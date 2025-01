Rengeteg magyar ettől szenved a legjobban: erre tényleg nincs megoldás?

Bár a pénzügyi tudatosság egyre inkább jellemző az emberekre, az anyagi kihívások okozta stressz továbbra is jelen van azok körében, akik az átlagosnál rosszabb pénzügyi helyzetben vannak – derül ki egy felméréséből. Mivel januárban jellemzően azzal szembesülnek az emberek, hogy az ünnepi költekezés kimerítette a forrásokat, a társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy már kicsi, egyszerű lépésekkel is tenni lehet a felelős, biztonságos anyagi döntéshozatalért.

Az anyagi nehézséggel küzdők folyamatosan találkoznak a pénzügyi stresszel, amely alapvetően befolyásolja a hétköznapjaikat, életminőségüket, illetve jövőbeni pénzügyi döntéseiket. A Provident 2024 nyarán készült felmérése szerint a megkérdezettek mintegy háromnegyede (77,3 százaléka) alig, vagy egyáltalán nem tudott félretenni egy év alatt. Ez az érték a korábbi évben készült felmérés adataihoz képest 4,7 százalékponttal csökkent. Ebből az következik, hogy aki esetleg decemberben tovább költekezett annál, amit a forrásai lehetővé tettek, januárban nehéz anyagi helyzetben kezdi az évet. Ráadásul ilyenkor a boltok nagymértékű leárazásokkal csábítják vásárlásra a fogyasztókat, aminek nehéz ellenállni, ám erre is van javaslata a vállalat szakembereinek.

A pénzügyi szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a pénzügyek miatt kialakuló stressz csökkentésében már apró, akár alapvetőnek tűnő lépések is hatásos segítséget jelenthetnek. Például kulcsfontosságú a pénzügyi tudatosság és ezen belül az, hogy a bevételek és kiadások tervezettek legyenek.

Mindemellett a pénzügyi prioritások felállítása is sokat segíthet – ez bár sokak számára banálisnak tűnhet, de sok család életében fontos lehet előre lefektetni, hogy bizonyos hirtelen felmerülő költségek között melyik a fontosabb és melyik kevésbé, ez ugyanis a váratlan élethelyzetekben és a stressz nyomása alatt is igazodási pont lehet.

Nagyban hozzájárulhat a nyugodtabb életvitelhez, ha tudatos vásárlással vagy energiatakarékossággal megtakarított összegek is malacperselybe kerülnek, amelyből a nagyobb, váratlan kiadásokat is lehet fedezni. A cég korábbi kutatása arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 47 százaléka nem érzi magát magabiztosnak a pénzügyi termékekkel kapcsolatban, amely tovább növelheti a stressz szintjét. Ennek érdekében - ellenőrzött forrásból - akár az interneten keresztül, vagy pénzügyi tanácsadók segítségével érdemes a pénzügyi termékekkel kapcsolatos tájékozottságot javítani, így magabiztosabb döntéseket hozhatunk az anyagi kérdésekben.

A pénzügyi stressz csökkentése érdekében fontos, hogy részletes költségvetést készítsünk, azonosítsuk a felesleges kiadásokat, és az alapvető szükségletekre koncentráljunk

– mondta Sulyok László, a Provident Pénzügyi Zrt. szenior kereskedelmi és ügyfélélmény vezetője. Hozzátette:

ez utóbbit támogatja a tudatos vásárlás, vagyis csak azt érdemes megvenni, amire valóban szükség van. A Provident honlapján egy teszt is segít eligazodni ebben a témakörben. „Érdemes tájékozódni az elérhető támogatásokról és kedvezményekről, miközben kisebb, megvalósítható célokat tűzünk ki, például egy vésztartalék létrehozását vagy az automatizált megtakarítás bevezetését. A mindennapi kiadások tudatos csökkentése, például az energiatakarékosság vagy az előfizetések felülvizsgálata, szintén hozzájárulhat a stabil pénzügyi helyzet megteremtéséhez.