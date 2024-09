Egy ilyen idős gyereknek már tudnia kell biztonságos jelszót megadni: sok szülő már rég elkésett, hogy ezt megtanítsa

A szeptemberi iskolakezdésnél a gyerekek nemcsak barátokkal, hanem számos új veszélyforrással is találkoznak. Harmadikosok ezreinek órarendjében jelenik meg a digitális kultúra, azaz hivatalosan is belépnek az online világba. Arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk és hogyan segíthetünk elkerülni őket, Fülöp Hajnalka, a Kütyüjogsi tanácsadója és trénere osztotta meg tapasztalatait.

Sokaknak a digitális kultúra tanórák lesznek az első tudatos pillanatok az interneten, így például nem magától értetődő az első jelszó kiválasztása, ami alapjaiban határozhatja meg a gyerekek hozzáállását a netes biztonsághoz. A szakértő szerint ez sarkalatos pont, hiszen a szülők sem okvetlen rendelkeznek megfelelő ismeretekkel és védelemmel.

"Nem véletlen, hogy ilyen sok az internetes csalás, hiszen az erős jelszóhasználat sajnos a felnőttekre sem jellemző. A kétfaktoros hitelesítés nagyon hasznos, szerencsére már egyre több oldalon elvárás is." A digitális tréner szerint, ha van rá lehetőség, mindenképpen érdemes élni vele, akárcsak a praktikus jelszógenerátorokkal, amelyek helyettünk adnak ki kitalálhatatlan változatokat.

Tapasztalataim szerint az alsó tagozatban viszonylag kevés gyereknek van okostelefonja, de felsőben a többségük már rendelkezik valamilyen eszközzel

- mondta a szakértő. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérése is ezt támasztja alá: legutóbbi reprezentatív kutatásuk szerint három év alatt megduplázódott a 7-8 éves korosztályban mobiltelefonnal rendelkezők száma. Felméréseik alapján az online közeget a gyerekével együtt felfedező és erről érdemben kommunikáló szülő jelent leginkább védelmet.

Fülöp Hajnalka úgy véli, sokan saját magukat felejtik ki az egyenletből: "A digitális öntudat kiépítése az önismerettel kezdődik. Először nézzük meg, hogy szülőként milyen példát mutatunk. Mennyi a képernyőidőnk, hogyan kapcsolódunk, van-e digitális detox és közös offline időtöltés a gyerekeinkkel? A mesélés, a beszélgetés, a sport, az unplugged, drótnélküli játékok és a kirándulások ugyanúgy a digitális tudatosság részei. A kép- és adathasználat szabályaiban, a kiegyensúlyozott online kommunikációban egyértelműen a szülő a minta."

Kellenek a korlátok

2017-ben a közösségi médiaprofillal rendelkezők 66 százaléka osztott meg magáról fényképet, 2020-ra ez az arány 58 százalékra csökkent. Az NMHH felmérése szerint a szociális hálókon jelen lévő tízévesek száma viszont három év alatt a háromszorosára nőtt.

Fontos, hogy a gyerekeket a tudatos használat felé tereljük, hiszen az iskolán kívül nagyon sok időt töltenek online, sőt látják a szüleiket, miként használják a digitális eszközöket. Ez ma már a mindennapok része, ezért életszerűtlen és kontraproduktív a teljes tiltás. Ha korlátozunk, azt okosan tegyük!

- javasolja a szakértő. A tanároknak eddig sem volt könnyű feladat a tudatosság kiépítése, de az idei, 2024/25-ös tanévtől új kihívásként jelenik meg az okostelefonok iskolai tiltása. "A legjobb, ha többször beszélgetünk a gyerekekkel, hogy megértsék, mitől szeretnénk megvédeni őket. A figyelem elterelése, az idegrendszer megterhelése, az online bántalmazások, az engedély nélküli kép-, videó- és hangfelvételek készítése, majd közzététele valós probléma." Jó hír, hogy a tendencia javuló: az internetet egyre korábban kezdik használni a gyerekek, az adataikkal azonban már óvatosabban bánnak.

Az oktató szerint az interneteléréssel rendelkező kütyük önálló kezelésével legalább tizenkét éves korig érdemes várni, addig a közös felfedezést, a kontroll alatti digitális eszközhasználatot javasolja. Tippje szerint az ingyenes és magyar nyelvű szülői felügyeleti eszközök közül a Google Family alkalmazást is érdemes kipróbálni, ám fontos, hogy ez a gyerek aktív bevonásával történjen: "Beszéljük meg velük, mit miért állítunk be, mikor és hogyan fogjuk módosítani. Egyre több hasznos oldal érhető el, ami a szülőt és a pedagógust támogatja a bevezetés folyamatában."

A zsebpénz is legyen biztonságban

A tudatos online léthez szervesen kapcsolódik a zsebpénz megfelelő kezelése, aminek alapjait már az általános iskolásoknak is érdemes elsajátítani. "Pénzügyi tranzakciókhoz a bankunk saját applikációját használjuk, azt is körültekintően, ne a nyilvános wifin keresztül. A Magyar Bankszövetség és partnerei által létrehozott Kiberpajzs oldalon számos hasznos praktikát találunk, amit felnőttként is érdemes elsajátítani, hogy továbbadhassuk a kisebbeknek. Kevesen tudják, hogy a tankönyvek ingyenesen elérhetők online, s ezek között a digitális kultúráé is fellapozható."

A kezdődő iskolaév remek alkalom arra, hogy végiggondoljuk saját digitális ismereteinket azáltal, ahogy a gyerekeinket tudatosságra tanítjuk a lelki, fizikai és pénzügyi biztonságuk érdekében.