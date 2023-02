Kötvény, részvény, deviza: milyen befektetéssel kereshetjük degeszre magunkat 2023-ban?

A kötvénypiacokon egyértelműen kivárásra érdemes játszani az év első hónapjaiban, ahogy egyelőre a devizapiacon sem látszanak egyértelműen a 2023-as trendek. Ezzel szemben a részvénypiacon vannak olyan szektorok és régiók, ahol már a jelenlegi környezetben is érdemes vételi lehetőségeket keresni.

A kötvényhez egyelőre óvatosan nyúlnánk

A Pénzcentrumot az Aegon Alapkezelő szakemberei arról tájékoztatták, hogy jelenleg semleges pozícionáltságot vesznek fel a kötvénypiacon, ami jól tükrözi az ezen a piacon megfigyelhető bizonytalanságot és kivárást. Friss áttekintésükben az alapkezelő portfóliómenedzserei kiemelik, hogy bár december már sok országban a csökkenő infláció jegyében telt, Magyarországon folytatódott az áremelkedési ütem gyorsulása. Sőt, az üzemanyag-ársapka eltörlésének áthúzódó hatása még januárban is megjelenik majd a fogyasztói árakban, vagyis kisebb mértékű, de további emelkedés várható.

A magyar kötvénypiacon novemberben hatalmas ralit láthattak a befektetők, majd az év utolsó hónapjában megint felfelé indultak a hozamok, az 5-10 éves időtávon 80-85 bázispontos emelkedést érhettünk meg - emlékeztettek a szakemberek. Meglátásuk szerint ez is azt jelzi, hogy egyelőre korai lenne fordulatról beszélni, továbbra is komoly kilengések jellemezhetik a piacot.

Részvényben már érdemes lehet gondolkodni

A részvények esetében összességében enyhe alulsúly érézkelhető az Aegon Alapkezelő stratégiájában, azonban itt jóval szélesebb a paletta, mint a kötvénypiacon - tájékoztattág a Pénzcentrumot. Az alapkezelő megítélése szerint Törökország, Dél-Afrika, Mexikó vagy Kína akár már most tartogathat jó vételi lehetőségeket, miközben

a fejlett részvényekkel és a feltörekvő piacok fennmaradó részével egyelőre érdemes óvatosan bánni.

Decemberben az amerikai infláció a vártnál nagyobb mértékben csökkent, ezzel pedig a tengerentúli jegybankon is csökkent a nyomás a további kamatemelésekkel kapcsolatban. Az irányadó kamat már 4,5 százalék az Egyesült Államokban, de a sorozatosan érkező kedvező inflációs adatok miatt egyre inkább azt árazzák a befektetők, hogy a vártál hamarabb hagyja majd abba a Fed az emelést.

Kínában a járványkezelésben bekövetkezett gyökeres fordulatról szólt a december. A központi vezetés jelentősen enyhített a COVID-19 járvány miatti korábbi szigorú korlátozásokon. Ez pedig jótékony hatással lehet a kínai gazdasági növekedésre, és a részvénypiac kilátásait is javítja.

Ha a kínai fogyasztás is újra beindul, az egy sor európai vállalatra is pozitív hatással lehet, hiszen ma már a nyugat-európai cégek egyik legfontosabb és leggyorsabban növekvő piaca is az ázsiai ország. Éppen ezért, ha a mostani óvatosan optimista várakozásokat visszaigazolják majd a makrogazdasági adatok, akkor az az európai részvénypiacokra is pozitív hatással lehet

- vélekednek az elemzők.

A devizapiacon is a kivárás lehet egyelőre a nyerő

2023 első heteiben egyelőre a devizapiacon sem látszanak egyértelműen az év fő trendjei. A már említett amerikai kamatpolitika miatt egyre többen számítanak a dollár további gyengélkedésére, de éppen tavaly láthattuk, mennyire meg tudja tréfálni a piac a befektetőket, ha mindenki „egy irányba áll”. Akkor épp a dollár további erősödésére számított mindenki, majd jött az éles fordulat - emlékeztetnek a szakemberek.

Itthon a forint stabilizálódott az MNB októberi vészkamatemelése után, a jelek szerint a 18 százalékos irányadó kamat már kellően magas ahhoz, hogy elriassza a magyar deviza ellen spekulálókat. A mostani 390 körüli szinteken ugyanakkor már korlátozott lehet a tér a további forinterősödésre, hiszen vannak még kockázatok, az infláció továbbra sem tetőzött és az uniós források sorsa is bizonytalan - zárják rövid elemzésüket az Aegon Alapkezelő bfektetési szakemberei.