érkezhet.

Mikor érkezik a 13. havi nyugdíj utalás 2023-ban?

A 13. havi nyugdíjat, ha minden az eddigi ütem szerint zajlik, várhatóan a februári utalással egyidőben, várhatóan február 12-én utalják.