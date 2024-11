Rekordnagyságú pénzosztás indul Magyarországon: elképesztő összeget kaphatnak a jogosultak

A magyar állam 2025-ben minden eddiginél magasabb összegű kamatot fog kifizetni a lakossági befektetőknek, elsősorban a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) tulajdonosainak - írja a Portfolio. Ez a jelentős pénzmozgás két kulcsfontosságú kérdést vet fel: mire fordítják majd a befektetők a több százmilliárd forintnyi bevételt, és hogyan reagálnak az inflációkövető állampapírok várhatóan alacsonyabb kamatszintjére?

A PMÁP-sorozatok évente egyszer fizetnek kamatot, amely a két évvel korábbi átlagos inflációt és egy előre meghatározott prémiumot tartalmaz. 2025-ben a 2023-as 17,6%-os inflációhoz kapcsolódó kifizetések következnek, ami rekordösszegű kamatot jelent. Jelenleg több mint 7000 milliárd forintnyi lakossági befektetés van PMÁP-ban, és a kamatfizetések január 20-án kezdődnek a 2033/I sorozattal.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) számításai szerint a PMÁP után 1279 milliárd forintos kamatfizetés terheli majd a költségvetést 2025-ben. Emellett három sorozat lejár, melyekben jelenleg 475 milliárd forintos állomány van. Összességében tehát 1754 milliárd forint kifizetése lesz esedékes ennél az állampapír típusnál, ami az éves GDP több mint 2%-ának felel meg.

A befektetők dilemmája

A jelentős összegű kamatfizetések és lejáratok két fontos kérdést vetnek fel. Egyrészt, hogy mire fordítják majd a befektetők a kifizetett kamatot, másrészt, hogyan reagálnak az állampapírok átárazódására, vagyis az alacsonyabb kamatokra.

Az ÁKK várakozásai szerint a kifizetett kamatok nagy részét továbbra is állampapírba forgatják majd vissza a tulajdonosok. A másik kérdés az, hogy az alacsonyabb kamatok mellett mennyire maradnak vonzóak a lakossági állampapírok. Jelenleg úgy tűnik, hogy továbbra is versenyképesek más befektetési termékekhez képest, hiszen azok hozama is csökkent az utóbbi időszakban.

Korábbi tapasztalatok és kilátások

A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy hasonló helyzetekben nem volt drámai vagyonkiáramlás a lakossági állampapírokból. Például 2019 és 2021 között a PMÁP állománya csak 24,2%-kal csökkent, annak ellenére, hogy megjelent a vonzóbb feltételeket kínáló MÁP Plusz.

Az ÁKK arra számít, hogy most sem lesz jelentős vagyonkiáramlás a lakossági állampapírokból. Ennek oka, hogy továbbra is versenyképesek más befektetési termékekhez képest, és jelenleg nincs olyan alacsony kockázatú, likvid befektetés, amely érdemben magasabb hozamot kínálna.

Összességében tehát, bár a 2025-ös év rekordösszegű kamatfizetést hoz majd a lakossági állampapírok piacán, az ÁKK várakozásai szerint ez nem fog drámai változásokat okozni a befektetők viselkedésében. A lakossági állampapírok várhatóan továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelentenek majd a magyar lakosság számára.