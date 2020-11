Díjesőt hoztak a GRÁNIT Bank egyedülálló innovációi (x)

A GRÁNIT Bank három első helyezést söpört be a hazai kereskedelmi bankok egyik legrangosabb szakmai seregszemléjén, az idén 15. alkalommal meghirdetett Mastercard - év bankja pályázaton. Nagy megtiszteltetés, hogy a szakemberekből álló zsűri a Banknak ítélte az első díjat a prémium banki szolgáltatások, az év fenntartható bankja valamint az év leginnovatívabb bankja (az OTP Bankkal megosztva) kategóriában is. Az év leginnovatívabb bankja címet 10 éves működése alatt immár ötödik alkalommal nyerte el a Bank.



Az éremtáblázaton a GRÁNIT Bank második helyezésekkel is szerepel, az év társadalmilag felelős bankja és az év digitális banki szolgáltatása kategóriában. Az elért összesen öt helyezéssel - közte három első hellyel - az eddigi legjobb eredményét érte le a GRÁNIT Bank a lakossági szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi bankok ügyfélbarát, innovatív megoldásokat díjazó szakmai versenyén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

A GRÁNIT Bank a folyamatos innovációkkal, kimagasló ügyfélélményt nyújtó, prémium megoldásokkal különbözteti meg magát versenytársaitól.

- hangzott el a versenyen a díjak indoklásaképpen, hozzátéve, hogy a Bank a meglévő szolgáltatások, mint az Apple Pay és a GRÁNIT Pay, az exkluzív Platinum bankkártya, és a VideóBankon történő állampapír vásárlás értékpapírszámla-nyitással mellé 2020-ban mobilbanki alkalmazásába telepítette az Azonnali Fizetési Rendszer összes új kényelmi funkcióját: a másodlagos azonosító rögzítését, a fizetési kérelmet és a QR-kódos fizetést. A hitelügyintézés kényelmét a személyes digitális ügyfélfiókban online igényelhető bababáró hitel és az NHP Hajrá hitel online előszűrése szolgálja.



Októberben további innovációkkal bővültek a digitális szolgáltatások. Az okosmobillal befényképezett dokumentumokkal és mesterséges intelligenciára építő, szelfi videóval történő - teljes körű - lakossági számlanyitás mellett egy olyan plasztik nélküli digitális bankkártyával jelent meg a Bank, amely a számlanyitást követően a mobilbanki alkalmazásban lényegében azonnal elérhető és vásárlásra használható. Az újdonságokat pedig napokon belül kiegészíti a teljesen digitális jelzáloghitel-előbírálat.

Amikor 10 éve elindítottuk a digitális banki üzleti modellt, azt a célt tűztük magunk elé, hogy a Bank valamennyi ügyfele számára a lehető legkényelmesebb, legegyszerűbb szolgáltatásokat nyújtsuk, kedvező áron

- hangsúlyozta Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank elnök-vezérigazgatója, aki szerint ehhez folyamatos innovációra van szükség, arra, hogy a változásokban sohasem a nehézséget, hanem a lehetőséget lássuk.



Hegedűs Éva

Az innovációk megtervezésénél fontos szempont a Bank számára a fenntarthatóság, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. Az online bankszámla- és értékpapírszámla-nyitás 100%-ig papírmentes folyamat, amely jelentősen csökkenti a környezeti terhelést, sőt, a papírmentes működéssel a Bank fennállása óta közel 5000 fa kivágását kerülte el. Ügyfelei pedig a Videóbankon keresztül történt számlanyitással 2017 júliusától 2020 őszéig több mint 45 tonna széndioxid kibocsátását előzték meg, a hazai bankok között a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező GRÁNIT Banknál.



(x)