Gazdasági recesszióra figyelmeztet az amerikai óriásvállalat: elköszönhetünk a megtakarításainktól?

Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs pénzügyi óriásvállalat volt vezérigazgatója mindenkit arra figyelmeztetett, hogy fel kell készülni egy gazdasági recesszióra.

A The Washington Times hozta le a CBS televíziós csatornán elhangzott interjú kivonatát, amiben Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs volt vezérigazgatója válaszolt arra a kérdésre, hogy várható-e szerinte Amerikában recesszió. A New York-i székhelyű multinacionális befektetési bank és pénzügyi szolgáltató óriásvállalat korábbi csúcsvezetője elmondta, hogy itt az ideje, hogy az amerikaiak egy romló gazdasági jövővel számoljanak, annak ellenére is, hogy a gazdasági recesszió nem törvényszerű.



Mindenesetre határozottan nagy a kockázata. Ha nagyvállalatot vezetnék, nagyon is készülnék erre. Ha fogyasztó volnék, nagyon is készülnék erre. Ám a recesszió nincs kőbe vésve

– fogalmazott Blankfein, aki az interjúban arra is kitért, hogy az infláció jelentette növekvő költségek egy része belátható ideig velünk fog maradni, ami a legszegényebb rétegeket fogja a leginkább súlytani.

Nehéz lesz az embereknek takarékoskodniuk, de sokaknak már így is van megtakarításuk. Nem fogják tudni könnyen és gyorsan növelni ezeket a megtakarításokat az infláció miatt, de sokkal jobb helyzetben vannak most, mint amilyenben voltunk akkor (2008-ban)

– vélekedett a vállalat vezetője, aki a 2008-as világválság alatt állt pont a cég élén.