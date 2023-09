Aggasztó hírt kaptak a magyar bankkártya-birtokosok: egyre több a baj a készpénzfelvétel körül

A készpénzfelvételekhez kapcsolódó átverés az ide második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest értékben és darabszámban is duplázódott.

A készpénzfelvétel mindig kényes művelet, azt célszerű nagy gondossággal és körültekintéssel végezni. Már csak azért is, mert – mint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett közleményéből kiderül – az idei második negyedévben belendültek a készpénzfelvételekhez kapcsolódó visszaélések. Ez 2022 második negyedévéhez képest darabszámban és értékben is több mint megkétszereződött. Mint azonban az MNB hangsúlyozta: a teljes érték még így is csak 112 millió forintot tett ki - írja azenpenzem.hu.

Mint ugyanis azt a lap kiszámolta: az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához képest mintegy 285 millió volt a kárösszeg növekménye, amiből közel 280 milliót a lakosságra terheltek. A bankok bő egymillióval kevesebb mínuszt könyveltek el, a különbözet pedig a kereskedők zsebéből röppent ki.