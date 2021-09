Özönlenek ebbe a bankba a nyugdíjasok: mégis, mire készülnek?

A járvány hatására egyre népszerűbb lett a kártyás fizetés és az online utalás az idős magyarok körében is. Azt viszont sokan nem tudják, hogy a pénzügyi szokások megváltozásával megemelkedhet a számlavezetési díj: ilyenkor érdemes egy olyan számlacsomagra váltani, amely jobban illeszkedik az egyéni igényekhez, pénzkezelési szokásokhoz. Akár havi több ezer forint is elfolyhat egy rosszul megválasztott bankszámla csomag miatt.

A Pénzcentrum most megkérdezte a hazai bankokat, milyen számlacsomagokat ajánlanának nyugdíjas ügyfeleiknek.

A bankszámla kiválasztása

Megkérdeztük a hazai bankokat, mit javasolnak a nyugdíjas ügyfeleiknek: hogyan válasszanak bankszámlát? A válaszok alapján döntő tényező lehet számlacsomag választásnál, hogy milyen pénzügyi szokásai vannak a nyugdíjasoknak, mekkora a jövedelem, vagy milyen megtakarítási lehetőségekkel szeretnének élni.

A Takarékbankban a 65 éves vagy idősebb ügyfelek aránya 29 százalékos, akiknek bankszámla választáskor ugyanazokat a tényezőket fontos figyelembe venniük, mint a 65 év alattiaknak a bank szerint:

Érkezik-e rendszeresen jövedelem a számlára, ha igen mekkora összegben, inkább készpénzzel történő fizetést részesíti előnyben az ügyfél, vagy a kártyás vásárlásokat.

Használ-e telebankot, netbankot, mobilbankot vagy ragaszkodik a személyes, bankfióki ügyintézéshez.

Havonta kb. hányszor indít utalást, csoportos megbízást teljesít-e a számláról.

Minél több szolgáltatást vesz egy ügyfél igénybe, annál jobban jár egy komplexebb csomagban, ezért célszerű a választáskor az igényeket átgondolni, és ha szükséges, változtatni a kényelmi/biztonsági szempontokat is figyelembe véve (pl. egy csoportos beszedési megbízás vagy a kártyás vásárlás kényelmesebb és biztonságosabb, mint a készpénz) - válaszolta kérdésünkre a Takarékbank.

Az MKB elmondása szerint ügyfeleiknek közel ötöde 65 év feletti, azonban az azonos életkor nem jelent azonos bankhasználati szokásokat és attitűdöt. Így ennek a korosztálynak is az egyéni affinitásnak és bankolási szokásoknak megfelelő szolgáltatáscsomag választását javasolják.

Az UniCredit Banknál számlavezető ügyfeleknek mintegy 15 százaléka 65 év feletti. A számlaválasztásnál mindig azt javasolja a bank az érdeklődőknek, ügyfeleinknek, hogy saját bankolási szokásaik, azaz a konkrét pénzügyi igényeik, a rendszeres pénzmozgásaik, az igénybe vett szolgáltatásaik legyen számukra a kiindulási pont. Az ezek alapján számukra leginkább megfelelő és kedvező csomagot érdemes választaniuk.

A fiókhálózat nélkül, elsődlegesen digitális csatornákon szolgáltató Gránit Bank ügyfélköre jellemzően az elektronikus bankolást előnyben részesítő lakossági körből kerül ki, viszont a 65 év feletti ügyfelek aránya ennek ellenére 7 százalékot tesz ki.

Az OTP Bank a megfelelő számlacsomag kiválasztása során a bankolási szokásoknak (pl. internet- és mobilbank használat, átutalások, kártyás vásárlások) megfelelő, személyre szabott ajánlatokat kínál ügyfeleinek. Ezekkel a használati szokásokhoz igazítható számlacsomagokkal, havi szinten módosítható kedvezményes számlacsomag elemekkel és az elektronikus csatornák használatával csökkenthetőek a bankolási költségek.

A bank tapasztalatai szerint már az idősebb korosztály körében is egyre elterjedtebb az elektronikus csatornák használata, és a jelenlegi pandémiás helyzetben egyre elterjedtebbek a készpénzmentes fizetési módok, így az idősebb korosztály körében is népszerűvé vált a kártyás vásárlás.

Az Erste Bank válasza szerint, bankszámla választásnál – függetlenül attól, hogy nyugdíjasról, felnőttről vagy diákról van szó – mindig azt veszik figyelembe, hogy mik az ügyfél bankszámla használati szokásai. A Budapest Bank esetében is a pénzügyi szokások a döntőek, illetve több jövedelem és megtakarítási elvárási szinttel rendelkező és elvárási feltétel nélküli csomagjuk is van.

Nyugdíjasok számára ajánlott bankszámlák

Azt is megkérdeztük a hazai bankoktól, hogy milyen konkrét, kedvező számlacsomagot ajánlanának egy olyan ügyfélnek, aki főként készpénzzel fizet a boltban, csekken a postán (tehát nem utal, nem használja az internetbankot, nincs csoportos beszedése, stb.), illetve egy másik ügyfélnek, aki egyre inkább kártyával fizet, és a csekkeket átutalásra, csoportos beszedésre váltaná, használná az internetbankot is.

OTP

Az OTP amennyiben az ügyfél a hagyományos bankfióki ügyintézést részesíti előnyben, a Klasszikus számlacsomag választását javasolja. A számlacsomag havi költsége* (a mindenkor hatályos Hirdetményben foglalt akciós számlavezetési díj feltételeinek történő megfelelés esetén) jelenleg 490 forint, mely tartalmazza az akciós számlavezetési díjat, a díjmentes OTPdirekt szolgáltatást kizárólag lekérdező jogosultsággal, valamint a havi 30 ezer forintos limiten belül a csoportos beszedési megbízások teljesítését.

A digitális csatornák használatát előnyben részesítő ügyfelek számára az Aktív számlacsomagot javasolják, melynek havi költsége* 818 Ft, mely tartalmazza az akciós számlavezetési díjat, az OTPdirekt szolgáltatást, valamint a korlátlan számú elektronikus úton kezdeményezett eseti és állandó átutalás összesen havi 100 ezer forintig. Mindkét számlához kapcsolódó betéti kártya kibocsátási díja jelenleg 2244 forint, a számlához elsőként igényelt kártya első éves díja akciósan díjmentes, 2. évtől évente 5064 forint.

*A mindenkor hatályos Hirdetményben foglalt akciós számlavezetési díj feltételeinek történő megfelelés esetén.

Erste

Az Erste Bank a hagyományos pénzkezelést előnyben részesítőknek az EgySzámla nyugdíjas kedvezménnyel elnevezésű bankszámlát ajánlják, amelynek havidíja (a feltételek teljesítése esetén) 234 forint, akárcsak a digitálisan affinis nyugdíjas ügyfeleiknek is. Ennek feltétele, hogy havi 60 ezer forint nyugdíj érkezzen a számlára, vagy hogy az ügyfél 35 ezer forint értékben vásároljon kártyával az adott hónapban.

Budapest Bank

A Budapest Bank, amennyiben az ügyfél inkább készpénzzel, csekken fizet, és rendelkezik legalább a minimálbérnek megfelelő jóváírással havonta, a Komfort számlacsomagot ajánlja, ha inkább készpénzzel. Ennek havi számlavezetési díja elektronikus számlakivonattal 527 forint, papír alapú kivonattal 641 forint. Jövedelem vagy megtakarítási elvárás teljesítése nélkül a Bázis számlacsomagot ajánlják. A havi számlavezetési díj ez esetben elektronikus kivonattal 1002 forint, papír alapú kivonattal 1116 forint.

Ha az ügyfél inkább inkább kártyával fizet, és a csekkeket átutalásra, csoportos beszedésre váltaná, használná az internetbankot, akkor is ezt a két számlacsomagot ajánlják, viszont a digitális csatornákat előnyben részesítve olcsóbban jön ki a számlavezetés. Amennyiben az ügyfél rendelkezik legalább a minimálbérnek megfelelő jóváírással havonta, a Komfort számlacsomagot választva a havidíj elektronikus kivonattal és legalább 30 ezer forint bankkártyás vásárlás esetén 325 forint, papír alapú kivonattal 439 forint. A Bázis számlacsomag esetén pedig a havidíj 800 forint, illetve papír alapú kivonattal 914 Ft.

Mind a két csomag esetében díjmentes a Budapest Internetbank és Budapest Bank Mobil App szolgáltatás, amivel elektronikusan is intézheti az ügyfél a pénzügyeit. A Mastercard Dombornyomott bankkártya éves díja pedig 6818 forint.

MKB

Az MKB Banknál nem feltétlen a digitális csatornák kihasználtsága, hanem a vagyon és a beérkező jóváírás nagysága befolyásolja a szolgáltatáscsomag választását, így szinte mindegy, az ügyfelek a digitális vagy készpénzes fizetési megoldásokat részesítik-e előnyben. Legalább 300 ezer forint havi jóváírással vagy 5 millió forintos banknál tartott összvagyonnal a Klassz számlacsomagot ajánlják, aminek havidíja 0 forint és tartalmaz egy éves díj nélküli bankkártyát, valamint Netbankár hozzáférést a számlatulajdonosnak.

Amennyiben nem áll rendelkezésre 5 millió forintos megtakarítás és a havi jóváírások sem érik el a 300 ezer forintot, akkor a javasolt csomag az Extra számlacsomag, ami legalább 150 ezer forint havi jóváírás esetén 590 forint csomagdíjért tartalmazza a fenti kedvezményeket. 150 ezer havi jövedelem alatt pedig havi 990 forint a csomagdíj.

Gránit Bank

A Gránit Bank az elsősorban készpénzzel fizető nyugdíjas ügyfélkör számára a feltétel nélkül ingyenes számlavezetésű Sztár számlacsomagot ajánlja, melyhez igényelhető nem névre szóló, az első évben ingyenes MOST bankkártya, vagy névre szóló Mastercard kártya is, amely az első évben 1890 forintba kerül. Mindkét kártya díja a 2. évtől 3390 forint. A bankkártyás fizetés díjmentes, a bankszámlához tartozó internetbank és az összes többi elektronikus csatorna ugyancsak díjmentes.

A digitális csatornákat sűrűbben használó ügyfelek esetén az elektronikus banki tranzakciók használatának gyakoriságától függ, hogy milyen számlacsomagot ajánl a bank. A Sztár számlacsomagnál az átutalás költsége az elutalt összeg 0,3 százaléka, min 75 forint, így ha havonta összesen 80 ezer forint összegben indítana utalást (beleértve a csoportos beszedést, állandó átutalást) az ügyfél, akkor a 0,3 százalékos tranzakciós díj alapján az összes költség havi 240 forint lenne (a kártyadíjon felül).

Ha ennél többször, illetve nagyobb összegben történnek utalások a számláról és a számlára érkező nyugdíj összege meghaladja a 280 ezer forintot, érdemes a Bajnok számlacsomagot választani. Ebben az esetben nincs havidíj és a forintutalások költsége csak 0,1 százalékos, míg a bankkártya díjak ugyanakkorák, mint a Sztár számlacsomag esetében. Azoknak az idősebbeknek, akik kifejezetten sokat és rendszeresen utalnak elektronikusan, akár uniós tagállamokba is euróban, érdemes a Digitális Plusz számlacsomagot választani, amelynél havi fix 890 forintos számlavezetési díj mellett az összes belföldi forint átutalás ingyenes, továbbá díjmentes az euró utalás az Európai Unióba.

Takarékbank

A Takarékbank a 60. évet betöltött nyugdíjas ügyfeleinek a Takarék Lakossági Bankszámla + számlacsomagot ajánlják számlavezetési díjkedvezménnyel. Ez azt jelenti, hogy 827, vagy 620 forint helyett 413 forint a havi számlavezetési díj. A havi 2 db összesen maximum 150 ezer forint összegig a díjmentes készpénzfelvételt is ki tudják használni, így elég alacsonyan tarthatók a havi számlaköltségek.

Azok az ügyfelek, akik valamilyen szinten nyitottak az elektronikus tranzakciókra – függetlenül attól, hogy nyugdíjasok-e vagy sem – többféle számlacsomag közül választhatnak. A Takarék Fenntartható lakossági bankszámla éppen a digitálisan affinis ügyfélkört célozza meg, akiknek amellett, hogy kényelmesen intézhetik bankügyeiket az online csatornákon, fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem is. Ennél a csomagnál az ügyfél a bankkártyával interneten is díjmentesen költhet, a Takarék Netbankon és a Takarék Mobilappon keresztül indított forint- és euróátutalásokat nem terheli költség, valamint a devizaátutalás is kedvezményes. A számlavezetési díj 350 forint feletti jövedelem esetén díjmentes, 250-350 ezer forint között 500 forint, 150-250 ezer forint között pedig 1000 forint.

UniCredit

Az UniCredit Bank a bankkártyát, az internetbanki vagy mobilbanki szolgáltatást használó ügyfeleinek a Mobil Aktív Plusz számlacsomag lehet a kedvező választás, ami számos elektronikus tranzakciót korlátlan számban díjmentesen tartalmaz: eseti átutalások belföldön forintban bankon belül és kívül UniCredit mobilbankon keresztül; rendszeres átutalások forintban bankon belül és bankon kívül korlátlan számban; korlátlan számú beszedési megbízás forintban. Ezek mellet díjmentes kényelmi szolgáltatásokat is kínál a számlacsomag: akció keretében Mastercard Standard érintő bankkártya igénylése esetében a kibocsátói díjat és az első éves tagsági díjat nem terhelik; mobilalkalmazási szolgáltatásban díjmentes azonnali fizetések; internetbanki szolgáltatás, telefonos banki szolgáltatás, e-számlakivonat).

A Mobil Aktív Plusz számlacsomag havi díja a számlára érkező jóváírások nagysága alapján akár jelentősen csökkenthető: ha a jóváírások összege meghaladja

a 300 ezer forintot, akkor 249 forint;

a 150 ezer forintot, akkor 499 forint,

a 75 ezer forintot, akkor 999 forint.

Ha a havi jóváírások összege nem éri el a 75 ezer forintot, akkor a számlavezetés díj 1799 forint.