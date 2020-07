Súlyos látlelet a magyar fiatalokról: ezért morzsolódnak le a felsőoktatásból

Tízből négy fiatal hagyja ott a felsőoktatást, mert nincs tisztában az elvárásokkal és a karrierlehetőségekkel. A szakértő szerint naprakész információk és önismeret hiányában nehéz szakmát választani. A szülőktől elsősorban érzelmi támogatást kapnak a fiatalok, az információs segítséget inkább szaktanácsadóktól vagy digitális segédeszközöktől várhatják.

A fiatalok pályaválasztását elsősorban a hiteles és releváns információk hiánya nehezíti. Legyen szó a folyamatosan alakuló munkaerőpiaci igényekről, az állandóan átalakuló képzésekről vagy éppen az elérhető szakmákról. A pályaorientációs szakértő szerint a 16-20 éves fiatalok nincsenek tisztában az elvárásokkal és azzal, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg számukra egy-egy szak elvégzése után. Tapasztalata szerint egyharmaduk bizonytalan a pályaválasztással kapcsolatban és nem tudják, hogy hol kellene elkezdeniük a feltérképezést.

A felsőoktatási képzésekről szóló tájékoztatókban található információk felületes áttekintése az érintett korosztálynál megtörténik, de a mélyebb utánajárásig már kevesen jutnak el. Az Instagram és az egyéb közösségi média felületek miatt a fiatalok hozzászoktak a gyors információszerzéshez, a megalapozott döntések meghozása érdekében azonban érdemes lenne minőségi időt szánniuk a pályaválasztási kérdéskörre, mégpedig olyan formában, ami könnyen használható és befogadható

- véli Dr. Török Réka, az Orientify alapítója és az OTP Junior Next App fejlesztési szakértője.

Tapasztalataink szerint a fiatalok 40 százaléka morzsolódik le a felsőoktatásban, nagyrészt az információhiányból fakadóan. Ez megelőzhető lenne

- tette hozzá.

A Z generáció tagjainak már teljesen más társadalmi és technológiai környezetben kell dönteniük jövőjükről, mint szüleiknek. Éppen ezért a munkahellyel kapcsolatos elvárásaik is különbözhetnek a korábbi generációk értékrendjétől. A szakértő szerint a fiatalok számára meghatározóak az anyagi szempontok, előszeretettel hasonlítják össze a különböző munkákért kapható fizetéseket. Emellett lényeges aspektus számukra, hogy mennyire biztosít az adott munka rugalmasságot a mindennapokban, valamint az is, hogy milyen hasznos a munkájuk, milyen értékekkel járulnak hozzá a társadalomhoz, milyen fontos célokért áll ki a munkahelyük.

Hiába nyújt anyagi biztonságot egy adott cég vagy munkakör, ha nem értenek egyet az értékekkel, az hosszú távon olyan disszonanciát okoz, amit nem tudnak sokáig felvállalni

- véli Dr. Török Réka. "Így van ez a továbbtanulással is. Nehéz adaptálódni az egyetemi élethez, de ha még rosszul is választott a diák, akkor csak szenvedés lesz az a pár év, amit az adott szakon eltölt. Olyan területen jelen lenni, amiről úgy érzi az ember, hogy nem az övé, hosszútávon demotiváló lesz, és előbb-utóbb bekövetkezik a kiégés. Abba tudunk elég energiát és erőfeszítést beletenni, ami közel áll hozzánk, ami nekünk való, ez tartja fent a motivációt is" - fűzte hozzá.

Természetesen a fiatalok elsődleges támogatója ebben a kérdéskörben is a család, a szülők lehetnek. A szakértő tapasztalata szerint azonban sok esetben tőlük inkább érzelmi támogatásra számíthatnak a fiatalok, hasznos és naprakész információval, tanáccsal kevesen rendelkeznek. Javaslata szerint a gyerekekre nem szabad ráerőltetni a családi mintákat. A szülők azzal tudják leginkább segíteni gyermeküket, ha összekötik őket a megfelelő információforrásokkal.

