Elindult a kereskedés a Gránit Bank részvényeivel: nagyon bejött a tőkeemelés

Hétfő délelőtt debütált a Gránit Bank a Budapesti Értéktőzsdén. A Portfolio a részvénykereskedés indulása kapcsán kérdezte Hegedüs Éva elnök-vezérigazgatót az innovatív IPO hátteréről, az elmúlt hetek folyamatairól, az osztalékfizetési várakozásokról és a pénzintézet hosszútávú terveiről.

Portfolio: Megtörtént az ünnepélyes tőzsdei csengetés, elindult a kereskedés a Gránit Bank részvényeivel. Milyen teljesítményt vár a papíroktól, és milyen hosszú távú profitígérettel támasztja ezt alá a menedzsment?

Hegedüs Éva: A Gránit Bank részvényeinek a budapesti parkettre történő bevezetése a bank eddigi sikersztorijának új dimenzióját jelenti. A piaci érdeklődés rendkívül impresszív volt, a minimum kibocsátási érték több mint háromszorosára – 21,46 milliárd forint összegben - érkezett érvényes ajánlat, amelyből a kibocsátó 17,7 milliárd forint összeget fogadott el 14.500 forintos áron.

Ez a nagyságrend az elmúlt negyedszázadban az IPO-k keretében megvalósított tőkeemelés nominális értéke alapján a legnagyobb tranzakció volt Magyarországon, a régióban a Gránit Bank volt az egyetlen bank 2016 óta, aki friss tőkét vont be.

Az elmúlt időszakban a Gránit Bank attraktív növekedést, profitabilitást, költséghatékonyságot valósított meg, miközben számos innovatív megoldást vezetett be, amelyek közül számos nemcsak hazai viszonylatban, hanem globális szinten is elsőséget jelentett.

A bank által elkészített 2033-ig szóló üzleti tervének megvalósulása esetén a Gránit Bank a jövőben is a szektor átlaga feletti növekedést vizionál, profitabilitása, költséghatékonysága, portfoliójának minősége továbbra is kiemelkedő, és nem csupán a digitális innovációkra alapozza az ügyfélélményt, hanem a generatív és agentic AI megoldásaira is.

Az ügyfelek megbízható, gyors, személyre szabott kiszolgálást igényelnek, kompetitív árazás mellett, aminek biztosítása a Gránit Bank alapvető missziója. A nem csupán tradicionális AI-ra alapozott Gránit Guru a nap 24 órájában a termékpaletta bővülésével párhuzamosan készen áll az ügyféligényeket kiszolgálni és kollégáim megfogalmazása alapján garantáltan mindig kedves és szolgálatkész.

Az árfolyam kérdésében bízom a piac értékítéletében, és született optimistaként azt tapasztalom, hogy a hosszú távú értékteremtést a befektetők elismerik.

Fennállása csaknem 15 éve alatt még nem fizetett osztalékot a Gránit Bank, de sokan számíthatnak arra, hogy ez idővel megváltozik. Jelen állás szerint először mikor és mennyi osztalékot fog fizetni a társaság?

Az osztalékfizetéssel kapcsolatban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az eddigiekig a részvényesek egyetlen fillért sem vettek ki a bankból, a megtermelt eredményeket visszaforgatták, mert hisznek a Gránit Bank sikersztorijában. Az előző kérdésnél már említett hosszú távú üzleti terv alapján a bank először 2027-ben tervez osztalékot fizetni, maximum az adózott eredmény 25%-os mértékéig. A tervekben figyelembe vettük, hogy a tőzsdei befektetők nem csupán a részvények értéknövekedéséből, hanem az osztalékból is részesedni kívánnak, de az osztalékfizetés mértékéről mindig a közgyűlés jogosult dönteni.

A tőzsdére vitelt egy 17,7 milliárd forintos tőkeemelés előzte meg, ezt az összeget részben lakossági, részben intézményi befektetőktől gyűjtötte be a társaság. Most először mobilbankon is lehetőség volt nyilvános forgalomba hozatal során történő részvényjegyzésre, mekkora volt ennek a sikere?

Óriási, minden előzetes várakozást felülmúló eredményt hozott a mobilbanki részvényjegyzési lehetőség, amely nóvumként volt elérhető Magyarországon. 1864 befektető jegyzett Gránit Bank részvényt, és közülük 1243 magánszemély a Gránit Bank mobilalkalmazásán keresztül vált tulajdonossá.

Ha az ügyfélszámot vesszük alapul, a Gránitos részvényértékesítésében ennek a csatornának az aránya 90,3%-os volt. Ez számomra egyrészt azt jelzi, hogy az ügyfelek bíznak a Gránit Bankban, amit ezúton is köszönünk, másfelől pedig visszaigazolása annak, hogy a mobilalkalmazásé a jövő - amit szívesen használtak és használnak az ügyfelek, még akkor is, ha a részvényjegyzésnek ez az unikális és innovatív módja újdonságnak számít.

Ennél jobb visszajelzést a Gránit Bank, Magyarország első digitális bankja nem is várhatna, ugyanis az ügyfelek mobilappon keresztüli részvényjegyzése azt igazolja, hogy a magánszemélyek a szokatlan megoldásokat is elfogadják, amennyiben az számukra egyszerű, gyors és biztonságos.

Csengetés a BÉT-en, december 23-án: Kandrács Csaba, az MNB alelnöke; Virág Barnabás, az MNB alelnöke; Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója; Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója

Tekintettel arra, hogy a tervezett 7 milliárd forinthoz képest több mint két és félszer nagyobb összeget vontak be, változott-e az eredeti elképzelésük a bevont tőke felhasználására vonatkozóan?

A kibocsátási Tájékoztató nem abszolút összegeket, hanem arányokat tartalmaz, amely továbbra is érvényes. A Gránit Bank a nyilvános értékesítésből befolyt forrás 50%-át a vállalati és lakossági hitelezési volumen bővítésére, 35%-át üzletfejlesztésre, akvizíciókra, nemzetközi terjeszkedésre, 15%-át pedig a mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésekre fogjuk fordítani.

Az első tőzsdei gyorsjelentésükre még várni kell, mindenesetre mit lehet tudni eddig a Gránit Bank idei teljesítményéről? Dióhéjban hogyan összegezné az évet?

Az első 11 hónap eredményeiről tudok beszámolni, amelyek minden tekintetben magasabb értéket képviselnek, mint amit terveztünk. November végén a Gránit Bank több mint 222.000 számlát kezelt, betétállománya túllépte az 1.100 milliárd forintot, a hitelállomány több mint 637 milliárd forintot tesz ki, az adózás előtti eredmény meghaladja a 17 milliárd forintot. Szinte minden hónapban új innovációkkal jelentünk meg, mint például a Gránit Guru, a lakásbiztosítás, az ügyfelek biztonságos bankolását segítő keresztazonosítás. Elindítottuk határon átnyúló szolgáltatásainkat Romániában és a napokban élesítettük a befektetési szolgáltatási funkciót, amelyet folyamatosan teszünk elérhetővé az iOS és az Androdos készülékeken is. Ez az innováció jelenleg unikális a hazai piacon, hiszen a „kettő az egyben” megoldás segítségével nem csak a napi úgynevezett daily-banking szolgáltatásokat lehet immár igénybe venni a mobilalkalmazásban, hanem befektetési jegyek, lakossági állampapírok, a BÉT-en elérhető részvények eladását és vételét, értékpapírszámla-nyitást, és a MiFID teszt elvégzését is.

Fotók: Gránit Bank