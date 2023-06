Egy hétig még elkerülheted a megtakarításokat sújtó új adót

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amelyet a június 30. után lekötött betétekre (látra szóló betéteknél a július 1. után képződő kamatra), valamint az újonnan vásárolt értékpapírok és az újonnan kötött megtakarítási célú életbiztosítások hozama után kell megfizetni. A következő egy hétben mindenki rohamtempóban igyekszik biztonságban tudni befektetését, várhatóan több százmilliárd forintnyi megtakarítás is megmozdulhat a bevezetés előtt, elsősorban az új adó által nem érintett megtakarítások (pl. állampapírok, ingatlanalapok, részvények) irányában, vagy éppen az olyan lehetőségeket keresve, mint a Gránit Bank KamatMax Plusz betétje, amely a mindenkori éves MNB alapkamatnál 2,00%-kal alacsonyabb – jelenleg évi 11,00%-os – kamatot ad 12 hónapos lekötési idővel, amely már csak július 1 előtti lekötéssel szocho-mentes. Sőt, az egyre népszerűbb devizabetétekre is van ajánlatuk: a 12 hónapos lekötésű USD betétekre 4,00%-os éves kamatot (EBKM: 4,00%), az EUR betétekre évi 3,00% kamatot (EBKM: 3,00%) kínálnak.

Konkrét számokat a szocho bevezetésének hatásairól majd csak késő nyáron, kora ősszel fogunk látni, de az valószínűsíthető, hogy miután az állampapírokra nem fog vonatkozni, ez a szegmens profitálhat a legnagyobbat a már meglévő és friss megtakarítások beáramlásából, de a hónap végéig nagyot mehetnek az olyan klasszikus megtakarítási formák, mint a befektetési alapok vagy a jó kamatot ígérő bankbetétek, mint például A legfrissebb hírek, időrendben ITT! a mindenkori jegybanki alapkamatnál 2,00%-kal alacsonyabb – jelenleg évi 11,00%-os kamatot fizető – változó kamatozású, 12 hónapos lekötési idejű KamatMax Plusz betét a Gránit Banknál. A betét kamatának feltétele, hogy a lekötés ideje alatt a betétlekötéssel érintett Gránit Bankos bankszámlához kapcsolódó aktivált betéti kártyával kell rendelkezni. Újdonság viszont, hogy a lejárat előtti feltörés esetén az időarányos kamat nem vész el, az aktuális kondíciók alapján az eltelt naptári napokra járó időarányos betéti kamat 50%-át kifizetik – ez a jelenlegi jegybanki alapkamatot figyelembe véve évi 5,50%. A 6 hónapos lekötésű KamatMax betét esetében évi 9,00%-os éves kamattal lehet számolni, ennek feltétele havi, legalább 20 ezer forint összegű bankkártyás vásárlás. Aki rövidebb időre kötné le a pénzét, annak a Gránit eBank betét 8,50%-os éves kamatot ajánl, melynek feltétele új pénz lekötése és aktivált eBank mobilbankos alkalmazás. A feltétel nélküli 1 hónapos Gránit Szimpla betét 8,00%-os éves kamatot fizet. Tekintettel arra, hogy vannak olyan ügyfelek, akik a diverzifikált megtakarítási formákat kedvelik, a Gránit Bank bővítette USD, illetve EUR devizabetét kínálatát is:egy éves lekötésű konstrukció dollár megtakarításokra 4,00%-os kamatot, míg az egy éves euró lekötésekre évi 3,00%-os kamatot kínál. Emellett a bank 2023.június 22. napjától emelte a 6 hónapos lekötésű EUR betét kamatát is, amely így egy évre 2,00%-os kamatot fizet. A TBSZ most is jó menekülőeszköz Jó hír ugyanakkor, hogy a szocho-fizetés kapujában is kibúvót adhat egy TBSZ-számla az adózás alól, ugyanis a tartós befektetésből származó jövedelmet július 1. után is legfeljebb 15% személyi jövedelemadó terhelheti, szocho-fizetési kötelezettség nem. A 15%-os adót legfeljebb akkor kell megfizetni a pozitív adóalap után, ha a lekötést a hároméves lekötési időszak vége alatt szakítja meg a magánszemély befektető.

A személyi jövedelemadó mértéke 10% a hároméves lekötési időszak végén, továbbá akkor, ha a magánszemély a lekötést a hároméves lekötési időszak után, de az ötéves lekötési időszak lejárta előtt szakítja meg.

Amennyiben pedig a magánszemély a befektetést a lekötés évét követő öt adóévben nem veszi fel, akkor egyáltalán nem merül fel adófizetési kötelezettség, és a jövedelmet nem is kell az szja bevallásba. TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

