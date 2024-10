Folytatódik az Apple Pay bortány: ismét indokolatlan pénzlevonások voltak több magyar felhasználónál

Újabb bankkártyás visszaélések lehetnek az Apple-felhasználóknál, miután többen is vásárlás nélküli terheléseket tapasztaltak számláikon október 1-jén. A nyári esethez hasonlóan ismét indokolatlan összegeket zároltak több felhasználónál. Az MNB szerint több mint 2 milliárd forint tűnt el jogosulatlan terhelések miatt júniusban, és most úgy tűnik, a probléma ismét felütötte a fejét.

Úgy tűnik, megismétlődik a nyári Apple-felhasználókat érintő bankkártyás probléma, amely akkor rengeteg embert hozott kellemetlen helyzetbe. Egy olvasói bejelentés alapján figyelt fel a 24.hu egy Reddit-posztra, ahol számos felhasználó számolt be arról, hogy október 1-jén váratlan, vásárlás nélküli terhelések jelentek meg bankkártyáikon.

A beszámolók alapján voltak olyan esetek, ahol sikeresen zárolták az összeget, máshol a bank lépett közbe, míg néhány felhasználó több egymást követő próbálkozásról is beszámolt. A probléma különösen aggasztó, hiszen hasonló incidens már történt június végén is Magyarországon, amikor Apple-felhasználók számláiról indokolatlan terhelések kerültek leemelésre.

A nyári eset során több felhasználó jelezte, hogy akár már megszüntetett előfizetések, korábbi vásárlások összegei kerültek zárolásra, ami most is megfigyelhető. Az MNB adatai szerint akkor mintegy 780 ezer alkalommal történt jogosulatlan terhelés, és ezek során több mint 2 milliárd forintot vontak le a magyarok számláiról. Az eset miatt a Magyar Nemzeti Bank június 27-én felszólította a hitelintézeteket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a kártalanítási folyamatot, ami a következő napokban meg is történt. A mostani helyzet azonban ismét bizonytalanságot és aggodalmat kelt a felhasználók körében, akik újabb hasonló terhelésektől tartanak.