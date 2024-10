Fontos segítséget kaptak a magyar fogyasztók: könnyebb lesz a mobiltarifák összehasonlítása

Az NMHH 2015. január óta publikálja minden hónap elején a legjelentősebb hazai szolgáltatók kínálatában aktuálisan elérhető lakossági mobil- és vezetékestelefon-díjcsomagok átlagos havi költségeit, azaz az ÁHK-értékeket. Az nmhh.hu/ahk címen elérhető oldal segít eligazodni a sokféle – a különböző tarifák mellett egyre változatosabb szolgáltatásokat nyújtó – telefondíjcsomag között, és azzal, hogy megkönnyíti a választást, növeli a fogyasztói tudatosságot is a telefonszolgáltatások piacán.

Az NMHH eddig a három szolgáltatási szegmensre (előfizetéses mobiltelefon, feltöltőkártyás mobiltelefon és vezetékes telefon) külön-külön számított átlagos fogyasztói kosár alapján tette közzé az egyes díjcsomagok ÁHK-értékeit, szolgáltatónként és szolgáltatástípusonként külön-külön oldalakon.

A költségmutató bevezetése óta eltelt csaknem tíz évben azonban jelentős változások történtek a mobilpiacon, ami indokolttá tette a költségmutató megújítását. A legnagyobb változás az előfizetéses mobiltelefon-szolgáltatásoknál figyelhető meg. Ebben a szegmensben – a megváltozott fogyasztói igényekhez igazodva – a korábbi átlagos fogyasztói kosár helyett több fogyasztói kosár került bevezetésre, és a kosarak tartalma kiegészült a mobiltelefon-díjcsomagok kiválasztásakor napjainkban már igen jelentős súllyal bíró adathasználat mennyiségével is.

A tarifacsomagok összehasonlíthatósága érdekében a számlás mobildíjcsomagok ÁHK-értékei ezentúl már nem egy-egy statikus táblában jelennek meg szolgáltatónként külön aloldalakon, hanem egy, a hatóság által létrehozott kalkulátor segíti az összehasonlítást. Ebben minden érdeklődő kiválaszthatja, hogy milyen elvárásai vannak: nagyságrendileg mennyit tervez telefonálni, hány SMS-t szeretne küldeni, mekkora adatigénye van egy hónapban, illetve vállalna-e az előfizetői szerződésben hűségidőt vagy elektronikus számlázást és fizetést. Ez alapján az oldal a megadott fogyasztói elvárásoknak megfelelő legkedvezőbb ÁHK-értékű díjcsomagokat mutatja meg, a korábbiaktól eltérően most már minden jelentős mobilszolgáltató díjcsomagjait egy helyen, a várható havi költségeik szerint rangsorolva.

A feltöltőkártyás mobiltelefon- és a vezetékestelefon-szolgáltatások ÁHK-értékeinek megjelenítése is megújult, azonban mivel ez a két szegmens nagyon jól körülhatárolható fogyasztói igényeket szolgál ki, és a költségek meghatározása is lényegesen egyszerűbb, itt megmaradt a korábbi átlagos fogyasztói kosár alkalmazása. A korábban szolgáltatónként megjelenített értékek ugyanakkor most már itt is egy közös oldalon jelennek meg, könnyebbé téve az érdeklődők számára az összehasonlítást.

A szolgáltatás kezdő oldala az nmhh.hu/ahk címen érhető el.