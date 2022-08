Így spórolnak 72 ezer forintot a törlesztőn az élelmes magyarok: ez a hiteltrükk legális, működik

Egyre többen használják ki a különböző öngondoskodási lehetőségeket Magyarországon, köztük az egészség - és önsegélyező pénztári megoldásokat. Az ismertebb szolgáltatások mellett, mint egészséggel kapcsolatos kiadások fedezése, egyre népszerűbbek az olyan önsegélyező lehetőségek, mint a jelzáloghitel-törlesztés, munkanélküliségi ellátások, vagy a beiskolázási támogatás. A Pénzcentrum körképében most annak jártunk utána, mennyire jellemző, hogy pénztári megtakarításból fedezze valaki a jelzálog törlesztője részét, vagy egészét, így kihasználva az szja-visszatérítési lehetőséget. Mutatjuk, mi ennek a módja, és mennyi pénzt lehet így megspórolni.

2020 óta az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma ismét emelkedést mutatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint, azok után, hogy a 2016-ban érvénybe lépett változtatások ezt a folyamatot visszavetették. 2020 év végétől 2021 év végéig 3 százalékkal nőtt a taglétszám, a kilépők száma pedig csökkent. A pénztárak szintén arról számoltak be lapunknak, hogy egyre többen fedezik jelzálog alapú hitel törlesztésének lehetőségét, az egyik leginkább növekvő népszerűségnek örvendő önsegélyezési forma lett az évek során. Most az is kiderült, hogy több hazai pénztárnál a lakáshitel-törlesztés a legnépszerűbb önsegélyező szolgáltatás.

A 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 50/B. § (1) bek. j) pontja szerint a "lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár a hitelintézet által kiadott, a pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére is megfizetheti a támogatást." Fontos, hogy a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás "havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet", vagyis 2022-ben 30 ezer forint/hó. (Ez 2021-ben 25 110 forint/hó volt.)

Tehát egy évben a maximális támogatást kihasználva 72 ezer forint szja-t lehet ilyen módon visszaigényelni.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár közlése szerint a lakáshitel törlesztésében segítséget nyújtó önsegélyező pénztári szolgáltatás igénybevétele megkönnyítheti a hitel visszafizetését. A pénztár tagjai körében a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatásra történő felhasználás is egyre népszerűbb, egyre többen élnek a szolgáltatás lehetőségével. 2021. évben mintegy 118 százalékkal emelkedett a felhasználásra fordított teljes összeg az 5 évvel ezelőtti 2017. évhez viszonyítva, illetve ugyanerre az időszakra nézve közel 50 százalékkal növekedett az igénybe vevők száma. A tavalyi évben átlagosan több mint 177 ezer forint összegben használták ki a tagok a szolgáltatás előnyeit.

Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál például a lakáscélú jelzáloghitel után igényelhető támogatás a legnépszerűbb szolgáltatástípus. A hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vételére jogosult kör fokozatos szűkítését követően újra egyre többen igénylik ezt a támogatást. A tavalyi évben maximálisan folyósítható támogatás összege 25 110 forint/hó volt (a havonta kifizethető összeg legfeljebb havonta az év elején érvényes minimálbér 15%-a lehet), és az igénybe vevő pénztártagokra tekintettel 2021-ben a pénztárnál átlagosan nagyjából 194 ezer forint támogatás került folyósításra ezen a jogcímen.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása szintén egyre népszerűbb, az erre kifizetett összeg 2 év alatt majdnem a duplájára nőtt: míg 2019-ben 51,4 millió forintot fizetett ki a pénztár, 2021-ben már meghaladta a 101 millió forintot. Az átlagos kifizetett összeg pénztártagonként 213 ezer forint volt ekkor. A 2021-ben igénybe vevők száma több, mint 30%-kal magasabb a 2020-ban ezt igénylők számához képest.

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az önsegélyező szolgáltatások körében a jelzáloghitel törlesztés a legnépszerűbb szolgáltatás, az összes önsegélyező kifizetés negyede ezzel a céllal történik. A hazai lakáshitel-állomány összegét figyelembe véve azonban hatalmas a növekedési lehetőség. 2021-ben közel 5%-kal bővült az igénybe vevő pénztártagok száma 2020-hoz képest. 2020-ban egy pénztártag átlag 160 ezer forintot, 2021-ben átlag 195 ezer forintot fordított lakáshitel-törlesztésre.

A Patikapénztár közlése szerint egy pénztártag akkor igényelheti az összeget, ha ő az adós vagy adóstárs a hitelszerződésben. Minden hónapban igazolni kell a törlesztőrészlet befizetését, a Pénztár ezután folyósítja a támogatást. Arról is beszámoltak, hogy a munkáltatók felől is nő az érdeklődés, hogy milyen módon támogathatják munkavállalóik lakáshitelét. 2021-ben azok a cégek, amelyek célzott szolgáltatásként lakáshitel-törlesztéshez biztosítottak támogatást a Patikapénztáron keresztül, munkavállalónként átlag 252 ezer forintot adtak összesen az év során. 2020-ban ez az összeg még csak 205 ezer forint volt.

A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál szintén elszámolhatóak a család egészségével kapcsolatos kiadásai mellett olyan mindennapi költések is több egyéb mellett, mint a gyermek iskoláztatási kiadásai (tankönyv, taneszköz, gyerekruházat), egyetemi vagy főiskolai hallgatói tandíj, kollégiumi elhelyezésének díja, a lakáshitel törlesztő részlete vagy az idősgondozás költsége. Ezt hívják a pénztárnál Családi kasszának.

Közlésük szerint a Családi kassza szolgáltatások közül a Prémiumpénztárnál ugyancsak a legnépszerűbb a lakáscélú jelzáloghitel törlesztőrészletének elszámolása. Azok a pénztártagok, akik adósok, vagy adóstársak a hitelszerződésben 2022-ben havi 30 ezer forint erejéig elszámolhatják a törlesztőrészletet, ezzel enyhítve a hitelük okozta terheiken, mivel az adójukból a visszatérítés formájában jutnak támogatáshoz. A Prémiumnál 2021-ben 1200 tag használta a szolgáltatást és éves szinten átlagosan 195 ezer forintot számoltak el. Az igénylő tagok száma és a kifizetések összege évről évre emelkedik.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár szintén azt közölte, hogy a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás a legnépszerűbb önsegélyező szolgáltatásuk. 2017 óta több mint hatszorosára emelkedett az erre a célra igényelt összeg. A tavalyi év során a pénztártagok erre a célra több mint 330 millió forintot vettek igénybe.