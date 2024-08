Itt aztán tényleg biztonságban lehet a magyarok pénze: nem férnek hozzá a kriptocsalók

A világ egyik kriptotőzsdéjét üzemeltető blokklánc ökoszisztéma biztonsági csapata idén július 31-ig több mint 73 millió dollár értékű, ellopott felhasználói pénzeszközt szerzett vissza vagy zárolt. Ez mintegy 30 százalékkal haladja meg a 2023-ban visszaszerzett 55 millió dolláros értéket - közölték.

A Binance minden eszközzel fellép az iparági szereplőket és felhasználókat érő csalásokkal szemben: júliusban már meghaladta a visszaszerzett vagyon értéke a tavalyi teljes évi teljesítményt, miközben folyamatosan emelkedik a felhasználók száma - közölte a cég. A vállalat proaktív hozzáállásának és az iparági szereplőkkel való együttműködésnek köszönhetően a vállalat segített felhasználóihoz visszajuttatni elveszített digitális vagyonelemeiket, vagy zárolt és visszaszerzett illegálisan eltulajdonított elemeket, amelyet a Binance platformján jelentek meg. A visszaszerzett eszközök legnagyobb részét – mintegy 80 százalékát – külső hackeléssel, csalással szerezték meg illetéktelenek. A fennmaradó 20 százalék a cég rendszerén kívüli csalásokhoz köthető.

A Binance az állami szektorral is szorosan együttműködik annak érekében, hogy az érintett felhasználói minden segítséget megkapjanak. Az idén visszaszerzett és befagyasztott pénzek növekedése nem az iparágon belüli bűncselekmények számának növekedését jelzi, inkább a cég proaktív biztonsági intézkedéseinek eredménye. A blokkláncban minden tranzakció nyilvános és visszakövethető, amely megkönnyíti a pénzeszközök szemmel tartását és visszaszerzését. Ez a nyilvános adatbázis megkönnyíti a potenciálisan gyanús tevékenységek azonosítását és megfigyelését is - írják. Jimmy Su, a vállalat biztonsági igazgatója azt mondta:

Eredményünket a felhasználó-központú kultúránknak köszönhetjük, amely minden tevékenységünk alapkövének számít. Emellett azt is mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk a felhasználóink és a teljes kripto ökoszisztéma biztonságának növelése iránt is. Az elmúlt hónapokban tapasztalt tőkebeáramlás és az árfolyam volatilitása gyakran új befektetők beáramlását is eredményezi, akik jobban ki lehetnek téve a csalásoknak és hackeléseknek, és a magasabb árfolyam miatt ezekben az időszakokban nagyobb pénzügyi veszteség realizálódhat.

Jimmy Su hangsúlyozta: „A blokklánc technológia hatékony eszközt jelent az alapvető bizonyítékok gyűjtéséhez és csalók elleni fellépéshez, ezáltal a befektetési környezet is biztonságosabb lehet. A befektetői döntés meghozatala előtti kutatás és óvatosság továbbra is nagyon fontos, ugyanakkor megnyugtató, hogy a blokklánc technológia egyedi tulajdonságai segítenek a csalások elleni küzdelemben”.

A Chainalysis 2024-es, kriptobűnözéssel kapcsolatos jelentése szerint 2023-ban jelentősen csökkent a kriptovalutákkal szemben elkövetett bűnesetek értéke, amely 24,2 milliárd dollárt tett ki, szemben a 2022-es 39,6 milliárd dollárral. 2022-ben még az összes kriptotranzakció értékének 0,42 százaléka volt érintett bűncselekményben, tavaly ez az arány 0,32 százalékra javult. Ez a csökkenés az iparági proaktív biztonsági intézkedések hatékonyságát jelzi.