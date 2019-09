Ezt rengeteg magyar rontja el: egyenes út vezet a munkanélküliséghez

Azt eddig is tudtuk, hogy minél magasabb végzettségű valaki, annál kevésb van kitéve a munkanélküliség veszélyének. Ennek mértékéről azonban most már adataink is vannak. Bár Magyarországon elméletileg teljes foglalkoztatottság van, inkább azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb iskolai végzetséggel rendelkezők körében majdnem mindenki doglozik. A középiskolai végzettséggel bírók is jól állnak, míg az általánost végzett magyarok között azért bizony akad bőven munkanélküli.

Manapság a szakmunkások sokszor többet keresnek, mint a diplomások - ezt a fura tényt a munkaerőpiaci kereslet határozza meg. Ha nincs kőműves, akkor az elérhető kevés szakembernek is sokat fizetnek, modern és klasszikus filológusokra viszont aligha van szüksége a magyar iparnak. Az egyetem azonban nem csak használható tudást ad, de problémamegoldó képességeinket is fejleszti (jó esetben). Az egyetemisták emiatt sokszor könnyebben megállnak a lábukon, mint az alacsonyabb végzettségűek - emiatt a munkanélküliségi ráta is alacsony a körükben. Ezt támasztják alá az adatok is:

Az általános iskolai végzettségűek körében a munkanélküliségi ráta az EU-ban 12,5 százalék - itthon ez csak 8,8 (ez a feszes munkaerőpiacnak köszönhető). A középiskolai végzetsséggel (ide tartoznak a szakmunkások is) már csak 3 százaléknyi magyar nem dolgozik a kategórián belül, míg az EU középiskolai végzettséggel rendelkezőinek 5,4 százaléka.

Az egyetemistáknál még sokkolóbb a különbség. Az EU-n belül is itt a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta: 3,9 százalék, Magyarországon ez egészen elképesztően alacsony, mindössze 1,3 százalék. Úgy látszik, beigazolódott: sokkal inkább megéri egyetemre menni, mint a középiskola után kilépni a munkaerőpiacra.