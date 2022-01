Szárnyalt a BUX: sorra dőltek meg a rekordok a tőzsdén

Decemberben folytatódott a korrekció a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX index azonban így is kifejezetten erős évet tudhat maga mögött – a BÉT fő részvényindexe 50 721 ponton zárta 2021-et, amely 2020-hoz képest 20,6 százalékos, míg a pandémia előtti utolsó évhez, 2019-hez képest 10,6 százalékos növekedést jelent. Az összesített éves részvényforgalom, tartva a tavalyi év szintjét, ezúttal is meghaladta a 3 ezer milliárd forintot, amelyből a december, kiugróan élénk kereskedést hozva, 416 milliárd forinttal (melyből extra nagy fix kötés 198,7 milliárd forint), napi 19,8 milliárd forintos átlagforgalommal vette ki a részét. A vezető részvénynek mind az egész évre, mind decemberre vetítve az OTP Bank bizonyult, míg a brókercégek forgalmi rangsorában éves viszonylatban a WOOD & Company, az utolsó hónapot tekintve az OTP Bank végzett az élen.

Ingadozó hangulatot hozott 2021 a világ tőkepiacain. Az aktuális járványügyi intézkedések, korlátozások mellett olyan gazdasági tényezők is befolyásolták a befektetők kereskedési kedvét, mint a nyersanyagárak emelkedése, a globálisan jelen lévő inflációs aggodalmak, valamint a kínai ingatlanpiacon tapasztalható bizonytalanság.

Ugyan a globális tendenciák a Budapesti Értéktőzsdén is éreztették hatásukat, első számú tőzsdeindexe, a BUX index felülteljesített a vezető nyugat-európai indexekhez képest. Az év első felében tapasztalható stabil, kisebb korrekciókkal szegélyezett növekedést követően augusztusban történelmi magasságokba, 50 ezer pont fölé tört, majd november elején az 55 ezer pontot is elérte a mutató. Végül a november-decemberi korrekció ellenére is 50 ezer pont felett, 50 721 ponton zárta az évet.

A piac élénksége a tőzsdézés közbeszédben való előfordulásában és a lakosság közvetlen részvénytartásában is megnyilvánult. Míg előbbi jelenség – különösen az amerikai, ázsiai és nyugat-európai piacokon feltűnő, de a BÉT-en is egyre jelentősebb szerepet betöltő fiatal befektetői rétegnek köszönhetően – érezhetően hangsúlyosabbá vált az elmúlt évben, utóbbi túllépte a lélektani határnak tekinthető ezer milliárd forintot. Az érték egyben jelzi, hogy a pandémia ideje alatt megnövekedett hazai lakossági megtakarítások tőkepiacra való becsatornázását tekintve eredményes munkát végzett a BÉT.

Mindez a forgalomban is visszaköszönt – a részvénypiac idei teljesítménye a mintegy 3,27 ezer milliárd forintos összforgalmával elérte a tavalyi, a pandémia nyomán megnövekedett piaci volatilitást és kimagasló forgalmi értékeket hozó év szintjeit. Ebből a december különösen élénk kereskedést hozott – a forgalom összesen 416 milliárd forintot tett ki (melyből extra nagy fix kötés 198,7 milliárd forint), amely napi átlagban 19,8 milliárd forintot jelent.

A részvények éves forgalmi listájának dobogóját az OTP Bank-MOL-Richter hármas foglalta el, míg a negyedik helyre a Magyar Telekom, az ötödikre a Masterplast érkezett be. A decemberi bontás szintén az említett trió vezető pozícióját mutatja, a három részvény együttesen 97 százalékkal részesült az összforgalomból az utolsó hónap során.

A részvénypiac mozgalmasságát az új kibocsátások, bevezetések is mutatják, amelyek különösen az év második felében sokasodtak meg. Az AutoWallis novemberben végrehajott nyilvános részvénykibocsátása által egy rég nem látott tőkebevonási forma jelent meg újra a BÉT-en. A Standard kategóriában az Eprolius debütált, míg a középvállalati platformon, a BÉT Xtend piacon az OXO Technologies, a NAP, valamint a Polyduct jelent meg. Szintlépések is színesítették az évet, az AKKO Invest a Prémium-, a Megakrán pedig az Xtend kibocsátók közül elsőként a Standard kategóriába lépett elő.

A befektetési szolgáltatók forgalmi versengését idén az Erste Bankot és a Concorde-ot is maga mögé utasítva a WOOD & Company nyerte, 1 542 milliárd forintos összforgalommal. Decemberre lebontva az OTP Bank zárt az első helyen, 422,7 milliárd forintos forgalom realizálása mellett.

2021 az árupiac újjáéledését is jelöli a BÉT-en – a hazai tőzsdetörténet jelentős múltra visszatekintő szegmense a BÉT és az Equilor közös fejlesztése mentén kapott új erőre, év végéig 8,6 milliárd forintos forgalmat generálva, amelyből 232 millió forint decemberben került jegyzésre.